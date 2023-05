METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,42 1.943,10 -0,2% -3,68 +6,3%

Silber (Spot) 23,03 23,25 -0,9% -0,22 -3,9%

Platin (Spot) 1.030,40 1.029,05 +0,1% +1,35 -3,5%

Kupfer-Future 3,68 3,68 +0,1% +0,00 -3,6%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA - CHINA

China hat einen US-Vorschlag für ein Treffen der Verteidigungsminister beider Länder am Rande der Sicherheitskonferenz Shangri-La Dialogue in Singapur offiziell abgelehnt. Das teilte das Pentagon am Montag mit. "China hat uns informiert, dass es unsere Einladung von Anfang Mai für ein Treffen von Minister Austin mit Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu in Singapur diese Woche abgelehnt hat", so das Pentagon. Das Ministerium hob in seiner Stellungahme die Bedeutung offener Kanäle hervor, "um sicherzustellen, dass aus Wettbewerb kein Konflikt" wird.

UKRAINE-KRIEG

Der ukrainische Verteidigungsminister, Oleksij Resnikow, schlägt eine deutsche Unterstützung der sogenannten Kampfjet-Koalition mit Eurofighter-Kampfjets vor. "Wenn Großbritannien und Deutschland ihre Kapazitäten beim Eurofighter zusammenlegen würden, wäre das ein wichtiger Schritt", sagte Resnikow den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

WAHLEN TÜRKEI

Nach der Stichwahl um die Präsidentschaft der Türkei haben internationale Wahlbeobachter Kritik an den Umständen des Urnengangs geäußert. Der zweite Wahlgang habe in einem Umfeld stattgefunden, das "in vielerlei Hinsicht nicht die Bedingungen für demokratische Wahlen" biete, erklärte am Montag Frank Schwabe (SPD), Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und Teil der gemeinsamen Wahlbeobachtungsmission mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). In einer OSZE-Mitteilung war von einer "Bevorteilung" Erdogans die Rede.

NEUWAHLEN GRIECHENLAND

Acht Tage nach der Parlamentswahl in Griechenland sind wie erwartet Neuwahlen ausgerufen worden. Der per Dekret von Staatschefin Katerina Sakellaropoulou angesetzte neue Urnengang findet am 25. Juni statt. Der bis vergangene Woche amtierende konservative Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte sich für dieses Datum ausgesprochen. Mitsotakis' Partei Nea Dimokratia (ND) hatte die Wahlen am 21. Mai zwar mit deutlichem Vorsprung gewonnen, jedoch keine alleinige Mehrheit im Parlament erreicht.

INDUSTRIESTROMPREIS

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kritisiert, einen vergünstigten Stromtarif für die Industrie anzubieten. "Ich halte den geplanten Industriestrompreis für heikel", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn wir jetzt die Strompreise nicht massiv subventionieren, wird es einen Strukturwandel geben, ja - aber das ist an sich nicht schlecht." Wenn die besonders energieintensiven Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagerten, würde das die Wertschöpfung in Deutschland nicht entscheidend mindern. "Das können wir verkraften."

AROUNDTOWN

ist mit einem Verlust ins neue Jahr gestartet. Verkäufe aus dem Bestand sorgten für niedrigere Mieteinnahmen, negative Bewertungseffekte drückten das Ergebnis. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das MDAX-Unternehmen. Die Aroundtown SA verzeichnete im Zeitraum bis Ende März einen Nettoverlust von 22 Millionen Euro nach einem Gewinn von 125 Millionen im Vorjahr. Je Aktie lag der Fehlbetrag bei 4 Cent. Die Bewertungseffekte lagen bei minus 133 Millionen Euro nach positiven 81 Millionen im Vorjahr. Die Nettomieteinnahmen sanken um 4 Prozent auf 297 Millionen Euro, was Verkäufen von Objekten geschuldet war. Aroundtown hat im ersten Quartal Verkäufe im Volumen von 460 Millionen Euro abgeschlossen. Der FFO 1, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, sank um 5 Prozent auf 85 Millionen Euro. Der FFO je Aktie betrug 0,77 Euro.

