METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,21 1.891,71 +0,1% +1,51 +3,8%

Silber (Spot) 22,48 22,43 +0,2% +0,05 -6,2%

Platin (Spot) 889,88 886,98 +0,3% +2,90 -16,7%

Kupfer-Future 3,65 3,66 -0,2% -0,01 -4,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der feste Dollar und die gestiegenen Marktzinsen belasteten den Goldpreis (-0,5%).

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

HANDEL USA - CHINA

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat entschieden, dass die von China eingeführten Zölle auf US-Importe im Wert von mehreren Milliarden Dollar gegen internationale Handelsregeln verstoßen. Das WTO-Streitbeilegungsgremium urteilte, dass Chinas "zusätzliche Zollmaßnahmen" unvereinbar mit mehreren Artikeln des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) sind.

Nach der Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) zugunsten der USA im Zollstreit mit China hat das chinesische Handelsministerium die USA zur unverzüglichen Aufhebung von Zöllen auf chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte aufgefordert.

HANDEL USA

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro will ein Freihandelsabkommen zwischen Kolumbien und den USA, dem wichtigsten Zielland für kolumbianische Exporte, neu verhandeln. Das seit elf Jahren geltende Abkommen zwischen beiden Ländern verbiete es Kolumbien, einheimische Maissorten anzubauen, betonte er. Petro hatte während des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahlen 2022, die ihn als den ersten linksgerichteten Präsidenten des Landes an die Macht brachten, damit geworben, dass er das Freihandelsabkommen ändern wolle, um die kolumbianische Landwirtschaft vor "billigen US-Importen" zu schützen.

US-INNENPOLITIK

Nach der Anklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung im Bundesstaat Georgia hat die Staatsanwaltschaft einen Beginn des Prozesses am 4. März 2024 beantragt.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern Juni +2,7% (PROG: +3,6%) gg Vm

HANDEL JAPAN

Die japanischen Exporte sind im Juli zum ersten Mal seit 29 Monaten zurückgegangen. Die Ausfuhren sanken im Jahresvergleich um 0,3 Prozent, getrieben von einem Rückgang der Exporte nach China und Asien. Ökonomen hatten einen Rückgang der Exporte um 1,0 Prozent erwartet. Die Exporte von Produkten wie mineralische Brennstoffe und Halbleiterausrüstung nach China fielen um 13,4 Prozent und nach Asien um 13,2 Prozent. Die Exporte in die USA und die EU stiegen dagegen weiter an, und zwar um 13,5 Prozent bzw. 12,4 Prozent, was auf die Lieferung von Gütern wie Autos zurückzuführen ist.

Handelsbilanz Juli Defizit 78,7 Mrd JPY (PROGNOSE: Überschuss 30 Mrd JPY)

KAPITALMARKT CHINA

Ausländische Investoren trennen sich verstärkt von chinesischen Aktien und Anleihen, nachdem sie das Vertrauen in Pekings Versprechen verloren haben, die taumelnde Wirtschaft des Landes mit mehr Hilfe zu stützen. Berechnungen der Financial Times zeigen, dass Anleger Käufe chinesischer Aktien im Volumen von 7,4 Milliarden Dollar, die auf das Versprechen des Politbüros vom 24. Juli folgten, die politische Unterstützung zu erhöhen, fast vollständig zurückgedreht haben.

SOLARPRODUKTION DEUTSCHLAND

Die drei Solarspezialisten Heckert Solar, Wattkraft und Interfloat wollen eine eigene Photovoltaikproduktion in Deutschland aufbauen, von der Zellfertigung bis zum Solarmodul. Dafür habe man sich nun für eine Förderung beim Bundeswirtschaftsministerium beworben, teilten die Unternehmen mit. (Handelsblatt)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)