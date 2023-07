Bayer senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Eine Abschreibung wegen der Marktentwicklung führte im zweiten Quartal zu einem Milliardenverlust. Die Bayer-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 3 Prozent niedriger getaxt. Dagegen wurden die Adidas-Papiere 2 Prozent höher gestellt. Nach der erfolgreichen Verkaufsaktion eines Teils des Yeezy-Restbestands sowie einer "leicht besser als erwarteten" Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal hat der Konzern die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Papiere von Epigenomics stiegen um 25 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen verkauft nahezu sämtliche Vermögenswerte für bis zu 12,05 Millionen Euro an einen Investor aus den USA. Flatexdegiro-Titel kletterten um 1,2 Prozent. Die anhaltend niedrige Handelsaktivität der Privatanleger hat dem Online-Broker im zweiten Quartal ein niedrigeres Transaktionsvolumen beschert. Operativ verdiente das Unternehmen wegen Rückstellungen weniger, hielt aber an seiner Umsatz und Margenprognose für das Gesamtjahr fest.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Für den Dow-Jones-Index, der zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch markiert hatte, war es der elfte Handelstag in Folge mit Aufschlägen - die längste Gewinnstrecke seit über sechs Jahren. Jedoch sprachen Teilnehmer von erhöhter Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins noch einmal um 25 Basispunkte erhöht. Spannend ist aber, wie es danach weitergeht. Dazu kommen im Wochenverlauf noch eine ganze Reihe von wichtigen Unternehmenszahlen. Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten zeigten kein einheitliches Bild. Die Mattel-Aktie legte um 1,8 Prozent zu, nachdem der Film "Barbie" am Wochenende sehr erfolgreich angelaufen ist. Die Erwartungen übertroffen hat auch "Oppenheimer" aus den Universal-Studios von Comcast. Die Comcast-Aktie gewann 0,9 Prozent. Ein Zwischenbericht über Markterwartung trieb die Chevron-Aktie (+2,0%) an. Tesla gewannen dagegen trotz einer Abstufung durch die UBS 3,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,90 +4,8 4,85 48,2

5 Jahre 4,14 +4,6 4,10 14,3

7 Jahre 4,02 +5,4 3,97 4,9

10 Jahre 3,87 +2,7 3,84 -1,4

30 Jahre 3,93 +2,4 3,90 -4,3

Am Anleihemarkt legten die Renditen zu und erholten sich damit von anfänglichen Verlusten. Auch hier stand die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus. Die Anleger setzten weiter auf einen bald erreichten Zinsgipfel in den USA, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:58 Uhr Fr, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1078 +0,1% 1,1130 1,1124 +3,5%

EUR/JPY 156,51 -0,0% 157,50 157,49 +11,5%

EUR/CHF 0,9624 -0,0% 0,9639 0,9623 -2,8%

EUR/GBP 0,8629 -0,0% 0,8643 0,8652 -2,5%

USD/JPY 141,30 -0,1% 141,55 141,58 +7,8%

GBP/USD 1,2838 +0,1% 1,2875 1,2857 +6,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1519 -0,5% 7,2022 7,1873 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.113,97 -0,2% 29.795,72 29.868,79 +75,4%

Der Dollar legte leicht zu, der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Dabei profitierte der Greenback von der Schwäche des Euro. Dieser fiel auf den tiefsten Stand seit zwölf Tagen, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone unterstrichen haben, dass sich die Lage vor allem in der Industrie im Juli weiter deutlich eintrübt. Der Euro fiel auf 1,1062 Dollar. Im Tageshoch kurz vor Veröffentlichung der Daten hatte er noch bei 1,1147 Dollar notiert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,95 78,74 +0,3% +0,21 +0,1%

Brent/ICE 82,90 82,74 +0,2% +0,16 -0,4%

Am Ölmarkt setzte sich die Preisrally der Vorwoche fort. Die Preise für WTI und Brent stiegen um bis zu 2,4 Prozent. Investoren hofften auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft ohne Rezession, hieß es im Handel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.962,04 1.954,53 +0,4% +7,51 +7,6%

Silber (Spot) 24,54 24,38 +0,7% +0,16 +2,4%

Platin (Spot) 966,43 961,18 +0,5% +5,25 -9,5%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,6% +0,02 +0,6%

