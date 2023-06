Am Erdölmarkt fielen die Preise: "Der jüngste Opec-Beschluss zur Fördersenkung ist schon wieder verpufft", sagte ein Marktteilnehmer. Die trüben Konjunkturaussichten sprächen nicht für einen Nachfrageschub. Insbesondere von der chinesischen Konjunkturentwicklung habe man sich mehr versprochen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.960,30 1.957,91 +0,1% +2,39 +7,5%

Silber (Spot) 24,15 24,08 +0,3% +0,07 +0,8%

Platin (Spot) 998,78 995,00 +0,4% +3,78 -6,5%

Kupfer-Future 3,77 3,75 +0,5% +0,02 -1,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die ukrainische Gegenoffensive gegen die russischen Truppen kann nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron "mehrere Wochen oder Monate" dauern.

- Die Ukraine hat im Zuge ihrer Gegenoffensive nach eigenen Angaben weitere Erfolge erzielt und inzwischen sieben Dörfer von den russischen Streitkräften zurückerobert.

SCHWEDEN / TÜRKEI

Kurz vor Gesprächen über den Nato-Beitritt Schwedens hat die Regierung in Stockholm der Auslieferung eines selbsternannten Unterstützers der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an die Türkei zugestimmt.

DÜRR

kauft die BBS-Automation-Gruppe und setzt damit den Ausbau seines Geschäftsfelds Automatisierungstechnik fort. Im Zuge der Transaktion erwirbt Dürr nach eigenen Angaben 100 Prozent der Anteile an der Rome HoldCo GmbH, der Holding-Gesellschaft von BBS Automation. Verkäufer ist ein Konsortium unter der Führung des Finanzinvestors EQT. Der Unternehmenswert von BBS Automation liege laut Dürr zwischen 440 und 480 Millionen Euro und hänge von der Ergebnisentwicklung im Jahr 2023 ab.

PROSIEBEN

baut im Zuge der stärkeren Konzentration auf das Unterhaltungsgeschäft den Vorstand um. Wie der Konzern mitteilte, verlässt der für den Bereich Entertainment zuständige Vorstand Wolfgang Link das Unternehmen zum 15. Juli. CEO Bert Habets wird das Segment künftig direkt führen. Link werde dem Unternehmen noch bis mindestens Ende des Jahres beratend zur Seite stehen.

ENEL

hat Stefano De Angelis zum neuen Finanzchef ernannt. Wie der italienische Energiekonzern am Montagabend mitteilte, soll De Angelis Nachfolger von Alberto De Paoli werden, der künftig die Geschäfte in Nordamerika und Lateinamerika führen soll.

SAINT-GOBAIN

Der Baustoffkonzern verstärkt sich mit einem Zukauf in Kanada. Das Unternehmen übernimmt die Building Products of Canada für rund 925 Millionen Euro.

INTEL / ARM

Der britische Chiphersteller Arm erhält bei seinem Börsengang möglicherweise einen prominenten Ankerinvestor: Arm hat mit mehreren Unternehmen Gespräche über ein Investment geführt, darunter Intel, wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Die Verhandlungen seien in einem frühen Stadium. Details, wie das mögliche Volumen einer Investition, seien unklar, so Bloomberg.

MICROSOFT / ACTIVISION

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC will die Übernahme des Videospiel-Herstellers Acitivision Blizzard durch den Microsoft mit Hilfe der Justiz vorübergehend aufhalten: Die FTC beantragte am Montag bei einem Bundesgericht in San Francisco eine einstweilige Verfügung, wie aus Gerichtsunterlagen hervorging. Diese sei notwendig, "um Schaden abzuwenden", solange die FTC prüfe, ob "die geplante Übernahme gegen US-Wettbewerbsgesetze verstößt", erklärte die Behörde.

ORACLE

ist in seinem vierten Geschäftsquartal dank eines starken Cloud-Geschäfts kräftig gewachsen. Die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis wurden übertroffen. Der Umsatz kletterte im Dreimonatszeitraum bis Ende Mai um 17 Prozent auf 13,8 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 13,7 Milliarden Dollar prognostiziert. Das Cloud-Geschäft legte um 54 Prozent zu, wechselkursbereinigt stieg es um 55 Prozent. Oracle selbst hatte ein Wachstum von 49 bis 51 Prozent bzw wechselkursbereinigt von 51 bis 53 Prozent in Aussicht gestellt.

