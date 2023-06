+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0810 -0,2% 1,0832 1,0850 +1,0%

EUR/JPY 152,79 +0,7% 151,72 151,18 +8,9%

EUR/CHF 0,9774 +0,2% 0,9759 0,9739 -1,3%

EUR/GBP 0,8553 -0,0% 0,8555 0,8547 -3,4%

USD/JPY 141,36 +0,9% 140,06 139,34 +7,8%

GBP/USD 1,2639 -0,2% 1,2663 1,2694 +4,5%

USD/CNH 7,1702 -0,1% 7,1742 7,1525 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 24.974,88 -0,5% 25.112,52 25.970,06 +50,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab auf Tagesbasis nach, verminderte aber seine Verluste im Gefolge der Fed-Äußerungen. Der Dollarindex verlor 0,3 Prozent. Der Euro stand im späten Geschäft bei 1,0826 Dollar nach 1,0860 Dollar vor dem Kommentar der US-Notenbank. Die Gewinne des Euro auf Tagesbasis hingen auch mit der Annahme einer Zinserhöhung durch die EZB am Donnerstag zusammen. Im asiatischen Handel am Donnerstag erholt sich der Dollar weiter. Für den Dollar-Index geht es um 0,4 Prozent nach oben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,35 68,27 +0,1% +0,08 -14,4%

Brent/ICE 73,05 73,2 -0,2% -0,15 -12,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise tendierten leichter und gaben damit zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab. Anlass waren wöchentliche Lagerbestandsdaten, die einen deutlichen Aufbau bei Rohöl und Benzin verzeichnet haben. Aber auch die Hinweise der Fed auf weitere Zinserhöhungen drückten die Preise. Zunächst hatte noch die Spekulation auf umfangreiche Wirtschaftsstimuli in China gestützt mit dem damit einhergehenden Nachfrageschub. Eine zweischneidige Einschätzung gab die Internationale Energieagentur (IEA) ab: Sie rechnet einerseits mit einer Zunahme der weltweiten Ölnachfrage bis 2028. Andererseits werde sich das Nachfragewachstum stark verlangsamen, und bei der Nutzung für Transportzwecke dürfte die Nachfrage ab 2026 sogar sinken, so die IEA in ihrem Jahresbericht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.934,45 1.943,45 -0,5% -9,00 +6,1%

Silber (Spot) 23,50 23,98 -2,0% -0,47 -1,9%

Platin (Spot) 972,83 980,00 -0,7% -7,18 -8,9%

Kupfer-Future 3,82 3,87 -1,4% -0,05 0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach einem wechselhaften Verlauf wenig verändert. Am Donnerstag fällt Goldpreis auf den tiefsten Stand seit Ende Mai. Damit kann er nicht von der Zinspause der Fed profitieren, sondern leidet etwas unter dem hawkischen Ausblick auf 2 weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr. Sollte die Feinunze unter das Mai-Tief von 1.932 Dollar rutschen, würde sich die technische Lage weiter eintrüben, heißt es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK CHINA

Die chinesische Notenbank hat die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) auf 2,65 Prozent von 2,75 Prozent gesenkt. Der Schritt war angesichts der sich verlangsamenden Wirtschaftsentwicklung des Landes erwartet worden, nachdem die People's Bank of China (PBoC) in dieser Woche bereits den siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,9 Prozent gesenkt hatte.

KONJUNKTUR CHINA

Das Wachstum des chinesischen Konsums und der Industrieproduktion hat sich im Mai abgekühlt, was darauf hindeutet, dass die wirtschaftliche Erholung an Schwung verliert. Die Einzelhandelsumsätze, ein Indikator für den chinesischen Konsum, stiegen im Mai um 12,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach einem Anstieg von 18,4 Prozent im April, so das Nationale Amt für Statistik. Das Ergebnis verfehlte das von den vom Wall Street Journal befragten Ökonomen erwartete Wachstum von 13,1 Prozent. Auf Monatsbasis stiegen die Einzelhandelsumsätze im Mai gegenüber April um 0,42 Prozent. Die Industrieproduktion stieg im Mai um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, das ist ein Rückgang gegenüber dem April (5,6 Prozent) und entspricht dem von den befragten Ökonomen erwarteten Wachstum von 3,5 Prozent. Die Anlageinvestitionen kletterten im Zeitraum Januar bis Mai um 4,0 Prozent und damit langsamer als der Anstieg von 4,7 Prozent in den ersten vier Monaten und langsamer als die von Ökonomen erwarteten 4,4 Prozent.

HEIZUNGSGESETZ

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet, dass es innerhalb der Ampel-Koalition in den kommenden Wochen noch weiteren Diskussionsbedarf zu den konkreten Details des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geben wird, bevor das Gesetz vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet wird.

