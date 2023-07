ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,91 75,75 +0,2% +0,16 -4,4%

Brent/ICE 80,37 80,11 +0,3% +0,26 -3,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bauten ihre Gewinne in Reaktion auf die Verbraucherpreise aus und marschierten auf die höchsten Stände seit April (WTI +1,5%). Die Aussicht auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels beflügelte, weil damit Rezessions- und Ölnachfragesorgen gedämpft wurden. Daneben stützte auch die Dollarschwäche.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,61 1.956,79 +0,0% +0,82 +7,3%

Silber (Spot) 24,19 24,15 +0,2% +0,04 +1,0%

Platin (Spot) 959,80 951,50 +0,9% +8,30 -10,1%

Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,1% +0,00 +1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold (+1,4%) profitierte von den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen und der eklatanten Dollarschwäche.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

Die chinesischen Exporte sind im Juni abermals gesunken und zwar um 12,8 Prozent nach einem Minus von 7,5 Prozent im Mai. Ökonomen hatten mit einem Minus von 9,2 Prozent gerechnet. Die Importe sanken um 6,8 nach 4,5 Prozent im Mai und damit ebenfalls stärker als mit 4,0 Prozent erwartet.

NORDKOREA

hat eigenen Staatsmedien zufolge erfolgreich seine neue Interkontinentalrakete getestet.Nordkorea bestätigte damit den Raketenstart, den die südkoreanische Armee am Mittwoch gemeldet hatte.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 3,50 Prozent gelassen.

USA - Konjunktur

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich der Erhebung "Beige Book" der US-Notenbank zufolge zuletzt etwas besser entwickelt. Fünf Bezirke meldeten seit Ende Mai ein leichtes oder mäßiges Wachstum, fünf weitere stellten keine Veränderung fest und zwei meldeten einen leichten und mäßigen Rückgang. Die Preise seien insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegen. Mehrere Bezirke hätten auch eine gewisse Verlangsamung des Anstiegs festgestellt.

USA/CHINA

Hacker aus China sind nach Angaben des Softwareriesen Microsoft in E-Mail-Konten mehrerer westlicher Regierungseinrichtungen eingedrungen. Der in China ansässige Akteur, den Microsoft als Storm-0558 bezeichnet, habe sich Zugriff auf E-Mail-Konten von 25 Organisationen einschließlich Behörden verschafft. "Wir gehen davon aus, dass dieser Gegner sich auf Spionage konzentriert - sowie auf das Erlangen von Zugang zu E-Mail-Systemen zum Sammeln von Geheiminformationen." Ziel der Attacken wurde offenbar auch das US-Außenministerium, auch wenn Microsoft das Ministerium nicht explizit aufführte.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken wird am Donnerstag zum zweiten Mal binnen eines Monats mit dem höchsten Außenpolitiker Chinas, Wang Yi, zusammentreffen. Es wird ein Treffen am Rande von Gesprächen des südostasiatischen Staatenbundes Asean in der indonesischen Hauptstadt Jakarta geben.

FRAPORT

Die Erholung des Luftfahrtverkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Juni stabil fortgesetzt. Rund 5,6 Millionen Fluggäste nutzten den Rhein-Main-Hub, ein Plus von 11,3 Prozent gegenbüber 2022. Von den Passagierzahlen im Juni 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 15,6 Prozent entfernt. Das Frachtaufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung rückläufig und lag mit 160.047 Tonnen um 4,6 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

SOFTWARE AG

Der Finanzinvestor Silver Lake hat seinen Anteil weiter ausgebaut auf 71 Prozent einschließlich angedienter Aktien. Aktionäre haben noch fünf Tage Zeit, um ihre Aktien zum Angebotspreis von 32,00 Euro anzudienen. Silver Lake bekräftigte, dass ein Beherrschungs- und bzw. oder Gewinnabführungsvertrag zur Finanzierung des Übernahmeangebots nicht erforderlich sei.

SÜDZUCKER

erwartet nach einer weiterhin positiven Entwicklung auch im zweiten Geschäftsquartal 2023/24 einen deutlichen Ergebnisanstieg gegenüber dem Vorjahresniveau. Dieser werde maßgeblich durch das Segment Zucker getragen. Südzucker erzielte ein (EBITDA) von 230 Millionen Euro und erwartet für das Geschäftsjahr 2023/24 weiterhin ein EBITDA zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro nach 1,1 Milliarden Euro im Vorjahr.

CROPENERGIES

erwartet für das zweite Geschäftsquartal einen deutlichen Rückgang von Umsatz, EBITDA und operativem Ergebnis. Die Südzucker-Tochter verwies auf normalisierte Preise für nachhaltig erzeugtes Ethanol sowie niedrigere Produktions- und Absatzmengen aufgrund planmäßiger Wartungsstillstände. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen. Für das Geschäftsjahr 2023/24 prognostiziert Cropenergies einen Umsatzrückgang auf 1,27 bis 1,37 Milliarden Euro von 1,49 Milliarden. Das operative Ergebnis soll bei 95 bis 145 (Vorjahr: 251) Millionen Euro liegen.

AMAZON

geht gerichtlich gegen seine Einstufung als bedeutende Internetplattform durch die EU-Kommission vor. Ein Konzernsprecher erklärte, Amazon habe bereits eine Klage bei der EU-Justiz gegen die Entscheidung eingereicht. Amazon steht auf einer Liste von 19 Internetplattformen, die nach dem Willen der EU-Kommission im Rahmen des Gesetzes für Digitale Dienste (DSA) künftig einer verschärften Kontrolle unterliegen sollen.

CARREFOUR

übernimmt von der belgischen Einzelhandelsgruppe Louis Delhaize die Marken Cora und Match in Frankreich. Dafür zahlt der Einzelhandelskonzern 1,05 Milliarden Euro.

