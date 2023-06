METALLE

Gold (Spot) 1.962,90 1.963,52 -0,0% -0,62 +7,6%

Silber (Spot) 23,56 23,63 -0,3% -0,07 -1,7%

Platin (Spot) 1.040,23 1.036,50 +0,4% +3,73 -2,6%

Kupfer-Future 3,77 3,77 -0,1% -0,00 -1,3%

Beim Goldpreis zeigte sich wenig Bewegung. Die Feinunze notierte bei 1.963 Dollar.

UKRAINE-KRIEG

- Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine ist am Mittwoch der Wasserstand in den flussabwärts des Damms gelegenen Flutgebieten am Ufer des Dnipro weiter angestiegen. Am schwierigsten sei die Lage im Viertel Korabel in der Großstadt Cherson.

- Die teilweise Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Auswirkungen auf die Gegenoffensive seines Landes zum Zurückdrängen der russischen Armee.

SCHWEDEN

Schwedens oberstes Gericht hat einem Medienbericht zufolge grünes Licht für die Auslieferung eines Unterstützers der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an die Türkei gegeben. Das Gericht legt die Entscheidung über die Zukunft des Mannes damit in die Hände der schwedischen Regierung, wie die Zeitung "Aftonbladet" am Dienstag berichtete. Bei der Auslieferung handelt es sich um eine der Kernforderungen Ankaras für die Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts.

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF

Der frühere Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, Chris Christie, will bei den Präsidentschaftswahlen 2024 antreten. Der zum scharfen Kritiker gewordene früherer Unterstützer von Ex-Präsident Donald Trump reichte am Dienstag bei der US-Bundeswahlkommission die erforderlichen Unterlagen für eine Kandidatur ein, wie auf der Seite der Behörde zu sehen war.

UN-SICHERHEITSRAT

Algerien, Guyana, Sierra Leone, Slowenien und Südkorea sind als künftige nicht-ständige Mitglieder in den UN-Sicherheitsrat gewählt worden. Die fünf Länder werden im Januar 2024 für zwei Jahre in den Sicherheitsrat einziehen. Sie lösen dann Albanien, Brasilien, Gabun, Ghana und die Vereinigten Arabischen Emirate ab.

IRAN / SAUDI-ARABIEN

Nach siebenjähriger Schließung hat der Iran am Dienstag seine Botschaft in Saudi-Arabien wieder eröffnet.

US-ÖLLAGERDATEN

Das American Petroleum Institute (API) hat für die vergangene Woche einen Rückgang der US-Rohölvorräte um 1,7 Millionen Barrel vermeldet. In der Vorwoche war noch eine Zunahme um 5,2 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände stiegen dagegen um 2,4 Millionen Barrel, nach einem Anstieg um 1,9 Millionen Barrel in der Vorwoche. Für die am Mittwoch anstehenden Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) wird eine Zunahme der Rohölvorräte um 1,1 Millionen Barrel erwartet. Bei den Bezinbeständen lautet die Prognose auf ein Plus von 200.000 Barrel.

STRATEC

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie der Hersteller von Analysesystemen mitteilte, übernimmt er Natech Plastics, einen Hersteller von Verbrauchsmaterialien für Kunden aus den Bereichen Medizintechnik, In-vitro-Diagnostik, Life Sciences, Konsumgüter sowie spezialisierte Verpackungslösungen. Der Kaufpreis beträgt 30 Millionen US-Dollar zuzüglich einer variablen Komponente mit definierten Leistungskriterien bis 2025.

PIRELLI

Der Chef von Pirelli hat Italiens Regierung um Hilfe gebeten, um einen staatlichen chinesischen Investor aus dem Unternehmen zu drängen. Die Unabhängigkeit des italienischen Reifenherstellers stehe auf dem Spiel, sagte Marco Tronchetti Provera. Dabei hatte Tronchetti Provera den chinesischen Einstieg bei Pirelli zuvor arrangiert. Der Pirelli-CEO habe bei einem Treffen mit der Regierung hinter verschlossenen Türen gesagt, Rom müsse Maßnahmen ergreifen, um eine Machtübernahme durch die von Peking kontrollierte Sinochem zu verhindern, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person.

STELLANTIS

nimmt mit Wirkung zum 1. Juli Veränderungen in seinen Führungs- und Markenteams vor. Der Automobilhersteller gab bekannt, dass unter anderem Ned Curic, derzeit Chief Technology Officer, auch die Positionen Chief Engineering und Technology Officer übernehmen wird und damit die Nachfolge von Harald Wester antritt, der in den Ruhestand geht.

BOEING

hat einen neuen Defekt an dem Langstreckenflieger Dreamliner 787 aufgedeckt und fährt deswegen die Auslieferungen des Modells in den kommenden Wochen zurück. Der Defekt stehe im Zusammenhang mit einem Anschlussstück am horizontalen Stabilisator, einer flügelförmigen Fläche am Heck des Flugzeugs, so der US-Konzern. Ein unmittelbares Sicherheitsproblem besteht laut Boeing deswegen aber nicht.

BINANCE

Die Regulierer erhöhen den Druck auf die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance. Die Börsenaufsicht SEC hat bei einem US-Bundesgericht beantragt, die Vermögenswerte des US-Geschäfts von Binance einzufrieren. Zuvor hatte die Aufsicht das Unternehmen und seinen Gründer Changpeng Zhao wegen Verstoßes gegen das US-Finanzmarktrecht verklagt.

