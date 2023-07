Der Goldpreis zog im US-Handel um 0,7 Prozent an. Wie beim Öl dürfte vor allem der schwache Dollar für den Preisanastieg gesorgt haben.

DEUTSCHLAND - Mietrecht

Die SPD drängt auf strengere Regeln für den Mietmarkt. Die Sozialdemokraten seien "nicht bereit zu akzeptieren", dass der Markt die Lage "systematisch zu Ungunsten der Mieter" regle, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dem Tagesspiegel.

EU - Energiecharta

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, dass die gesamte EU aus der umstrittenen internationalen Energiecharta austreten sollte. Das Abkommen aus den 90er Jahren sei mit den Klimazielen der EU "nicht mehr kompatibel". Die Energiecharta ermöglicht es Energieunternehmen, Regierungen wegen investitionsgefährdender Maßnahmen zu verklagen. Damit wurde die fossile Brennstoffindustrie gefördert. Die Kommission hatte auf eine Überarbeitung des Abkommens gedrängt, jedoch von den EU-Mitgliedstaaten nicht genügend Unterstützung erhalten.

EU/NEUSEELAND

Nach mehrjährigen Verhandlungen haben Vertreter der EU und Neuseelands ein neues Freihandelsabkommen unterzeichnet.

NIEDERLANDE

Die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte ist im Streit um die Migrationspolitik gestürzt. Die Differenzen zu dem Thema innerhalb der Vier-Parteien-Koalition seien "unversöhnlich", sagte Rutte. Der niederländischen Wahlbehörde zufolge können nun frühestens Mitte November Neuwahlen stattfinden.

USA/CHINA

Ihr viertägiger Besuch in Peking hat nach den Worten von US-Finanzministerin Janet Yellen die Beziehungen zwischen China und den USA "auf eine sicherere Grundlage gestellt". "Kein Besuch wird unsere Herausforderungen über Nacht lösen", sagte sie. Doch sie erwarte, "dass diese Reise dazu beitragen wird, einen belastbaren und produktiven Kommunikationskanal mit Chinas neuem Wirtschaftsteam aufzubauen".

BAYER

Bayer-Chef Bill Anderson soll eifrig an Plänen für eine Abspaltung der Agrochemie-Sparte nach dem Modell von Siemens Energy bei Siemens arbeiten, wie der Platow-Brief ohne klare Quellenangabe berichtet. Mit einem "Spin-off" könne Bayer die Agrarsparte vergleichsweise schnell und reibungslos an die Börse bringen, müsste aber auf einen Verkaufserlös zumindest vorerst verzichten. Keine Option sei hingegen ein Verkauf von CropScience an einen strategischen oder Finanzinvestor, heißt es bei Platow.

DEUTSCHE BANK/LUFTHANSA

Die Deutsche Bank hat mit Mastercard die Ausschreibung um die "Miles & More"-Kreditkarte der Lufthansa gewonnen und wird sie ab Mitte 2025 herausgeben.

DIC ASSET

hat die Brückenfinanzierung zur Übernahme der VIB Vermögen AG umstrukturiert, was die Funds from Operations (FFO) in diesem Jahr mit rund 15 Millionen Euro belastet. Deshalb und aufgrund des schwächelnden Immobilienmarktes rechnet Dic nur noch mit FFO von 50 bis 55 (bislang: 90 bis 97) Millionen Euro. Die Transaktionsvolumen werden nun bei bei 100 bis 200 Millionen statt 400 Millionen bis 1 Milliarde Euro gesehen.

MUTARES

hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Recover Nordic Oy von der Recover Group unterzeichnet. Recover Nordic Oy ist laut Mutares ein führender Anbieter von Dienstleistungen zur Immobiliensanierung und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von circa 40 Millionen Euro.

VIB VERMÖGEN

erhöht die Prognose aufgrund signifikanter Zinseinnahmen durch den Abschluss eines Darlehensvertrags mit Dic Asset. Die Funds from Operations vor Steuern und Minderheiten werden nun zwischen 68 und 74 (bisher: 58 bis 64) Millionen Euro gesehen.

