Leicht erholt von jüngsten Verlusten zeigten sich die Öl-Notierungen für WTI und Brent. Für sie ging es um bis zu 1,8 Prozent nach oben. Der starke Dollar belaste zwar den Ölpreis, aber die Fundamentaldaten blieben weitgehend konstruktiv, sagt die ING mit Blick auf die Kürzungen der Opec+ bedeuten sollten. Zudem setzten die Teilnehmer auf Maßnahmen Chinas gegen die wirtschafliche Misere. So erklärte die chinesische Zentralbank, dass sie die Liquidität in angemessenem Umfang aufrechterhalten werde. Außerdem verwiesen Händler auf die starken US-Daten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,98 1.889,27 +0,2% +3,72 +3,8%

Silber (Spot) 22,85 22,73 +0,5% +0,12 -4,7%

Platin (Spot) 900,90 894,50 +0,7% +6,40 -15,7%

Kupfer-Future 3,69 3,69 +0,1% +0,00 -3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Steigende Renditen brachten den Goldpreis unter Druck. Die Unze sank um 0,2 Prozent auf 1.889 Dollar.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Verbraucherpreise sind im Juli um über 3 Prozent gestiegen, sie liegen damit weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht, stiegen die Verbraucherpreise im Juli insgesamt um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit genauso stark wie im Juni (3,3 Prozent). Ohne die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel und Energie betrug der Anstieg 4,3 Prozent, etwas stärker als die 4,2 Prozent im Juni.

CHINA EVERGRANDE

hat am Donnerstagabend in New York Insolvenzschutz nach Chapter 15 beantragt. Durch den Antrag bei einem US-Gericht will die China Evergrande Group die Genehmigung zur Umstrukturierung der Offshore-Schulden des Unternehmens in Höhe von mehr als 19 Milliarden US-Dollar erwirken. Ein Insolvenzverfahren nach Chapter 15 ist eine Möglichkeit für ausländische Unternehmen mit US-Vermögenswerten, Zugang zu inländischen Gerichten zu erhalten und sich vor US-Gläubigern zu schützen, während das Unternehmen in Übersee umstrukturiert wird.

APPLIED MATERIALS

hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen. Auch der Ausblick auf das lag über den Marktschätzungen.

SPACE X

hat in den ersten drei Monaten des Jahres nach zwei Jahresverlusten dank steigender Umsätze einen kleinen Gewinn erwirtschaftet. Dies geht aus Dokumenten hervor, die einen seltenen Einblick in die Finanzen von Elon Musks Raketenfirma bieten.