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Abgaben. Der Preis für die Feinunze gab um 0,4 Prozent nach. Neben der Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung der Fed in dieser Woche belastete das zinslose Edelmetall auch der leicht zulegende Dollar, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- UN-Generalsekretär António Guterres hat Russland auf einem Ernährungsgipfel der Vereinten Nationen zu einer Rückkehr zum Ukraine-Getreideabkommen aufgerufen.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine mögliche Verlängerung der Einfuhrbeschränkungen für Getreide aus seinem Land in EU-Staaten scharf kritisiert. Jegliche Verlängerung der Beschränkungen sei "absolut inakzeptabel und offen gesagt anti-europäisch", sagte Selenskyj am Montag in seiner allabendlichen Videoansprache.

- Russland hat eigenen Angaben zufolge die Produktion von Munition und militärischem Gerät drastisch erhöht.

TUI

Der Reisekonzern hat wegen der Waldbrände auf Rhodos die Stornierung von Reisen die griechische Insel ausgeweitet. Bis einschließlich Freitag werden keine Urlaubsgäste nach Rhodos gebracht, teilte der Konzern mit. Bisher hatte Tui Rhodos-Reisen mit Abflügen bis einschließlich Dienstag storniert.

EPIGENOMICS

Das Biotechnologie-Unternehmen verkauft nahezu sämtliche Vermögenswerte für bis zu 12,05 Millionen Euro an einen Investor aus den USA. Epigenomics hat mit dem Diagnostik- und Auftragsforschungsunternehmen New Day Diagnostics LLC einen Vertrag geschlossen, der die Übertragung vor allem aller Patente sowie der gesamte Biobank vorsieht, wie das Unternehmen mitteilte.

FLATEXDEGIRO

Die anhaltend niedrige Handelsaktivität der Privatanleger hat dem Online-Broker im zweiten Quartal ein niedrigeres Transaktionsvolumen beschert. Operativ verdiente das Unternehmen wegen Rückstellungen weniger, hielt aber an seiner Umsatz und Margenprognose für das Gesamtjahr fest.

ALSTOM

hat einen Auftrag vom Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein zur Lieferung von 40 Triebzüge der Baureihe Coradia Stream im Wert von 900 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag umfasst auch ein Full-Service-Paket für die Wartung der Züge über einen Zeitraum von 30 Jahren, wie der französische Zughersteller mitteilte.

LOGITECH

ist trotz Umsatz- und Ergebnisrückgängen im Auftaktquartal etwas optimistischer mit Blick auf das erste Geschäftshalbjahr geworden und hat erstmals einen Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr 2023/24 gewagt. Der Hersteller von Computer-Peripheriegeräten wies für den Zeitraum April bis Juni einen Umsatzrückgang um 16 Prozent auf 974 Millionen US-Dollar aus. Das Ergebnis je Aktie sackte überproportional um 36 Prozent auf 39 Cent ab. Operativ verdiente Logitech mit 78 Millionen Dollar 32 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

SHELL

- Ein britisches Gericht hat eine Klage von Klimaschutzaktivisten gegen den Ölkonzern abgewiesen. Die Organisation hatte im Februar Klage vor dem High Court of England and Wales gegen die Chef-Etage des Konzerns eingereicht, weil diese es versäume, "die wesentlichen und vorhersehbaren Risiken, die der Klimawandel für das Unternehmen darstellt, zu bewältigen".

- Shell verkauft seinen 35-prozentigen Anteil am indonesischen Masela-Produktionsbeteiligungsvertrag, der auch das Abadi-Gasprojekt umfasst, für bis zu 650 Millionen US-Dollar in bar. Käufer sind die indonesische PT Pertamina Hulu Energi und Malaysias Petronas Masela.

UBS

hat eine Altlast der von ihr übernommenen Credit Suisse im Zusammenhang mit dem kollabierten Hedgefonds Archegos beseitigt. Wie die Bank mitteilte, hat sie eine Einigung mit den Bankenaufsehern aus den USA, Großbritannien und der Schweiz erzielt. Die Credit Suisse zahlt Geldbußen von insgesamt 388 Millionen US-Dollar, für die sie im zweiten Quartal eine zusätzliche Rückstellung ausweisen wird. Diese wird die UBS nach der Erwerbsmethode bilanzieren.

