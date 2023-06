Auch der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen verbilligte. Daneben machten die sinkenden Marktzinsen das zinslos gehaltene Gold attraktiver. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,8 Prozent auf 1.978 Dollar.

US-SCHULDENOBERGRENZE

Der US-Kongress hat den drohenden Zahlungsausfall der Regierung fast in letzter Minute verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat für die Aussetzung der Schuldenbremse bis Anfang 2025. Ohne Aussetzung des Schuldenlimits wären die USA schon am Montag erstmals in ihrer Geschichte zahlungsunfähig geworden. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Senatsentscheidung als einen "großen Gewinn" für die US-Bürger. Die USA hatten das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit von 31,4 Billionen Dollar bereits im Januar erreicht. Seitdem verhindert die Regierung mit sogenannten außergewöhnlichen Maßnahmen einen Zahlungsausfall. Die Möglichkeiten dafür sind aber nahezu ausgeschöpft. Nach Angaben von Finanzministerin Janet Yellen drohte ohne Aussetzung der Schuldenbremse bereits ab kommenden Montag der Zahlungsausfall.

DT. BAHN

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Deutsche Bahn trotz ihrer Streikankündigung zu Gesprächen eingeladen. "Wir sehen durchaus Möglichkeiten, eine Basis für konstruktive Verhandlungen zu finden", erklärte der Ko-Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Kristian Loroch, am Donnerstagabend. "Darüber wollen wir in Ruhe reden." Die EVG hatte am Mittwoch weitere Warnstreiks angekündigt, ohne jedoch zunächst ein Datum zu nennen.

DR. HÖNLE AG

stellt eine Produktlinie mit mobilen Luftentkeimungssystemen ein und senkt ihre Jahresprognose. Die Produktlinie SteriWhite Air werde aufgrund fehlender Erfolgsaussichten nach Abklingen der Corona-Pandemie nicht weiter fortgeführt, teilte das Unternehmen mit Sitz in Gilching bei München mit. Für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September erwartet der Hersteller von UV-Technologie für industrielle Anwendungen nun Umsätze und Ergebnisse unterden bislang geplanten Werten, sowie einen erhöhten Personalaufwand.

LULULEMON ATHLETICA

traut sich im laufenden Geschäftsjahr mehr zu, nachdem der Anbieter von Yoga-Bekleidung in seinem ersten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet. Die Aktie sprang in einer ersten Reaktion auf die Zahlen im nachbörslichen Handel am Donnerstag um gut 11 Prozent nach oben. Im ersten Geschäftsquartal, das am 30. April endete, verbuchte Lululemon einen Nettogewinn von 290,4 (Vorjahr: 190) Millionen Dollar. Je Aktie verdiente das Unternehmen 2,28 (1,48) Dollar. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 2 Milliarden Dollar und übertraf damit den von Factset ermittelten Analystenkonsens von 1,92 Milliarden Dollar. Flächenbereinigt steigerte Lululemon den Umsatz um 13 Prozent. Die operative Marge erhöhte sich um 400 Basispunkte auf 20,1 Prozent. Die Lagerbestände wuchsen derweil um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar zum Ende des Quartals.

