Der Chef der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, hat vorgezogene Parlamentswahlen gefordert, nachdem Ex-Premierminister Boris Johnson und zwei weitere Mitglieder der konservativen Partei als Abgeordnete zurückgetreten sind.

SCHOTTLAND - Innenpolitik

Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist nach Angaben von Polizei und britischen Medien im Zuge von Finanzermittlungen gegen ihre Partei festgenommen worden.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken will in gut einer Woche seinen vor vier Monaten wegen des Überflugs eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über die USA abgesagten China-Besuch nachholen. Das Außenministerium hat die Reise bisher nicht offiziell angekündigt.

USA - Innenpolitik

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in der Dokumentenaffäre in 37 Punkten angeklagt worden. Sonderermittler Jack Smith strebt einen "zügigen Prozess" gegen den früheren US-Präsidenten an.

SÜSSWARENINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Das Arbeitsgericht Hamburg hat die angekündigten Streiks in der deutschen Süßwarenindustrie in mehreren Regionen vorerst verboten, weil in den betroffenen Regionen die Laufzeit der Tarifverträge noch nicht beendet ist.

DEUTSCHE POST

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat sich offen für eine Reduzierung der Briefzustellungstage. "Noch ist die Post verpflichtet, sechs Tage die Woche zuzustellen. Aber unsere Gesellschaft und unser Kommunikationsverhalten haben sich geändert", sagte er. Die Entscheidung liege aber beim Bundestag. Bei der Forderung der Deutschen Post nach einer Portoerhöhung bremst Müller.

TRATON

erwartet hohe finanzielle Belastungen durch die geplante EU-Abgasregulierung Euro 7. "Man bürdet uns für den Fall, dass das Gesetz so kommt wie jetzt geplant, enorme Kosten von grob geschätzt rund einer Milliarde Euro in der Gruppe für die Investition in eine auslaufende Technologie auf, obwohl wir vor einer gewaltigen Transformation stehen", sagte Traton-Vorstandsmitglied und Chef des Tochterunternehmens MAN, Alexander Vlaskamp, der Welt am Sonntag.

DEUTSCHE BAHN

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat seine Ablehnung zu einer kompletten Zerschlagung der Deutschen Bahn in voneinander unabhängige Transport- und Infrastruktursparten bekräftigt.

CA IMMOBILIEN

hat Vorstandsmitglied Keegan Viscius ab 10. Juni zum CEO bestellt. Viscius gehört dem Vorstand seit dem 1. November 2018 an und verantwortete bislang als CIO unter anderem die operativen Kernbereiche Asset- und Transaktionsmanagement.

BIOGEN/EISAI

Das Alzheimer-Medikament Leqembi des US-Biotechnologiekonzern Biogen und des japanischen Pharmaunternehmens Eisai steht vor der endgültigen Zulassung in den USA durch die FDA. Das Medikament war im Januar 2023 von der FDA in einem beschleunigten Verfahren vorläufig zugelassen worden.

ENI

hat die Genehmigung erhalten, in der zweiten Jahreshälfte mit den Arbeiten im Öl- und Gasfeld Baleine - oder Whale - in der Elfenbeinküste zu beginnen.

GEORG FISCHER

will die finnische Uponor für 2,1 Milliarden Euro (28,85 Euro pro Aktie) übernehmen.

GLENCORE / TECK

hat seine Taktik gegenüber dem kanadischen Bergbauunternehmens Teck Resources offenbar geändert. Wie informierte Personen sagten, hat Glencore Interesse an einem Kauf nur des Kohlegeschäftes bekundet. Ursprünglich hatte Glencore eine Übernahme des gesamten Unternehmens angestrebt. Die Offerte hatte einen Wert von 23 Milliarden Dollar. Dies hatte Teck jedoch abgelehnt.

IBERDROLA

verkauft Geschäftsaktivitäten in Mexiko für rund 6 Milliarden Dollar.

VIVENDI/LAGARDERE

Die EU hat die Übernahme von Lagardere durch Vivendi unter der Bedingung genehmigt, dass Vivendi sein Verlagsgeschäft Editis und die dazugehörigen Unternehmen sowie das Prominentenmagazin Gala veräußert.

