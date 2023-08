Der Dollar geriet im US-Handel stark unter Druck - parallel zu den sinkenden Anleiherenditen. Der Euro zog um rund 1 Cent auf 1,0885 Dollar an. Der Dollar-Index gab um 0,6 Prozent nach. Im asiatischen Handel am Mittwoch erholt sich der Dollar-Index leicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,53 81,16 +0,5% +0,37 +4,1%

Brent/ICE 85,74 85,49 +0,3% +0,25 +3,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Öl verteuerte sich um bis zu 1,4 Prozent. Etwas gestützt wurde der Preis davon, dass der Hurrikan Idalia die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,65 1.937,61 -0,0% -0,96 +6,2%

Silber (Spot) 24,62 24,78 -0,6% -0,15 +2,7%

Platin (Spot) 979,08 981,00 -0,2% -1,93 -8,3%

Kupfer-Future 3,77 3,79 -0,5% -0,02 -1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verteuerte sich um gut 18 auf 1.938 Dollar je Feinunze. Niedrigere Anleiherenditen machen das Edelemetall als Anlage relativ betrachtet attraktiver.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, sieht das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Er erwarte, dass die Notenbank im ersten Quartal kommenden Jahres mehr Klarheit darüber haben dürfte, ob die Bank das Ziel erreichen könnte, basierend auf der Dynamik des Lohnwachstums zu diesem Zeitpunkt und den Preisdaten für die zweite Jahreshälfte, sagte er bei einem Treffen mit Wirtschaftsführern in Hokkaido.

INDUSTRIESTROMPREIS DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seine Ablehnung eines Industriestrompreises bekräftigt. Er halte es "nicht für sinnvoll", "dass wir für einige große Konzerne Subventionen zahlen, die am Ende dann die Bäckerei und der Mittelstand tragen müssen", sagte Lindner den ARD-"Tagesthemen". Aus seiner Sicht brauche Deutschland vielmehr einen schnelleren Zubau von Energieerzeugung, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Erleichterung von Strom-Partnerschaften zwischen Energieversorgern und Großverbrauchern. Nachdenken könne man über eine Reduzierung der Stromsteuer, sofern Geld vorhanden sei, ergänzte der FDP-Politiker.

DEUTSCHLAND-TICKET

Nachdem Bundesverkehrsminister Volker Wissing einen Ausgleich des finanziellen Mehrbedarfs beim Deutschlandticket abgelehnt hat, haben die Kommunen gewarnt, ohne eine Finanzierungszusage des Bundes ab 2024 sei der Fortbestand des Tickets nicht gewährleistet.

EU

Eine Woche nach dem Rücktritt von EU-Kommissionsvize Frans Timmermans hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den derzeitigen niederländischen Außenminister Wopke Hoekstra als neuen Klimakommissar vorgeschlagen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche mit 11,5 Millionen Barrel sehr stark zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,4 Millionen Barrel nach plus 1,9 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

RWE

hat sich bei der ersten Auktion des US-Innenministeriums für Offshore-Windflächen im Golf von Mexiko die Fläche OCS-G 37334 mit einem Gebot von 5,6 Millionen Dollar gesichert.

ACCENTRO REAL ESTATE

hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Die im Geschäftsbericht 2022 aufgestellte Prognose könne nicht gehalten werden, teilte das Immobilienunternehmen nach Erstellung des Halbjahresberichts fest. So werde der prognostizierte Konzernumsatz von 100 bis 120 Millionen Euro nicht erreicht, so dass auch das Konzern-EBIT hinter der Vorhersage von 0 bis 2 Millionen Euro zurückbleiben werde. Der Konzernumsatz erreichte so lediglich 36,1 (Vorjahr: 93,5) Millionen Euro, das Konzern-EBIT minus 9,4 (plus 9,0) Millionen Euro.

SMA SOLAR

Der Photovoltaikspezialist prüft den Bau einer Produktion in Nordamerika. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage des Handelsblatts.

CASINO, GUICHARD-PERRICHON

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Fremdwährungs-Emittentenausfallrating von "CC" auf "RD" (Restricted Default - eingeschränkter Zahlungsausfall) gesenkt, nachdem eine 30-tägige Nachfrist für den am 15. Juli fälligen Kupon einer Anleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro abgelaufen ist.

ENI

wird in den kommenden Monaten aufgrund von Abrechnungsfehlern Millionen von Euro vom französischen Staat an seine Kunden in Frankreich zurückzahlen. Die Zahlungen werden keinen Einfluss auf die Ergebnisse von Eni haben, da sie von den französischen Behörden kommen.

GAZPROM

Der russische Energiekonzern hat einen Einbruch des Nettogewinns im ersten Halbjahr 2023 vermeldet. Im Zeitraum von Januar bis Juni sei der Gewinn auf 296 Milliarden Rubel (umgerechnet rund 2,85 Milliarden Euro) gesunken - und somit auf weniger als ein Achtel des Vorjahreszeitraums.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hat im zurückliegenden Quartal von der Stärke seines Segments High Performance Computing & Artificial Intelligence profitiert und den Umsatz gesteigert. Das Informationstechnologieunternehmen erhöhte die bereinigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr.

HP

er US-Computer- und Druckerhersteller hat am Dienstag nachbörslich durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt. Zugleich fiel der Ausblick vorsichtig aus.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)