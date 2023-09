Der Dollar zeigte sich etwas fester. Der Dollarindex stieg um 0,4 Prozent. Der Dollar behauptet seine jüngsten Gewinne, nachdem die US-Notenbank vergangene Woche angedeutet hatte, dass die Zinsen im nächsten Jahr hoch bleiben könnten, so Ipek Ozkardeskaya, Devisenstrategin bei Swissquote. Das Hauptaugenmerk werde in dieser Woche auf den Inflationszahlen für die Eurozone am Freitag liegen, wo jede Schwäche den Dollar gegenüber dem Euro steigen lassen könnte.

Die Ölpreise notierten nach den leichten Vortagesabgaben wenig verändert auf hohem Niveau. Eine andauernde Angebotslücke aufgrund von Förderkürzungen Saudi-Arabiens und Russlands sorgte zuletzt für deutlich steigende Preise. Russland hatte zudem erklärt, dass es wegen des bevorstehenden Winters ein vorübergehendes Ausfuhrverbot für Benzin und Diesel verhängt.

Der Goldpreis gab mit dem festeren Dollar und den gestiegenen Renditen nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent.

USA

Die Ratingagentur Moody's hat vor Folgen eines Government Shutdown in den USA gewarnt. Ein Stillstand der Bundesregierung hätte für die USA "negative" Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit. Ein Shutdown wäre zwar wohl nur temporär und dürfte sich auf regierungsnahe Bereiche konzentrieren, so Moody's. Er würde aber "die Schwäche der institutionellen und politischen Leistungsfähigkeit der USA im Vergleich zu anderen mit Aaa bewerteten Staaten unterstreichen".

NATO

Im Ringen um einen Nato-Beitritt Schwedens hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einer schnellen Ratifizierung durch sein Land eine Absage erteilt.

KLIMA / FRANKREICH

Im Rahmen eines großangelegten staatlichen Klimaplans will Frankreich seine Wärmepumpenproduktion in den kommenden vier Jahren verdreifachen. Bis 2027 werde sein Land eine Million Geräte produzieren und 30.000 Menschen für die Installation ausbilden, erklärte Präsident Emmanuel Macron am Montag bei einem Ministertreffen.

EU / CHINA

China hat seine scharfe Kritik an der geplanten Wettbewerbsuntersuchung der EU zu chinesischen Subventionen für Elektroautos bekräftigt. Das Land äußere erneut seine "große Besorgnis und starke Unzufriedenheit" angesichts der geplanten Untersuchung, sagte Vize-Regierungschef He Lifeng am Montag. Er hoffe, dass die EU diese Angelegenheit "mit Vorsicht" behandle und weiterhin einen freien und offenen Markt garantiere.

AMADEUS FIRE

kauft Aktien von bis zu 5 Prozent des Grundkapitals zurück. den Aktionären werde ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 285.903 auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien der Amadeus Fire AG zu unterbreiten. Der Angebotspreis je zum Rückkauf angebotener Aktie beträgt 112,50 Euro und entspricht laut Mitteilung einem Aufschlag von rund 7,5 Prozent.

ECKERT & ZIEGLER

hat einen Großauftrag in den USA an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, liefert es trägerfreies Lutetium-177 an Point Biopharma Global. Die Vereinbarung habe eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem gesamten Umsatzvolumen von über 100 Millionen Euro. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG will dafür seinen US-Standort Wilmington mit einer Investition von 10 Millionen Euro ausbauen.

AIR FRANCE-KLM

Airbus hat eine Bestellung über 50 A350 von Air France-KLM erhalten. Die französische Fluggesellschaft teilte mit, dass sie auch die Option hat, 40 weitere Flugzeuge zu kaufen.

CRH

Der Baustofflieferant will in den kommenden Jahren inmitten einer nur langsamen Erholung des Wohnungsmarktes wachsen. CRH peilt in den nächsten fünf Jahren einen Free Cashflow von etwa 35 Milliarden US-Dollar an. 25 Milliarden Dollar sollen für Fusionen und Übernahmen ausgegeben werden. Etwa 17,5 Milliarden Dollar seien für Akquisitionen in den USA vorgesehen, der Rest für Europa.

FORD

Die Zukunft des geplanten Batteriewerks in Michigan ist offen. Wie der Autokonzern mitteilte, wurden die Arbeiten an dem 3,5 Milliarden US-Dollar teuren Projekt gestoppt und die Ausgaben dafür begrenzt. Die Arbeiten sollen erst wieder aufgenommen werden, wenn der Konzern zuversichtlich ist, dass die Fabrik wettbewerbsfähig betrieben werden kann, wie Ford mitteilte.

