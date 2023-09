Die Ölpreise legten nach leichten Vortagesabgaben wieder zu. Zuletzt hatte eine andauernde Angebotslücke aufgrund von Förderkürzungen die Preise deutlich nach oben gezogen. Etwas dämpfend wirkte indessen der starke Dollar, der den Rohstoff für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,80 1.900,75 -0,2% -3,95 +4,0%

Silber (Spot) 22,71 22,88 -0,7% -0,16 -5,2%

Platin (Spot) 908,78 907,53 +0,1% +1,25 -14,9%

Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,3% -0,01 -4,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab erneut deutlich nach. Der Preis für die Feinunze sank um 0,8 Prozent. Belastend wirkten der feste Dollar und das hohe Zinsniveau.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieunternehmen in China haben im August wieder mehr verdient. Die Industriegewinne stiegen um 17,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nachdem sie im Juli um 6,7 Prozent gefallen waren, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. In den ersten acht Monaten des Jahres sanken die Gewinne jedoch um 11,7 Prozent. Bis Juli waren sie um 15,5 Prozent eingebrochen.

MIGRATION DEUTSCHLAND

In der Diskussion um die Eindämmung ungewollter Migration hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein entschlossenes Handeln gefordert. Es müssten nun die richtigen Dinge getan werden, "damit die Bürgerinnen und Bürger uns vertrauen, dass wir in einer solchen Situation die Lage im Griff haben", sagte der Regierungschef nach Informationen der Süddeutschen Zeitung am Dienstag in einer Sitzung der SPD-Fraktion im Bundestag. Die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kämen, sei "viel größer, als was sich einfach verkraften lässt", betonte Scholz.

US-ROHÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,3 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,1 Millionen Barrel nach plus 0,7 Millionen eine Woche zuvor.

WIRTSCHAFTSPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat den im Bundesstaat Michigan streikenden Arbeitern der Autoindustrie einen historischen Solidaritätsbesuch abgestattet. Biden traf am Dienstag im Großraum Detroit in der Gewerkschaft UAW organisierte Arbeiter und besuchte damit als erster amtierender Präsident der US-Geschichte einen Streikposten.

INNENPOLITIK USA

Ein Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump des Finanzbetrugs für schuldig erklärt. Der New Yorker Richter Arthur Engoron urteilte am Dienstag, Trump habe die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen. Er warf Trump vor, in einer "Fantasiewelt" zu leben. Es handelt sich um eine Grundsatzentscheidung vor dem eigentlichen Beginn eines Zivilprozesses gegen den 77-jährigen Republikaner kommende Woche.

ALLIANZ

Die Ratingagentur Moody's hat der Allianz eine bessere Kreditwürdigkeit bescheinigt. Wie Moody's Investors Service mitteilte, wurde das Finanzstärke-Rating des Versicherungskonzerns auf Aa2 von Aa3 erhöht. Der Rating-Ausblick ist stabil. Die Heraufstufung spiegelt laut Moody's die nachweislich hohe Profitabilität der Allianz-Gruppe wider.

SAP

bekommt einen KI-Assistenten namens Joule. Der neue Assistent auf Basis generativer Künstlicher Intelligenz werde in das gesamte SAP-Cloud-Portfolio integriert und biete proaktive und kontextbezogene Erkenntnisse aus den SAP-Lösungen sowie aus Drittanbieter-Quellen an, erklärte der DAX-Konzern.

VILLEROY & BOCH

bekommt eine neue Konzernchefin. Der Aufsichtsrat hat Gabi Schupp mit Wirkung ab dem 1. Januar 2024 zur Vorstandsvorsitzenden bestellt. Zudem wurde das Vorstandsmandat von Markus Warncke verlängert.

BANCO SANTANDER

Die Bank wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,081 Euro für das Geschäftsjahr 2023 ausschütten, was einer Steigerung um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Board stimmte außerdem der Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von rund 1,31 Milliarden Euro zu, das noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden muss.

AMAZON

Die US-Wettbewerbsbehörde FTC sowie 17 US-Bundesstaaten haben den Onlineriesen wegen Monopolvorwürfen verklagt. Die auch für Verbraucherschutz zuständige FTC wirft Amazon vor, seine Monopolmacht im Onlinehandel mit "wettbewerbsfeindlichen und unfairen Strategien illegal zu bewahren".

