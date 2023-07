Der Dollar drehte mit dem PCE-Preisindex ins Minus. Der Dollarindex sank um 0,4 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,66 70,64 +0,0% +0,02 -11,0%

Brent/ICE 75,47 75,41 +0,1% +0,06 -9,3%

Deutliche Gewinne verzeichnete der Ölpreis, befördert von den jüngsten positiven Wirtschaftsdaten aus den USA. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 70,64 Dollar. Die Preise verharrten aber in ihrer jüngsten Spanne.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.919,31 1.920,08 -0,0% -0,78 +5,2%

Silber (Spot) 22,84 22,78 +0,3% +0,06 -4,7%

Platin (Spot) 909,65 905,38 +0,5% +4,28 -14,8%

Kupfer-Future 3,77 3,74 +0,9% +0,03 -1,1%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

JAPAN TANKANBERICHT

Die Stimmung unter den japanischen Großunternehmen hat sich in den drei Monaten bis Juni zum ersten Mal seit sieben Quartalen verbessert, was auf die nachlassenden Angebotsbeschränkungen zurückzuführen ist. Der Hauptindex für die Stimmung unter den großen Herstellern lag bei plus 5, verglichen mit plus 1 im März und der Prognose der Ökonomen von plus 3, laut der am Montag veröffentlichten vierteljährlichen Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan.

MINDESTLOHN

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich unzufrieden gezeigt mit dem Vorschlag der Mindestlohnkommission, nach dem der Mindestlohn zum Januar 2024 von 12 Euro auf 12,41 Euro angehoben werden soll. Gleichzeitig macht er aber deutlich, dass die Regierung den Vorschlag der Mindestlohnkommission akzeptieren werde. Zuvor hatte SPD-Parteichef Lars Klingbeil in einem Zeitungsinterview angekündigt, dass sich seine Partei für eine weitere Erhöhung auf bis zu 14 Euro einsetzen und auf eine Umsetzung der Europäischen Mindestlohnrichtlinie im nächsten Jahr drängen werde.

KINDERGRUNDSICHERUNG

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) soll für die Einführung der geplanten Kindergrundsicherung von 2025 an zunächst zwei Milliarden Euro pro Jahr erhalten. Das geht nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus der Finanzplanung des Bundes für den Zeitraum 2025 bis 2027 hervor, die das Kabinett an diesem Mittwoch gemeinsam mit dem Haushalt für 2024 verabschieden will. Die Zahl liegt nicht nur deutlich unter der Forderung, die Paus bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) geltend gemacht hatte. Sie steigt über die Jahre auch nicht an. Paus hatte bei voller Einführung aller Komponenten mit zwölf Milliarden Euro pro Jahr kalkuliert.

SONNTAGSTREND

Die SPD fällt in der Wählergunst hinter die AfD zurück. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, verlieren die Sozialdemokraten einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche und kommen auf 19 Prozent. Die AfD hingegen kann ihren Wert von 20 Prozent aus der Vorwoche halten und liegt damit einen Punkt vor der Kanzlerpartei.

FRANKREICH UNRUHEN

Bei erneuten Protesten in Frankreich nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen sind in der Nacht zum Sonntag 719 Menschen festgenommen worden. 45 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden, teilte das französische Innenministerium in einer vorläufigen Bilanz mit. 577 Fahrzeuge und 74 Gebäude seien in Brand gesetzt worden. 871 Feuer auf Straßen wurden den Angaben zufolge gezählt.

BMW

startet sein angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro am kommenden Montag.

DEUTSCHE BANK

Der Personalchef und Leiter des Immobilienmanagements, Michael Ilgner, verlässt die Bank zum 30. September 2023. Die Nachfolgeregelung für seinen Verantwortungsbereich werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte die Deutsche Bank mit.

DWS

Die Ratingagentur Moody's hat dem Vermögensverwalter DWS eine solide Bonität bescheinigt. Moody's vergab als erstes Rating für die Deutsche-Bank-Tochter die Note "A2" mit stabilem Ausblick.

CONDOR

Die rund 3.000 Kabinenbeschäftigten und die rund 500 Bodenbeschäftigten bei dem Ferienflieger bekommen deutlich mehr Lohn. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe sich mit Condor auf Gehaltszuwächse von mindestens 20 Prozent geeinigt. Einige Beschäftigtengruppen erhalten demnach sogar bis zu 34 Prozent mehr. Der Tarifvertrag läuft bis Ende September 2026. Auch die Pilotengewerkschaft Cockpit einigte sich mit Condor auf einen neuen Tarifvertrag.

CELLNEX

hat den französischen Konkurrenten Iliad aus dem Telekominfrastrukturunternehmen On Tower Poland herausgekauft. Cellnex erwarb Iliads Anteil von 30 Prozent an On Tower Poland für den Gesamtbetrag von 510 Millionen Euro, wie das spanische Unternehmen mitteilte.

TESLA

hat im zweiten Quartal dank drastischer Preissenkungen seine Auslieferungen um 83 Prozent verbessert. Das von Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen gab am Sonntag bekannt, dass es im Zeitraum von April bis Juni weltweit mehr als 466.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert habe, ein Rekordquartal für den Absatz. Einige Anleger hoffen, dass die Preissenkungen von Tesla im zweiten Quartal einen Boden gefunden haben.

US-BANKEN

Nach den bestandenen Stresstests der US-Notenbank wollen große US-Banken ihre Dividenden erhöhen. Entsprechendes kündigten Morgan Stanley oder JP Morgan am späten Freitag an, nachdem die Federal Reserve Anfang der Woche Stresstests durchgeführt hatte.

