Der WTI-Ölpreis legte um 0,3 Prozent zu auf 80,10 Dollar. Zentrales Thema am US-Ölmarkt war der Tropensturm Idalia, der sich den Vorhersagen der Meteorologen zufolge im späteren Verlauf des Montags zu einem Hurrikan entwickeln und am Mittwoch voraussichtlich die Golfküste bei Florida erreichen sollte. Es bestehe die Gefahr, dass die dortige Energieindustrie beeinträchtigt werde, hieß es. Der Preis für die Nordseesorte Brent trat derweil mehr oder weniger auf der Stelle.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,77 1.919,69 +0,2% +4,09 +5,5%

Silber (Spot) 24,32 24,28 +0,2% +0,04 +1,5%

Platin (Spot) 967,23 969,50 -0,2% -2,28 -9,4%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,4% +0,02 -1,2%

Die leicht nachgebenden Anleiherenditen in Verbindung mit der Stabilisierung des US-Dollar stützten den Goldpreis. Die Feinunze tendierte 0,2 Prozent höher bei 1.920 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

Der Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung soll im März 2024 beginnen. Die zuständige Bundesrichterin Tanya Chutkan setzte am Montag den 4. März als Termin für den Prozessauftakt fest.

G20-GIPFEL

Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Angaben des indischen Premierministers Narendra Modi nicht am G20-Gipfel in Neu-Delhi im September teilnehmen. Moskau werde bei dem Treffen am 9. und 10. September stattdessen von Außenminister Sergej Lawrow vertreten, erklärte Modis Büro am Montag.

EVOTEC

Belastet von den Auswirkungen eines Cyber-Angriffs hat das Unternehmen im zweiten Quartal etwas weniger umgesetzt und erneut einen Verlust verzeichnet. Den bereits im Juli gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der Biotechnologie-Konzern. In den abgelaufenen drei Monaten sank der Umsatz laut dem Bericht auf 170,28 Millionen von 172,20 Millionen Euro. Der Betriebsverlust weitete sich deutlich aus auf 36,29 Millionen von minus 3,77 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern liegt der Fehlbetrag den weiteren Angaben zufolge bei 14,93 Millionen. Das ist deutlich weniger als der Verlust im Vorjahr, als Evotec ein Minus von 27,94 Millionen Euro verzeichnet hat. Je Aktie liegt der Fehlbetrag nun bei 0,08 nach 0,16 Euro.

GOLDMAN SACHS

verkauft seinen Geschäftsbereich Personal Financial Management an den Anlageberater Creative Planning. Der Verkauf erfolgt eine Woche, nachdem Goldman Sachs mitgeteilt hatte, dass das Unternehmen "Alternativen" für das Geschäftssegment zu prüfen.

