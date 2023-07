ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,29 80,58 -0,4% -0,29 +1,8%

Brent/ICE 84,40 84,99 -0,7% -0,59 +1,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Ölmarkt erholten sich die Preise von zwischenzeitlichen Abgaben und schlossen mit einem leichten Plus. Die Notierungen von Brent und WTI erhöhten sich um bis zu 0,7 Prozent. Sollte die US-Notenbank nun doch weiter an der Zinsschraube drehen, sei eine weiche Landung der US-Konjunktur nicht mehr so sicher - die Nachfrage könnte somit leiden, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.954,26 1.959,31 -0,3% -5,05 +7,2%

Silber (Spot) 24,26 24,35 -0,4% -0,09 +1,2%

Platin (Spot) 928,98 936,98 -0,9% -8,00 -13,0%

Kupfer-Future 3,93 3,93 -0,0% -0,00 +2,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis erholte sich von den Vortagesverlusten, als Dollar-Stärke und gestiegene Marktzinsen den Preis des zinslosen Edelmetalls unter Druck gesetzt hatten. Nun stützten die Dollar-Schwäche und die nachgebenden Renditen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Saudi-Arabien lädt zu einer Friedenskonferenz ein. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen erfuhr, sind zu dem Treffen neben der Ukraine und westlichen Ländern auch Entwicklungs- und Schwellenländer wie Brasilien eingeladen. Die Konferenz soll am kommenden Wochenende in der Stadt Dschidda am Roten Meer abgehalten werden, Russland nimmt nicht daran teil.

- Mehr als eine Woche nach Moskaus Ausstieg aus dem Getreideabkommen hat der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi an Russland und die Ukraine appelliert, "dringende Lösungen" für Getreidelieferungen in afrikanische Länder zu finden. Dies sei wichtig, "um Nahrungsmittel und Dünger zu liefern, und zwar zu Preisen, die Afrika helfen werden, diese Krise zu überwinden", sagte al-Sisi am Freitag am Rande des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg.

- Auch deutsche Politiker fordern mehr Waffen für die Ukraine, darunter die Marschflugkörper "Taurus". Unterstützung dafür kommt von FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber und CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter. Der Erfolg der von Großbritannien gelieferten Marschflugkörper zeige, wie wichtig diese Waffen seien.

WAHL SPANIEN

Nach der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien sind die Mehrheitsverhältnisse schwieriger geworden. Nach Auszählung aller Stimmen erhielt die konservative Partido Popular (PP) am Samstag einen weiteren Sitz. Die PSOE kommt damit nur noch auf 121 von insgesamt 350 Sitzen, die PP auf 137 Sitze.

BANKENSEKTOR

Der Bankensektor des Euroraums könnte einem schweren Konjunkturabschwung standhalten. Das ist das Ergebnis des EU-weiten Stresstests, dessen Ergebnisse die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte. Wären die insgesamt 98 getesteten Banken drei Jahren Stress mit sehr schwierigen makroökonomischen Bedingungen ausgesetzt, würde ihre harte Kernkapitalquote (CET1-Quote) im Durchschnitt um 4,8 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent sinken.

US-PRÄSIDENTSCHAFT

Der frühere US-Präsident Donald Trump will auch im Falle einer Verurteilung durch die US-Justiz an seiner Präsidentschaftskandidatur festhalten.

US-ÖLFÖRDERANLAGEN

Die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen in den USA ist in dieser Woche erneut auf den niedrigsten Stand seit 16 Monaten gesunken. Wie das Ölservice-Unternehmen Baker Hughes am Freitag mitteilte, wurde aus 529 Bohrlöchern Öl gefördert, nach 530 in der Vorwoche. Erdgas wurde diese Woche an 128 Anlagen gefördert; hier wurde ein Rückgang um drei Anlagen verzeichnet.

NEMETSCHEK

hat im zweiten Quartal den Umsatz leicht gesteigert, beim Ergebnis aber Abstriche hinnehmen müssen. Das Bausoftware-Unternehmen zeigt sich aber insgesamt zufrieden mit der Entwicklung. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q23 ggVj 2Q23 ggVj 2Q22

Umsatz 208 +2% 208 +2% 204

EBITDA 56 -18% 60 -12% 69

Ergebnis nach Steuern/Dritten 33 -29% 35 -26% 47

Ergebnis je Aktie 0,28 -30% 0,29 -28% 0,40

STABILUS

Der Gasfederhersteller hat im dritten Geschäftsquartal 2022/23 Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen gesteigert. Alle Regionen trugen zum Wachstum bei. Den Ausblick für das Gesamtjahr konkretisierte die Gesellschaft innerhalb der anvisierten Spannen und erwartet nun einen Umsatz am oberen Ende und eine Marge am unteren Ende der bisherigen Bandbreite. Stabilus gab zudem bekannt, dass das Unternehmen seinen Anteil an Cultraro, einem Anbieter von Dämpfungslösungen, von 32 Prozent im Juli 2023 auf 60 Prozent erhöht haz. Stabilus hält zudem ein Vorkaufsrecht für die verbleibenden 40 Prozent der Anteile. Für das dritte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22/23 ggVj 3Q22/23 ggVj 3Q21/22

Umsatz 307 +13% 302 +12% 271

EBIT bereinigt 42 +11% 41 +8% 38

EBIT-Marge bereinigt 13,7 -- 13,6 -- 14,0

Ergebnis nach Steuern 22 -11% -- -- 24

Ergebnis je Aktie 0,86 -11% -- -- 0,97

EFFECTEN-SPIEGEL

Mit einem Jahresüberschuss von mehr als einer halben Millionen Euro hat die Effecten-Spiegel AG das 1. Halbjahr 2023 abgeschlossen. Nach vorläufigen untestierten Zahlen wurde ein Überschuss von 524.000 Euro erzielt, teilte das im Freiverkehr in München und Stuttgart gelistete Unternehmen mit.

INDUS / MUTARES

Die Beteiligungsgesellschaft Indus verkauft den Automobilzulieferer Selzer an eine Beteiligungsgesellschaft der Mutares. Über die Details des Verkaufs wurde Stillschweigen vereinbart.

LEIFHEIT

Wie das Unternehmen am Samstag mitteilte, hätten sich Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzender Henner Rinsche darauf geeinigt, dass Rinsche schon am Montag, den 31. Juli 2023, ausscheidet. Angaben zu den Gründen für den schnellen Wechsel machte Leifheit nicht.

SWISS RE

Fitch Ratings hat das Insurer Financial Strength (IFS) Rating mit A+ und das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) mit A bestätigt. Fitch hat zudem das IDR der obersten Holdinggesellschaft Swiss Re Ltd. mit A- bestätigt. Die Ausblicke seien stabil.

AMD

kündigte zusammen mit anderen Chipherstellern an, dass sie in den nächsten fünf Jahren rund 400 Millionen Dollar in die Expansion in Indien investieren werde.

YELLOW

Der Speditionskonzern, einer der ältesten und größten der USA, hat am Sonntag seine Pforten geschlossen. Das 99 Jahre alte Unternehmen war nach einer Reihe von Fusionen hoch verschuldet und durch einen Konflikt mit der Gewerkschaft Teamsters in eine Sackgasse geraten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)