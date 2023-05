Der Dollarindex kommt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft um 0,1 Prozent zurück, der Euro legt entsprechemnd zu. Die leichte Annäherungen zwischen den Verhandlungsparteien in den USA im Schuldenstreit nehme dem Greenback etwas an Rückenwind, heißt es im Handel. Doch sehen Analysten kurzfristig ein weiter günstiges Umfeld für den Dollar: "Während sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die Verhandlungen über die Schuldenobergrenze konzentriert, ist der Anstieg des Dollar auf die anhaltend robusten US-Wirtschaftsdaten, die schwächeren Daten aus dem Ausland und die sich ständig ändernden Erwartungen der Fed zurückzuführen", erläutert Analyst Alex Cohen von Bank of America die jüngste Dollarstärke. Der Zinsgipfel in den den USA sei wohl noch nicht erreicht, auch wenn nun eine Zinspause folgen sollte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,73 71,83 -0,1% -0,10 -10,2%

Brent/ICE 75,97 76,18 -0,3% -0,21 -9,3%

Die Ölpreise gaben einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Die Perspektive eines US-Zahlungsausfalls habe belaster, hieß es. Zudem hatte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak die Möglichkeit weiterer Produktionssenkungen der Opec+ auf dem Treffen kommende Woche heruntergespielt. Die US-Sorte WTI ermäßigte sich um 3,4 Prozent auf 71,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.948,08 1.941,38 +0,3% +6,71 +6,8%

Silber (Spot) 22,95 22,78 +0,8% +0,17 -4,3%

Platin (Spot) 1.033,28 1.025,00 +0,8% +8,28 -3,3%

Kupfer-Future 3,58 3,58 +0,0% +0,00 -6,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Anstieg von Dollar und Marktzinsen drückte den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um etwa 0,7 Prozent auf 1.942 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

TECHNISCHER FORTSCHRITT COMPUTERTECHNOLOGIE

Das von Twitter-Besitzer Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat nach eigenen Angaben von den US-Behörden die Zulassung zu Tests von Computerchips im menschlichen Gehirn erhalten. "Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir die Zulassung der FDA für den Start unserer ersten klinischen Studie am Menschen erhalten haben", teilte Neuralink mit.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Mai +3,2% (PROG: +3,3%) gg Vj

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Koalitionsstreit um das geplante Heizungsgesetz rechnet FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit einer Einigung, aber auch mit Nachbesserungen. "Wir brauchen ein neues Gesetz und ich bin zuversichtlich. Wir werden uns einigen", sagte Dürr.

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Führende Haushaltspolitiker der Ampel-Koalition erwarten den Kabinettsbeschluss zum Bundeshaushalt 2024 noch vor der parlamentarischen Sommerpause am 5. Juli. "Ich gehe davon aus, dass der Bundeshaushalt in der ersten Juli-Woche, also noch vor der parlamentarischen Sommerpause, im Kabinett beschlossen wird", sagte der SPD-Haushaltsexperte Dennis Rohde. Die sei "der schwierigste Haushalt seit über einem Jahrzehnt". Auch der FDP-Chefhaushälter Otto Fricke sagte: "Alle kundigen Parlamentarier erwarten den Kabinettsbeschluss zum Haushalt spätestens am 5. Juli."

PROSIEBENSAT1

Der schwache Werbemarkt hat dem Medienkonzern im ersten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang und unter dem Strich einen Verlust beschert. Den Ausblick für 2023 bestätigte der Konzern, der auf eine Erholung der Konjunktur und damit auch des Werbeumfelds in der zweiten Jahreshälfte setzt. Der Umsatz sank im Zeitraum von Januar bis März um 13 Prozent auf 816 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA brach um gut die Hälfte auf 53 Millionen Euro ein. Unter dem Strich verbuchte Prosieben auf bereinigter Basis einen Verlust von 15 Millionen Euro nach einem Gewinn von 38 Millionen im Vorjahreszeitraum.

1&1

Die Probleme des Mobilfunkanbieters sind größer als bislang bekannt. Laut Handelsblatt hat das Unternehmen nicht nur die Ausbauauflagen aus der 5G-Frequenzauktion nicht fristgerecht eingehalten, sondern auch Zusagen vom Mobilfunkgipfel 2018 bis heute nicht erfüllt. Damals hatte Chef Ralph Dommermuth sich dazu bereit erklärt, bis zu 400 Masten in Funklöchern auf dem Land, sogenannten "weißen Flecken", aufzustellen. Diese sollten von Deutscher Telekom, Vodafone oder Telefonica jeweils in ihre bestehenden Netze integriert werden. Bis zum Fristende am 31. Dezember 2021 stand Informationen des Handelsblatts zufolge jedoch kein einziger davon.

SIEMENS ENERGY

bereitet sich mit zusätzlichen Produktionskapazitäten und neuen Technologien auf eine rapide steigende Nachfrage nach Energietechnik vor. Konzernchef Christian Bruch sprach bei einer Pressereise seines Unternehmens in Hamburg von einem nicht zu unterschätzenden "Riesenkraftakt", den die Branche in den nächsten Jahren zu bewältigen habe, damit die ehrgeizigen Klimaziele der Regierungen weltweit technisch umgesetzt werden könnten. Mit 102 Milliarden Euro sitzt das Unternehmen selbst auf einem Rekordauftragsbuch.

GALERIA

In den Tarifverhandlungen für die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat die Unternehmensleitung eigenen Angaben zufolge ein Angebot auf den Tisch gelegt. Es beinhaltet unter anderem eine bislang noch nicht vorgesehene einmalige steuerfreie Sonderzahlung von 300 Euro im November, wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet. Seine wichtigste Botschaft sei: "Ihr verliert keinen Euro Entgelt, keinen Tag Urlaub und es gibt auch keine Erhöhung der Arbeitszeiten", so der Galeria-Manager.

SANOFI

hat Frederic Oudea nach der Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt. Der französische Pharmakonzern teilte mit, dass Oudea die Nachfolge von Serge Weinberg antritt, dessen Amtszeit am Ende der Versammlung ablief und der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

===

