Nach den mehrtägigen Krawallen in Frankreich hat sich die Lage in der Nacht zum Dienstag weiter beruhigt. Im Großraum Paris ging die Zahl der Festnahmen nach Behördenangaben erneut zurück, größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Präsident Emmanuel Macron besuchte am Abend zusammen mit Innenminister Gérald Darmanin eine Polizeikaserne im 17. Arrondissement und führte kurz nach Mitternacht Gespräche in der Polizeipräfektur von Paris, wie der Elysée-Palast mitteilte.

KINDERGRUNDSICHERUNG

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in den Streit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung eingeschaltet. In einem dem ARD-Hauptstadtstudio am Montag vorliegenden Brief an Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert er einen geeinten Referentenentwurf bis Ende August.

AIRBUS

Deutschland hat den Servicevertrag für den Militärtransporter A400M verlängert - er hat eine Laufzeit von siebeneinhalb Jahren.

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur Fitch hat das Langfrist-Rating um eine Stufe auf "A-" angehoben. Der Ausblick ist stabil.

EON

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung "BBB+" bestätigt, der Ausblick ist stabil.

AMAZON

bekommt in Kürze die ersten elektrischen Lieferwagen für Europa von Rivian Automotive ausgeliefert.

MONDELEZ

ruft in den USA freiwillig zwei Produktlinien von belVita-Frühstückssandwiches wegen eines nicht deklarierten Erdnussallergens zurück.

