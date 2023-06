Steigende Aktienkurse und Anleihezinsen machten Gold unattraktiv. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,6 Prozent auf 1.912 Dollar.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Im Streit um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat Unions-Bundestagsfraktionsvize Jens Spahn der Ampelkoalition vorgeworfen, das Parlament zu missbrauchen. "Das Ganze ist eine Farce", sagte Spahn. "Das ist die Simulation eines parlamentarischen Verfahrens, wenn schon nächste Woche abschließend beraten werden soll und bisher keiner weiß, worüber wir konkret entscheiden sollen. Dem stimmen wir sicher nicht zu", sagte Spahn.

WASSERMANGEL DEUTSCHLAND

Angesichts zunehmender Wasserknappheit hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zu einem sparsamen Umgang mit Wasser aufgerufen. Sie übte zum einen Kritik an der starken Versiegelung der Städte. Beim Städtebau sei "zu wenig darauf geachtet" worden, das Wasser "in den Städten zu halten und zu speichern".

ELMOS

verkauft die Waferfertigung in Dortmund an den US-Konzern Littelfuse für rund 93 Millionen Euro. Die Amerikaner übernehmen in Dortmund etwa ein Team von 225 Mitarbeitern in der Waferproduktion. Alle anderen Aktivitäten, einschließlich des Testbetriebs, sollen bei Elmos verbleiben. Zudem haben Elmos und Littelfuse vereinbart, eine langfristige Liefervereinbarung mit einer anfänglichen Laufzeit bis zum Jahr 2029 abzuschließen, nach der Elmos bestimmte Mengen der in der Fab gefertigten Wafer kaufen wird. Die Transaktion hat laut Elmos keine wesentlichen Auswirkungen auf das EBIT im Geschäftsjahr 2023.

UBS / CREDIT SUISSE

Die UBS will offenbar nach der Notübernahme der Credit Suisse mehr als die Hälfte der Stellen bei der akquirierten Bank abbauen. Wie Bloomberg berichtet, sollen besonders Stellen im Handel und Support in London, New York und einigen Teilen Asiens betroffen sein. Der Stellenabbau soll im kommenden Monat beginnen und im September und Oktober fortgesetzt werden.

GOOGLE

setzt offenbar bei seiner Karten-App Waze den Rotstift an. Das Unternehmen plane, in dem Bereich Stellen in noch nicht bekannter Höhe zu streichen, berichtet CNBC.

