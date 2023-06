-Nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine hat der ukrainische Energieminister europäische Partner gebeten, größere Mengen Strom an sein Land zu liefern.

- Südafrika hat sich offen für eine Rolle als Gastgeber von Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine gezeigt.

USA / GROSSBRITANNIEN

wollen angesichts des wirtschaftlichen und militärischen Aufstrebens Chinas ihre Kooperation verstärken. US-Präsident Joe Biden und der britische Premierminister Rishi Sunak beschlossen am Donnerstag bei einem Treffen im Weißen Haus eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und bei für die Energiewende notwendigen Rohstoffen.

INNENPOLITIK USA

Ex-US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben wegen seines Umgangs mit Geheimdienstdokumenten nach dem Ende seiner Amtszeit angeklagt worden. "Die korrupte Biden-Regierung hat meine Anwälte informiert, dass ich angeklagt wurde, scheinbar wegen der falschen Geheimdokumentenaffäre", erklärte Trump am Donnerstag. Eine Bestätigung durch das US-Justizministerium lag zunächst nicht vor.

EU-ASYLKOMPROMISS

Die EU-Länder haben sich im jahrelangen Asylstreit geeinigt. Sie stimmten am Donnerstagabend in Luxemburg im dritten Anlauf einem Kompromissvorschlag des schwedischen Ratsvorsitzes zu, wie Schwedens Migrationsministerin Maria Malmer Stenergard sagte. Sie sehen Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vor und eine bessere Verteilung von Migranten zwischen den Ländern.

WAHLRECHT DEUTSCHLAND

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat das von der Ampel-Koalition auf den Weg gebrachte Gesetz zur Wahlrechtsreform unterzeichnet.

GOOGLE

will ein lange verzögertes Produkt, mit dem Nachrichtenverlage für die Veröffentlichung ihrer Inhalte bezahlt werden, in diesem Sommer in den USA auf den Markt bringen. Das bevorstehende Debüt des Produkts mit dem Namen Google News Showcase kommt zu einem Zeitpunkt, an dem verschiedene Länder auf der ganzen Welt Gesetze verabschiedet haben oder in Erwägung ziehen, die es Verlegern ermöglichen, Zahlungen von Technologieunternehmen - darunter Google und die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms - für die Veröffentlichung ihrer Inhalte einzufordern.

GENERAL MOTORS (GM)

Elektroautos von GM sollen künftig die gleiche Lade-Hardware wie Tesla verwenden. Wie GM mitteilte, hat Tesla zugestimmt, GM-Kunden ab dem nächsten Jahr Zugang zu 12.000 Tesla-Schnellladestationen, den so genannten Superchargern, zu gewähren. Zudem würde Teslas Lade-Technologie weiter als Industriestandard etabliert.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2023 01:31 ET (05:31 GMT)