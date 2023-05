Der Dollar erholte sich mit dem höheren PCE-Deflator und den Daten zur Verbraucherstimmung nur vorübergehend. Im späten Handel tendierte der Dollarindex knapp behauptet. Laut den Devisenanalysten der Unicredit wurde der Greenback leicht gebremst von den Fortschritten bei den Verhandlungen im US-Schuldenstreit. Damit verliere der Dollar etwas an Zuspruch als Fluchtwährung in Krisenzeiten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,27 72,67 +0,8% +0,60 -8,2%

Brent/ICE 77,55 76,98 +0,7% +0,57 -7,4%

Die Ölpreise legten zu, befeuert von der Erwartung möglicher Produktionssenkungen, wenn die Opec+ sich kommende Woche treffen wird. Im Verlauf der Woche hatte der saudische Energieminister, Prinz Abdulaziz bin Salman, Marktteilnehmer davor gewarnt, auf einen fallenden Ölpreis zu setzen. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 72,67 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,54 1.946,50 -0,0% -0,96 +6,7%

Silber (Spot) 23,23 23,33 -0,4% -0,09 -3,1%

Platin (Spot) 1.028,95 1.026,63 +0,2% +2,33 -3,7%

Kupfer-Future 3,67 3,68 -0,2% -0,01 -3,9%

Der leicht nachgebende Dollar stützte den Goldpreis. Dieser stieg um 0,2 Prozent auf 1.946 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CHINA INDUSTRIEGEWINNE

Die Industriegewinne der chinesischen Unternehmen sind im April um 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Für den Zeitraum Januar bis April sind die Gewinne um 20,6 Prozent zurückgegangen, teilte die chinesische Statistikbehörde mit. Der Rückgang im ersten Quartal lag bei 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

US-ÖLMARKT

Die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA ist die vierte Woche in Folge gesunken. Wie das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Ölindustrie, am Freitag mitteilte, wurde in der zurückliegenden Woche an 570 Bohrlöchern Öl gefördert. Das waren fünf weniger als in der Woche davor und so wenige wie zuletzt in der Woche zum 13. Mai 2022. Grund für den Rückgang ist der niedrigere Ölpreis, der die Förderung weniger rentabel macht.

HEIZUNGSGESETZ

Verbände aus der Wirtschaft unterstützen das Vorhaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), beim geplanten Gebäudeenergiegesetz (GEG) nachzubessern. "Wir begrüßen, dass Wirtschaftsminister Habeck angekündigt hat, beim GEG einzulenken und das Gesetz pragmatischer und sozialer zu gestalten", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Axel Gedaschko, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Eigentümerverband Haus und Grund zeigte sich erleichtert, forderte aber weitere Änderungen.

TALANX

hat durch die Tochtergesellschaft HDI International einen Kaufvertrag zum Erwerb des Lateinamerikageschäfts von Liberty Mutual Insurance abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich unter dem Vorbehalt marktüblicher Anpassungsklauseln auf rund 1,38 Milliarden Euro. Wie Talanx mitteilte, umfasst die Akquisition das Privatkundengeschäft von Liberty in Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuador und weist ein Bruttoprämienvolumen von rund 1,7 Milliarden Euro auf. Der Vollzug der Transaktion stehe unter den üblichen regulatorischen, fusionskontrollrechtlichen und außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigungen und werde für das erste Halbjahr 2024 erwartet.

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES (IAG)

Wegen eines technischen Problems sind am Londoner Flughafen Heathrow dutzende Flüge der zu IAG gehörenden Fluggesellschaft British Airways (BA) ausgefallen. Laut dem Luftfahrtanalyseanbieter Cirium wurden am Donnerstag und Freitag 175 Verbindungen gestrichen, was Auswirkungen auf tausende Reisende hatte.

