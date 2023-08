Der Dollar baute nach den Inflationsdaten seine Abgaben nur kurzfristig aus. Im späten Geschäft lag der Dollar-Index sogar 0,1 Prozent im Plus - und notierte damit um einiges fester als vor den Daten. Wie am Aktienmarkt setzte sich die Sichtweise durch, dass der Inflationsbericht zweischneidig zu lesen ist. Zinserhöhungen konnten nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Der Dollarindex legt am Morgen im asiatisch dominierten Handel um weitere 0,1 Prozent zu. Zwar teilen die CBA-Analysten den vorsichtigen Optimismus, dass mit den Inflationsdaten in den USA der Zinsgipfel erreicht sein könnte. Sie verweisen aber auch auf die Daly-Aussagen, die das Gegenteil vermuten lassen. Im Handel spricht man von einer zwiespältigen Lage. Die Wahrscheinlichkeit, dass im September nicht erhöht werde, gelte als sicher. Aber für die Zeit danach gebe es Fragezeichen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,70 82,82 -0,1% -0,12 +4,9%

Brent/ICE 86,25 86,4 -0,2% -0,15 +4,3%

Mit Abgaben zeigten sich die Ölpreise (bis zu 1,8%). Teilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen, nachdem WTI am Vortag auf den höchsten Stand seit neun Monaten geklettert war. Einige Marktteilnehmer sahen angesichts der schwachen Wirtschaftsdaten aus China in dieser Woche eine verzögerte Marktreaktion. Die Opec hat derweil ihre Prognosen für den weltweiten Ölmarkt weitgehend unverändert gelassen und rechnet weiterhin mit einem starken Anstieg der Ölnachfrage, der den Schritt ihres größten Mitglieds Saudi-Arabien zur Drosselung der Produktion in Frage stellt.

METALLE

ETALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.913,25 1.912,18 +0,1% +1,07 +4,9%

Silber (Spot) 22,68 22,73 -0,2% -0,05 -5,4%

Platin (Spot) 917,50 911,43 +0,7% +6,08 -14,1%

Kupfer-Future 3,74 3,77 -0,6% -0,02 -1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis tendierte nach zwischenzeitlichen Aufschlägen wenig verändert. Zunächst hatten die Aussicht auf eine Zinspause der Fed und der nachgebende Dollar gestützt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump und sein persönlicher Assistent Walt Nauta haben in der Dokumentenaffäre in zusätzlichen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Trump ließ sich bei einem Gerichtstermin in Fort Pierce im Bundesstaat Florida durch seine Anwälte vertreten.

Im Verfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung hat Sonderermittler Jack Smith einen Prozessstart Anfang kommenden Jahres beantragt.

GELDPOLITIK USA

Die Präsidentin der Zentralbank von San Francisco hält es für verfrüht, einen Sieg über die Inflation zu verkünden. Mary Daly sagte: "Es gibt noch viel zu tun." Sie sagte weiter, die US-Verbraucherpreise vom Donnerstag seien eine gute Nachricht für Familien und Unternehmen und stünden im Einklang mit einer allmählich sinkenden Inflation.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Zentralbank hat zum dritten Mal in Folge ihren Leitzins beibehalten. Sie bekräftigte, dass sie davon ausgehe, den Zinssatz für einen längeren Zeitraum unverändert zu lassen.

AAREAL BANK

Der Aufsichtsrat wird einen neuen Vorsitzenden erhalten. Jean Pierre Mustier wurde in der konstituierenden Sitzung des Kontrollgremiums zum Vorsitzenden gewählt.

CEWE

ist im ersten Halbjahr zweistellig gewachsen und hat den Jahresausblick bekräftigt. Der Fotospezialist steigerte den Umsatz in den ersten sechs Monaten 2023 um 10,7 Prozent auf 299,9 Millionen Euro. Das EBIT verblieb allerdings mit minus 0,1 Millionen Euro noch knapp in der Verlustzone, war aber deutlich besser als der Verlust von minus 2,3 Millionen Euro vor Jahresfrist.

FRAPORT

Die Erholung des Luftfahrtverkehrs am Frankfurter Flughafen setzt sich weiter fort. Im Juli nutzten den Airport erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als 6 Millionen Fluggäste. Das entspricht einem Wachstum von annähernd 20 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Passagierzahlen im Juli 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 13,1 Prozent entfernt. Das Cargo-Aufkommen nahm den weiteren Angaben leicht zu auf 164.503 Tonnen, ein Plus von 2,3 Prozent.

UBS

Die Bank hat alle notrechtlich beschlossenen Liquiditätshilfen im Zusammenhang mit der Übernahme von Credit Suisse zurückgezahlt. Der Garantievertrag im Umfang von 9 Milliarden Franken mit der Schweizer Regierung sei freiwillig aufgelöst worden, teilte die Bank mit. Auch das Liquiditätsdarlehen über bis zu 100 Milliarden Franken mit der Schweizerischen Nationalbank werde freiwillig beendet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2023 01:33 ET (05:33 GMT)