+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf eine wenig veränderte Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten weisen die Indikationen am Donnerstagmorgen hin. Damit dürfte der Markt wenigstens die nachbörslichen Verluste wettmachen und der DAX die 16.000er Marke verteidigen, so ein Marktteilnehmer. Hier wird eine erste Unterstützung über den Tageshandel hinaus gesehen. In Asien ist der Druck erst einmal gewichen, lediglich in Tokio geht es am Morgen noch etwas stärker nach unten. Bei den Renditen und am Devisenmarkt ist die Situation weiter ruhig. Damit stehe zunächst weiterhin die Berichtssaison im Blick, unter anderem mit den Zahlen von Apple und Amazon am Abend. Außerdem werden in der Schweiz neue Preisdaten bekanntgegeben, und in Großbritannien wird die nächste Zinserhöhung erwartet. Zudem dürfte der große US-Arbeitsmarktbericht seine Schatten vorauswerfen, er wird am Freitag veröffentlicht.

Rückblick: Schwächste Sektoren waren Einzelhändler sowie Rohstoffwerte mit Verlusten von durchschnittlich 2,6 bzw 2,7 Prozent, kein Branchenindex schloss im Plus. Für eine Schrecksekunde sorgte am Morgen zunächst, dass die Ratingagentur Fitch den Schuldner USA herabgestuft hat. Gute Nachrichten kamen weiterhin von der Berichtssaison, auch wenn gute Unternehmenszahlen vermehrt zum Verkauf genutzt wurden. Vodafone (kaum verändert) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen mit dem Mobilfunkbetreiber 1&1 einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hat. Die Aktien der Mutter des bisherigen Partners Telefonica Deutschland, der spanischen Telefonica, verloren 7 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Siemens Healthineers überraschte mit den Quartalszahlen negativ; die Aktien führten mit minus 5,5 Prozent die DAX-Verliererliste an. Das zweite Quartal von Fresenius, ohne die Tochter Fresenius Medical Care (FMC), entsprach im Wesentlichen den Erwartungen, wie es von Jefferies hieß. Die Aktie gab mit dem schwachen Markt um 0,4 Prozent nach. Die Papiere der Dialysetochter FMC fielen trotz guter Zahlen um 1,4 Prozent. Vergleichsweise schwache Geschäftszahlen legte Symrise (-3,6%) vor. 1+1 und die Aktien der Mutter United Internet legten um jeweils 17 Prozent zu. Den Impuls lieferte die Nachricht, dass der Mobilfunkbetreiber 1&1 mit Vodafone einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hat. Die Aktien des bisherigen Partners Telefonica Deutschland brachen um knapp 18 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der schwachen Wall Street sank der XDAX unter 16.000 Punkte zurück. Auffallende Bewegungen in Einzelwerten gab es nicht.

USA - AKTIEN

Schwach - An den US-Aktienmärkten ist es am Mittwoch deutlich nach unten gegangen, nachdem die Ratingagentur Fitch den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" aberkannt hat. Gute Nachrichten vom US-Arbeitsmarkt vermochten die Stimmung am Aktienmarkt nicht aufzuhellen. Der private Dienstleister ADP hat für Juli einen deutlich stärkeren Stellenaufbau gemeldet, als Volkswirte prognostiziert hatten. Die Daten befeuerten die Erwartung weiter hoher Zinsen. Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) hatten sich zunächst noch gut gehalten, nachdem der Halbleiterkonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hatte als erwartet. Doch später gingen die Anleger zu Gewinnmitnahmen über und schickten die Aktie 7 Prozent abwärts. Sie hat in diesem Jahr bereits 80 Prozent gutgemacht. Enttäuscht zeigten sich die Anleger derweil vom Ausblick des Spieleentwicklers Electronic Arts (EA), dessen Aktie 7,2 Prozent abgab. Negativ wurden Zahlen und Ausblick von Dupont de Nemours (-0,9%) aufgenommen. Beim Lebensmittelkonzern Kraft Heinz (+1,2%) genügten Preiserhöhungen nicht, um einen rückläufigen Absatz im zweiten Quartal zu kompensieren. In der Folge verfehlte der Umsatz die Erwartungen, die Gewinnprognose wurde allerdings übertroffen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,89 -2,1 4,91 47,1

