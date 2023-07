+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Dollar erholte sich etwas; der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Offenbar setzten Anleger nach der jüngsten Schwäche des Greenback auf eine Erholung der US-Währung, hieß es.

Am Morgen schwächelt der Greenback aber bereits wieder, der Dollarindex büßt 0,2 Prozent im asiatisch geprägten Handel ein. Händler verweisen auf das unerwartet hohe Renminbi-Fixing in China, nun zeigten auch andere Währung im Gefolge Stärke zum Dollar. Zuvor hatte die chinesische Notenbank die Regeln gelockert, damit Unternehmen mehr Kredite im Ausland aufnehmen können.

Die Ölpreise drehten ins Minus, nachdem die US-Ölvorräte weniger stark geschrumpft waren als angenommen. Dazu belastete der etwas festere Dollar. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 75,35 Dollar.

Der Goldpreis trat nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag mehr oder weniger auf der Stelle. Die Feinunze notierte 0,1 Prozent niedriger bei 1.977 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte sind im Juni gestützt von einem starken Anstieg der Fahrzeug-Ausfuhren gestiegen. Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 1,5 Prozent und damit den 28. Monat in Folge, wobei die Auto-Auslandslieferungen um 49,7 Prozent zunahmen. Ökonomen hatten jedoch mit einem Anstieg der Exporte um 2,2 Prozent gerechnet.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bleibt bei 3,55 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,2 Prozent.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Juni aufgrund eines Sondereffekts um 7,3 Prozent gesunken und haben damit die positive Entwicklung des Vormonats gestoppt. "Das Minus gegenüber dem Vorjahresmonat ist allerdings durch einen einnahmeerhöhenden Sondereffekt bei der Einfuhrumsatzsteuer des Vorjahres deutlich überzeichnet", erklärte das Ministerium. Ohne diesen Sondereffekt läge der Rückgang der Steuereinnahmen dem Ministerium zufolge insgesamt bei etwa 3,5 Prozent. Ein weiterer Grund für die geringeren Steuereinnahmen sind die steuerlichen Entlastungen, wie etwa das Inflationsausgleichsgesetz zur Vermeidung der sogenannten kalten Progression.

DAIMLER TRUCK GROUP

hat das zweite Quartal dank einer starken Geschäftsentwicklung besser abgeschlossen als am Markt erwartet. Wie der Konzern mitteilte, erreichte das EBIT im Berichtszeitraum nach vorläufigen Berechnungen 1,378 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT 1,428 Milliarden. Dagegen hätten die Markterwartungen lediglich auf 1,28 Milliarden bzw 1,29 Milliarden Euro gelautet. Im zweiten Quartal des Vorjahres hatte Daimler Truck laut Geschäftsbericht ein EBIT von 1,074 Milliarden Euro erzielt. Bereinigt standen vor einem Jahr 1,01 Milliarden zu Buche.

DEUTSCHE BANK

Die US-Notenbank hat wegen Mängeln bei Geldwäschekontrollen ein Bußgeld von 186 Millionen Dollar gegen die Deutsche Bank verhängt. Wie die Bank mitteilte, ist das Bußgeld größtenteils durch Rückstellungen aus früheren Quartalen abgedeckt.

HELLOFRESH

hat nach in der zweiten Berichtsperiode ihr bisher höchstes konsolidiertes Quartals-AEBITDA erzielt. Das AEBITDA liegt im Quartal voraussichtlich ungefähr zwischen 185 und 195 Millionen Euro. Dies übersteige die Markterwartung, die sich nach Berechnung des Unternehmens auf ungefähr 145 Millionen Euro belaufe. Der Umsatz dürfte währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent auf etwa 1,918 Milliarden Euro gestiegen sein. Die Konsensschätzung des Umsatzes liege bei etwa 1,944 Milliarden Euro.

LEIFHEIT

hat das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr 2023 kräftig gesteigert. Das EBIT erreichte im Zeitraum April bis Juni nach vorläufigen Berechnungen 2,4 Millionen Euro nach einem Minus von 0,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr kletterte das EBIT um 123 Prozent auf 4,8 Millionen Euro.

GETIR / GORILLAS

Die beiden Lebensmittellieferdienste werden in Frankreich in Kürze nicht mehr verfügbar sein. Das Pariser Handelsgericht ordnete die Zerschlagung und Liquidation der insolventen Unternehmen an. Die Entscheidung besiegelt endgültig den Wegfall von 1.300 Arbeitsplätzen.

IBM

hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet, beim Konzernumsatz aber die Marktprognosen knapp verfehlt. Die beiden maßgeblichen Sparten, der Softwareanbieter Red Hat sowie das Geschäft mit Daten und künstlicher Intelligenz (KI), verzeichneten zweistellige Prozentumsatzzuwächse.

NETFLIX

hat im zweiten Quartal mehr Nutzer als erwartet hinzugewonnen. Unter dem Strich verdiente der Streamingdienst mehr, als Analysten erwartet hatten, doch verfehlte der Umsatz die Konsensschätzung.

UNITED AIRLINES

hat nach einem starken Umsatzwachstum im zweiten Quartal die Jahresprognose angehoben. Die US-Fluggesellschaft rechnet 2023 nun mit einem um Einmaleffekte bereinigten Gewinn pro Aktie von 11 bis 12 US-Dollar, gegenüber einer früheren Prognose von 10 bis 12 US-Dollar. Analysten hatten im Konsens zuletzt ein niedrigeres Ergebnis von 9,78 Dollar prognostiziert.

TESLA

Die Preissenkungen von Tesla haben das Gewinnwachstum des Elektroautoherstellers nicht so stark geschmälert, wie einige Analysten befürchtet hatten. Der Gewinn im zweiten Quartal stieg um 20 Prozent auf 2,7 Milliarden US-Dollar, was auf Kostensenkungen zurückzuführen ist. Das Ergebnis übertraf die Prognosen der Analysten, die nur einen leichten Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahr erwartet hatten.

