ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,18 87,54 -0,4% -0,36 +11,3%

Brent/ICE 90,31 90,6 -0,3% -0,29 +10,0%

Die Ölpreise bauten ihre kräftigen Vortagesgewinne noch etwas aus. Auslöser waren Berichte, wonach Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen verlängern wollen. Brent war erstmals seit November wieder über die Marke von 90 Dollar je Barrel geklettert. Die dreimonatige Verlängerung ist länger als die einmonatige, die viele Analysten erwartet hatten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.918,50 1.916,71 +0,1% +1,79 +5,2%

Silber (Spot) 23,13 23,23 -0,4% -0,10 -3,5%

Platin (Spot) 912,78 913,50 -0,1% -0,73 -14,5%

Kupfer-Future 3,76 3,76 -0,2% -0,01 -1,7%

Der Goldpreis gab den fünften Handelstag in Folge nach. Die gestiegenen Renditen und der starke Dollar belasteten das zinslose Edelmetall, hieß es. Der Goldpreis dürfte sich bis zum Ende des Jahres stabil halten, so die Analysten von BMI. Die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank könnte kurzfristig für Druck sorgen, da sich die Anleger auf den Dollar konzentrieren. Gegen Ende des Jahres sollte die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen jedoch zurückkehren, "wenn die USA im ersten Halbjahr 2024 in eine leichte Rezession abrutschen und die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet".

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

FED / BEIGE BOOK

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Juli und August in den meisten Regionen moderat gewachsen. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve heißt, hat sich die Inflation in den meisten Regionen insgesamt verlangsamt, insbesondere in den Bereichen Produktion und Konsumgüter. Hervorgehoben wurden die Konsumausgaben im Bereich Tourismus. Diese seien stärker als erwartet ausgefallen, was einer weiterhin aufgestauten Nachfrage aus der Corona-Pandemie geschuldet gewesen sei. Die übrigen Konsumausgaben hätten sich weiterhin moderat entwickelt.

FED

Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die erste schwarze Frau im Vorstand der US-Notenbank, ist vom Senat knapp für eine 14-jährige Amtszeit bestätigt worden.

BANK OF JAPAN

Junko Nakagawa, Mitglied des Direktoriums der Bank of Japan (BoJ), hat erklärt, dass die Notenbank die geldpolitische Lockerung beibehalten und gleichzeitig die Funktionsweise der Märkte sorgfältig beobachten müsse. Das einzige weibliche Mitglied im Direktorium sagte, die Entscheidung der Zentralbank vom Juli, die Obergrenze für die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen anzuheben, habe die Politik zur Kontrolle der Zinskurve verbessert.

HANDELSBILANZ CHINA

Die Exporte sind im August weniger stark zurückgegangen als erwartet. Wie die Allgemeine Zollverwaltung mitteilte, sanken die Ausfuhren im August um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Rückgang von 14,5 Prozent im Juli. Ökonomen hatten nach einer Umfrage des Wall Street Journal im Mittel mit einem Rückgang um 10 Prozent gerechnet. Die Importe verringerten sich im August um 7,3 Prozent, verglichen mit einem Minus von 12,4 Prozent im Juli. Hier hatten die Volkswirte einen Rückgang von 9,7 Prozent erwartet. Der chinesische Handelsüberschuss lag bei 68,36 Milliarden US-Dollar und damit unter dem Überschuss von 80,6 Milliarden Dollar im Juli. Ökonomen hatten einen Überschuss von 73,8 Milliarden Dollar prognostiziert.

US-ROHÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 11,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,1 Millionen Barrel nach plus 1,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,1 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,2 Millionen Barrel.

ÖLFÖRDERVERBOT USA

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hat ein Verbot von neuen Öl- und Gasbohrungen in großen Teilen des US-Bundesstaats Alaska verkündet. Das Verbot betrifft eine Fläche von 4,3 Millionen Hektar Land - ein Gebiet so groß wie Dänemark - und rund 40 Prozent des bundeseigenen National Petroleum Reserve Alaska (NPRA). Die Region ist ein wichtiger Lebensraum für Eis- und Grizzlybären, für Karibus sowie hunderttausende Zugvögel.

CORONA

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich besorgt angesichts eines möglicherweise bevorstehenden Corona-Winters gezeigt. Trotz begrenzter Daten zum derzeitigen Infektionsgeschehen infolge ausbleibender Meldungen durch einzelne Länder "sehen wir weiterhin beunruhigende Trends in Bezug auf Covid-19, während die Wintersaison in der nördlichen Hemisphäre näher rückt", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

AIRBUS

hat im August 52 Maschinen an Kunden übergeben. Damit wurden seit Jahresbeginn insgesamt 433 Flugzeuge ausgeliefert, wie der europäische Flugzeugbauer mitteilte. Das Unternehmen buchte zudem im vergangenen Monat brutto 117 Aufträge.

DEUTSCHE TELEKOM

kann sich über milliardenschwere Erlöse aus íhrer Beteiligung an T-Mobile US freuen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, will die US-Tochter Dividenden in Milliardenhöhe zahlen. Außerdem will die Telekom Anteile an T-Mobile US verkaufen, ohne ihre Mehrheitsposition zu gefährden. Sie hält derzeit 51,4 Prozent.

SAP

will einem Zeitungsbericht zufolge die Bonner Software-Management-Firma LeanIX übernehmen. Verkäufer seien Investoren rund um die Deutsche Telekom, wie das Handelsblatt berichtet. LeanIX könne bei einem Deal mit knapp 1,2 Milliarden Euro bewertet werden.

THYSSENKRUPP

Finanzvorstand Klaus Keysberg hat entschieden, für eine Verlängerung seines bis Ende Juli 2024 und damit bis zur Vollendung seines 60. Lebensjahres laufenden Vertrages nicht zur Verfügung zu stehen. Der Personalausschuss des Aufsichtsrates habe bereits einen Suchprozess für die Nachfolge eingeleitet.

BILFINGER

kauft Teile der Stork-Gruppe, einer Tochtergesellschaft der Fluor Corporation. Die Transaktion umfasse im Wesentlichen die operativen Einheiten in den Niederlanden und Belgien sowie einige Einheiten in Deutschland und in den USA mit insgesamt mehr als 2.700 festangestellten Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 500 Millionen Euro. Den Abschluss der Transaktion (Closing) erwartet Bilfinger für die erste Jahreshälfte 2024.

ALPHABET

Der Google-Mutterkonzern hat in einem Rechtsstreit um seine Geschäftspraktiken bei seinem App Store Google Play einen Vergleich mit einer Koalition aus mehreren US-Bundesstaaten erzielt. Alphabet und die Staaten teilten dem zuständigen Gericht die vorläufige Einigung am Dienstag mit. Die Parteien legen damit Vorwürfe bei, nach denen Google die Distribution von Apps auf mobilen Geräten mit dem Google-Betriebssystem Android monopolisiert hat.

WESTROCK / SMURFIT KAPPA

Der US-Pappe- und Verpackungshersteller Westrock soll Kreisen zufolge kurz vor einer Fusion mit dem europäischen Unternehmen Smurfit Kappa stehen, wodurch ein weltweites Papier- und Verpackungsunternehmen mit einem Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar geschaffen würde. Ein Abschluss könnte kommende Woche bekannt gegeben werden, vorausgesetzt, die Gespräche scheiterten nicht, sagten mit der Sache vertraute Personen.