5 Jahre 4,23 +0,4 4,23 23,4

7 Jahre 4,16 +2,9 4,13 19,4

10 Jahre 4,08 +4,7 4,03 19,7

30 Jahre 4,17 +7,1 4,09 19,5

Am Anleihemarkt, der zunächst etwas von seinem Ruf als "sicherer Hafen" profitiert hatte, fielen die Kurse nach dem ADP-Bericht. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Der angespannte Arbeitsmarkt könnte die Inflation weiter befeuern und die Federal Reserve noch längere Zeit an ihrem "falkenhaften" Kurs festhalten lassen, so die Befürchtung. Der Einfluss der Ratingabstufung durch Fitch auf den Anleihemarkt wurde derweil als gering eingeschätzt. Anleger orientierten sich eher an Konjunkturdaten, etwa zum Wachstum oder zur Inflation, kommentierte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0929 -0,1% 1,0939 1,0928 +2,1%

EUR/JPY 157,20 +0,3% 156,79 156,66 +12,0%

EUR/CHF 0,9601 -0,0% 0,9603 0,9606 -3,0%

EUR/GBP 0,8603 -0,0% 0,8604 0,8609 -2,8%

USD/JPY 143,83 +0,4% 143,31 143,37 +9,7%

GBP/USD 1,2704 -0,1% 1,2712 1,2694 +5,0%

USD/CNH 7,2025 +0,0% 7,2008 7,2060 +4,0%

Bitcoin

BTC/USD 29.090,24 -0,2% 29.156,25 29.209,62 +75,3%

Der Dollarindex, der in Reaktion auf die Fitch-Entscheidung nur leicht nachgegeben hatte, drehte ins Plus und legt aktuell um 0,3 Prozent zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,61 79,49 +0,2% +0,12 +1,0%

Brent/ICE 83,39 83,2 +0,2% +0,19 +0,9%

Mit der Aufwertung des Dollar kam der Ölpreis zurück. Die Aussicht auf ein knapperes Angebot stützte nicht. Sowohl der Branchenverband API als auch die staatliche EIA haben eine unerwartet drastische Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.934,73 1.934,57 +0,0% +0,16 +6,1%

Silber (Spot) 23,65 23,78 -0,5% -0,12 -1,3%

Platin (Spot) 923,83 926,00 -0,2% -2,18 -13,5%

Kupfer-Future 3,85 3,84 +0,2% +0,01 +0,9%

Der feste Dollar drückte auf den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juli verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,1 (Juni: 53,9) Punkte.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Es ist die erste Änderung des Zinssatzes seit einem Jahr und könnte die erste einer Reihe von weiteren Senkungen sein. Der Leitzins in Brasilien ist aktuell einer höchsten weltweit. Der geldpolitische Ausschuss der Bank (Copom) senkte den Selic-Satz von 13,75 auf 13,25 Prozent, nachdem er im August 2022 auf dieses Niveau angehoben worden war.

AIRBUS

Wizz Air hat 75 Flugzeuge des Modells A321neo bestellt.

BASF

Die Ratingagentur S&P senkte das Rating auf "A-" von A". Der Ausblick ist stabil.

BMW

hat im zweiten Quartal dank einer anhaltend guten Nachfrage nach Premiumautos sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. "Der Absatz von Fahrzeugen mit hocheffizientem Verbrennungsmotor bildet das solide Fundament - und das starke Wachstum entsteht aus der deutlich steigenden Nachfrage nach unseren vollelektrischen Fahrzeugen", bekräftigt CEO Oliver Zipse die Strategie des DAX-Konzerns. In den drei Monaten kletterte der Umsatz laut Mitteilung um 7 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro. Das EBIT stieg um 28 Prozent auf 4,38 Milliarden Euro. Im Segment Automobile erreichte BMW den Angaben zufolge ein EBIT von knapp 2,9 (Vorjahr: 2,5) Milliarden Euro. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern mit 2,96 Milliarden Euro rund 3 Prozent weniger. Angesichts der starken Entwicklung in den drei Monaten per Ende Juni hatte der Münchener Konzern bereits den Absatz- und Margenausblick für das Kerngeschäft mit Oberklassewagen am Dienstag dieser Woche erhöht.

ZALANDO

