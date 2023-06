Im Kampf gegen die verheerende Droge Fentanyl haben die USA vier chinesische Unternehmen und acht Chinesen angeklagt. Wie US-Justizminister Merrick Garland am Freitag sagte, sollen die Angeklagten Chemikalien zur Herstellung des synthetischen Opioids in die USA geschmuggelt haben. Zwei der Verdächtigen wurden den Angaben zufolge festgenommen.

INNENPOLITIK RUSSLAND

Die Söldnertruppe Wagner hat die russische Führung am Samstag mit einem Marsch auf Moskau herausgefordert - schließlich aber auf halbem Weg kehrtgemacht. Seine Kämpfer kehrten in ihre Feldlager zurück, um ein Blutbad in Russland zu vermeiden, teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin überraschend mit. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte zuvor vor einem "Bürgerkrieg" gewarnt und den Verantwortlichen unter den Wagner-Söldnern mit harter Bestrafung und "Neutralisierung" gedroht. Nun gehen Prigoschin und seine Mitstreiter gemäß eines Deals mit dem Kreml straffrei aus.

INNENPOLITIK GRIECHENLAND

Kyriakos Mitsotakis kann nach einem deutlichen Sieg seiner Partei Nea Dimokratia (ND) bei der zweiten Parlamentswahl in Griechenland innerhalb von nur fünf Wochen seine zweite Amtszeit antreten. Seine Partei errang am Sonntag 40,56 Prozent der Stimmen und kommt nun auf die erhoffte absolute Mehrheit, so dass sie ohne Koalitionspartner regieren kann.

ENERGIE EUROPA

Die Niederlande wollen das größte europäische Gasfeld in der Provinz Groningen nach jahrelangen Erdbeben in der Gegend ab Oktober schließen. Die Bohrlöcher des in den 1960er Jahren eröffneten Standorts sollen aber erst bis Oktober 2024 endgültig stillgelegt werden - bis dahin sollen sie für den Fall eines extrem kalten Winters bereitstehen.

ROHSTOFFE DEUTSCHLAND

In Deutschland sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums in mehreren Bereichen ausreichend heimische Rohstoffe zur Deckung des Eigenbedarfs vorhanden. "In dem Bereich Kalisalze - das ist relevant für die Landwirtschaft -, Steinsalze - relevant für Chemie und Pharma - oder Steine und Erden - relevant für Bau, Glas, Keramik - können wir unseren eigenen Bedarf decken durch das, was wir in Deutschland an Rohstoffen haben", sagte die Parlamentarische Wirtschafts-Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne) bei einem Pressegespräch.

MINDESTLOHN DEUTSCHLAND

Die Linkspartei hat sich für eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns ausgesprochen. "Wir fordern, den gesetzlichen Mindestlohn auf 14 Euro anzuheben", sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch. Der gesetzliche Mindestlohn von bisher zwölf Euro dürfe nicht länger von der gesamtgesellschaftlichen Lohnentwicklung abgekoppelt sein. Das Münchner Ifo-Institut mahnte hingegen zur Mäßigung.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Sechs Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen haben SPD, Grüne und Linke ihre Koalitionsverhandlungen abgeschlossen. Die Gespräche seien am Sonntag "erfolgreich beendet" worden, hieß es aus Parteikreisen.

BANKEN-SEKTOR USA

US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet angesichts geringerer Bankengewinne in diesem Jahr mit mehr Fusionen von Geldhäusern. Höhere Zinssätze und die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor machten es teurer, die Einlagen zu halten, sagte sie in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Ölbohranlagen in den USA ist laut den Daten des Ölfelddienstleisters Baker Hughes zum siebten Mal in den letzten acht Wochen gesunken. Die Anzahl fiel in der zurückliegenden Woche um 6 auf 546, was den niedrigsten Stand seit Anfang April 2022 darstellt. Die Zahl der Anlagen zur Gasförderung blieb unverändert bei 130.

BAYER

hat für sein iodhaltiges Röntgenkontrastmittel Ultravist -300 und -370 eine erweiterte Zulassung in den USA bekommen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Mittel zur Erkennung und Beurteilung von Brusttumoren ergänzend zur Mammographie (mit oder ohne Ultraschall) zugelassen.

MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft kauft weiter zu. Das Unternehmen habe eine Vereinbarung zur Übernahme Elektrotechnik-Unternehmens Efacec vom portugiesischen Staat im Rahmen eines Ende 2022 eingeleiteten Reprivatisierungsprozesses unterzeichnet. Finanzielle Details nannte Mutares nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal erwartet.

PORSCHE AG

will die von der Tochter Cellforce Group entwickelte Hochleistungszelle auf breiter Basis in ihre Serienmodelle bringen. "Aus unserer Sicht kann diese Zelle eine große Innovation sein. Deshalb machen wir uns Gedanken, in welchem Maßstab wir sie einsetzen wollen", sagte Barbara Frenkel, Beschaffungsvorständin des Sportwagenbauers, der Automobilwoche. Ursprünglich war vorgesehen, die Zelle nur in den leistungsstärksten Modellen einzubauen.

IBM

steht vor der Übernahme des Software-Anbieters Apptio. Nach Aussagen von mit der Sachlage vertrauten Personen könnte der Deal im Volumen von rund 5 Milliarden US-Dollar zeitnah abgewickelt werden.

