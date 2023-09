Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Treffen der G20-Staaten in Indien als "Gipfel der Entscheidungen" gelobt. Es seien wichtige Beratungen gewesen, sagte Scholz am Sonntag nach dem Abschluss des zweitägigen Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. Bei dem Gipfel seien viele Dinge vorangebracht worden, die wichtig für die Entwicklung der Welt seien, erklärte der deutsche Regierungschef. Bei großen Fragen wie dem Klimawandel seien die Staaten "nicht zurückgefallen", sondern blieben weiter ambitioniert, betonte Scholz.

USA/INDIEN

Die USA und Indien haben vor dem G20-Gipfel in Neu Delhi ihre letzten strittigen Handelsfragen bei der Welthandelsorganisation (WTO) geklärt. "Mit der heutigen Einigung werden die verbleibenden langjährigen Streitfragen beigelegt", erklärte das Büro der US-Handelsbeauftragten, Katherine Tai, am Freitag. Damit werde "ein neues Kapitel der bilateralen Zusammenarbeit aufgeschlagen", das die Handelsbeziehungen beider Länder "vertiefen" werde.

USA/SAUDI-ARABIEN

Die US-Regierung und Saudi-Arabien befinden sich in Gesprächen, um sich Metalle in Afrika zu sichern, die für die Energiewende beider Länder benötigt werden. Die Vereinigten Staaten versuchen, Chinas Dominanz in der Lieferkette für Elektrofahrzeuge zu unterwandern, und das Königreich will für 15 Milliarden US-Dollar Anteile am globalen Bergbau erwerben, sagten Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

RUSSLAND

Bei den russischen Regional- und Kommunalwahlen ist der Bürgermeister der Hauptstadt Moskau wie erwartet im Amt bestätigt worden. Wie ein Vertreter der Wahlkommission am Sonntagabend mitteilte, stand der seit 2010 amtierende Sergej Sobjanin bereits als Wahlgewinner fest. Sobjanin, ein Vertrauter von Präsident Wladimir Putin , hatte keinen ansatzweise aussichtsreichen Gegenkandidaten.

MAROKKO

Nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 2.100 Toten hat Marokko Hilfsangebote von vier Ländern angenommen. Wie das Innenministerium in Rabat am Sonntag mitteilte, lässt Marokko zunächst nur Such- und Rettungsteams aus Spanien, Großbritannien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten ins Land. Auch viele andere Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und die USA, hatten Marokko ihre Hilfe angeboten. Das schwere Erdbeben hatte das nordafrikanische Land in der Nacht zum Samstag erschüttert. Das Epizentrum lag rund 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch in der Provinz Al-Haouz.

ITALIEN/CHINA

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni soll nach Medienberichten ihrem chinesischen Amtskollegen Li Qiang an Rande des G20-Gipfels in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi klargemacht haben, dass Italien aus dem Seidenstraßen-Projekt Chinas aussteigen wird. Wie unter anderem die Corriere della Sera am Sonntag berichtet, soll als Ersatz dafür ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit China wiederbelebt werden. Das zielt auf die Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit ab und war 2004 unterschrieben worden.

ÄTHIOPIEN/AGYPTEN

Trotz anhaltenden Widerstands aus Ägypten hat Äthiopien das vierte und letzte Becken seines Mega-Staudamms am Nil befüllt. Ägypten verurteilte die Befüllung des Stausees als "illegale und einseitige" Aktion.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die frühere Fraktionschefin der Linkspartei, Sahra Wagenknecht, hat sich laut einem Zeitungsbericht inzwischen zur Gründung einer neuen Partei entschlossen. Wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf Vertraute der Linken-Politikerin berichtet, habe sich Wagenknecht entschieden, die Partei zu gründen und der Termin für die Bekanntgabe soll zwischen dem 8. Oktober, dem Tag der Landtagswahlen in Hessen und Bayern, und dem Jahresende sein.

BAUSEKTOR DEUTSCHLAND

Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat vor einem Kollaps der Baubranche gewarnt. "Wir fahren beim Bau mit hohem Tempo auf eine Mauer zu und die Bundesregierung schafft es einfach nicht, auf die Bremse zu treten", sagte Dittrich der "Bild am Sonntag". Die Aufträge im Baugewerbe, vor allem im Wohnungsbau, sind in Deutschland deutlich eingebrochen.

COVESTRO

will mit dem Übernahmeinteressenten Adnoc aus Abu Dhabi Verhandlungen aufnehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen diese Gespräche ergebnisoffen geführt werden. "Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen", so Covestro. Die Chemie-Gewerkschaft IG BCE pocht vor dem Hintergrund der Übernahme-Gespräche auf eine Sicherung der Beschäftigung: "Für die Covestro-Belegschaftsvertretungen und die IG BCE ist entscheidend, dass der Konzern jetzt nachhaltig zukunftsfest gemacht wird. Das gilt vor allem für Standorte und Beschäftigung", sagte der IGBCE-Sprecher der Rheinischen Post.

MUNICH RE

sieht in den kommenden Jahren ein solides Marktumfeld, wenn auch mit erhöhter Unsicherheit. Wie der Konzern anlässlich des jährlichen Treffens der Rückversicherungsbranche in Monte Carlo mitteilte, wird der globale Rückversicherungsmarkt bis 2025 voraussichtlich real leicht wachsen, allerdings etwas langsamer als im Zeitraum 2020 bis 2022.

BARCLAYS

Die britische Bank setzt einem Agenturbericht zufolge den Rotstift an. Wie Bloomberg berichtet, sollen 5 Prozent der Mitarbeiter im Handelsgeschäft mit Kundenkontakt gehen, dazu einige Dealmaker.

SWISS RE

Mit den höheren Zinsen sollte sich laut einer Studie des Swiss Re Institute die Profitabilität von Nichtleben-Versicherern erhöhen. Die Branche gleiche Preise kontinuierlich den erhöhten Risiken an, während gestiegene Portfolio-Renditen für höhere Nettokapitalerträge sorgten, so die Swiss Re unter Berufung auf die sigma-Studie "Raising the bar - non-life insurance in a higher risk, higher return world".

GOODYEAR

will im Rahmen einer Umstrukturierung der Belegschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika rund 1.200 Stellen abbauen. Der in Akron im US-Bundesstaat Ohio ansässige Reifenhersteller erklärte, dass die vorgeschlagene Umstrukturierung auch zur Schaffung von 500 Stellen führen werde, hauptsächlich in der bestehenden Shared-Services-Organisation in Rumänien, was bedeutet, dass der Plan zu einem Nettoabbau von 700 Stellen führen soll.

