Das öffentliche Defizit in Deutschland wird nach Erwartung von Bundesfinanzminister Christian Lindner bereits dieses Jahr die im Maastricht-Vertrag festgelegte Grenze von 3 Prozent des BIP unterschreiten und kommendes weiter auf 2 Prozent oder sogar darunter sinken.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,2 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl keine Veränderung und bei Benzin ein Minus von 0,3 Millionen Barrel.

Der Frankfurter Flughafen hat sein Fluggastaufkommen im August zum Vorjahr um fast 13 Prozent gesteigert auf knapp 5,9 Millionen Passagiere. Das Aufkommen lag damit 15,3 Prozent unter dem Vorkrisenniveau aus dem August 2019. Das Frachtaufkommen erhöhte sich um 1,2 Prozent auf 156.827 Tonnen. Im Zeitraum Januar bis August sank es dagegen um 7,3 Prozent.

MSC bietet 16,75 Euro pro Aktie. Die Offerte ist an eine Vereinbarung mit der Stadt Hamburg gebunden, die 50,1 Prozent an Hamburger Hafen behält.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Wirkstoff Tulmimetostat zur Behandlung von Gebärmutterkrebs den Fast-Track-Status erteilt.

hat wie jedes Jahr im Frühherbst neue Hardware vorgesetllt, darunter das iPhone 15 - mit dem künftig in der EU vorgeschriebenen USB-C-Anschluss - und die Apple Watch Series 9. Die Preise für Apples neue Smartwatch beginnen bei 399 Dollar, das günstigste iPhone 15 soll es ab 799 Dollar geben. Der Startpreis für das iPhone 15 Pro Max liegt laut Apple bei 1.199 Dollar.

droht in Frankreich ein Rückruf des älteren Modells iPhone 12 wegen zu hoher Strahlung. Die Strahlenaufsicht ANFR erklärte, das Modell sende elektromagnetische Wellen aus, die über dem für den menschlichen Körper erlaubten Grenzwert liegen. Apple hat nun zwei Wochen Zeit, um die Anforderungen zu erfüllen oder muss andernfalls die Geräte zurückrufen.

hat bei der US-Börsenaufsicht SEC die Börsenzulassung beantragt. Die Zahl der Stammaktien, die im Zuge des Börsengangs angeboten werden sollen, und die Preisspanne des Angebots stünden noch nicht fest. Die Börsennotierung soll an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol BIRK erfolgen.

CEO Bernard Looney ist wegen früherer Beziehungen am Arbeitsplatz mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er war erst seit 2020 im Amt. Looney habe frühere persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz "nicht vollständig transparent" gemacht, teilte BP mit. Finanzvorstand Murray Auchincloss wird den CEO-Posten interimsmäßig übernehmen.

übernimmt vom US-Kabel- und Unterhaltungskonzern Comcast Mobilfunk-Frequenzen für zwischen 1,2 und 3,3 Milliarden Dollar in bar.

