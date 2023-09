+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0508 +0,0% 1,0507 1,0521 -1,8%

EUR/JPY 156,92 -0,0% 156,99 157,17 +11,8%

EUR/CHF 0,9674 +0,0% 0,9673 0,9665 -2,3%

EUR/GBP 0,8652 -0,0% 0,8656 0,8659 -2,2%

USD/JPY 149,33 -0,1% 149,49 149,40 +13,9%

GBP/USD 1,2145 +0,1% 1,2138 1,2150 +0,4%

USD/CNH 7,3086 -0,2% 7,3221 7,3126 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.439,97 +0,7% 26.262,08 26.297,18 +59,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar fester. Der Dollar-Index stieg um 0,4 Prozent. Rückenwind kam von den weiter steigenden Renditen. Auch treibe der drohende "Shutdown" in den USA die Anleger in den Dollar, der von seinem Ruf als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten profitiere, hieß es von Marktteilnehmern. Am Donnerstagmorgen rutschte der Euro kurzzeitig unter die Marke von 1,05 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,55 93,68 +0,9% +0,87 +21,5%

Brent/ICE 97,20 96,55 +0,7% +0,65 +18,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen erneut deutlich. Die Preise für die Sorten WTI und Brent kletterten um bis zu 3,6 Prozent. Nach oben gezogen werden die Preise von Angebotssorgen, bedingt durch die von Saudi-Arabien beibehaltenen Fördermengenkürzungen. Hinzu kommen Sorgen über sinkende Lagerbestände. So haben sich die Rohöllagerbestände in den USA überraschend deutlich verringert. Im asiatischen Handel setzen die Ölpreise ihren Anstieg fort.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.876,26 1.875,17 +0,1% +1,09 +2,9%

Silber (Spot) 22,52 22,53 -0,0% -0,00 -6,0%

Platin (Spot) 893,35 892,00 +0,2% +1,35 -16,4%

Kupfer-Future 3,63 3,64 -0,1% -0,00 -4,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab erneut kräftig nach, belastet vom festeren Dollar und den weiter gestiegenen Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze sank um 1,3 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EZB

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat die Ernennung von Piero Cipollone zum Direktoriumsmitglied gebilligt. Derzeit ist Cipollone einer der Vizepräsidenten der Banca d'Italia.

STREIK UAW

Die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) droht mit einer Ausweitung ihrer Streiks am Freitag, sollten keine wesentlichen Fortschritte bei den Verhandlungen mit den Detroiter Autoherstellern erreicht werden.

WAHLKAMPF USA

Bei der zweiten Fernsehdebatte der republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber haben die sieben Konkurrenten am Mittwochabend die Wirtschafts- und Grenzpolitik der amtierenden Regierung kritisiert - einige der schärfsten Attacken richteten sich jedoch gegen den Favoriten und Ex-Präsidenten Donald Trump , der der Diskussionsrunde erneut ferngeblieben war.

VOLKSWAGEN

steht im Fokus der Staatsanwaltschaft wegen möglicherweise zu hoher Betriebsratsvergütungen. Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig wegen des entsprechenden Sachverhalts sei der Standort Wolfsburg durchsucht worden. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft ergänzte, die Durchsuchung stehe im Zusammenhang mit Gehältern für Betriebsratsmitglieder, die gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes verstoßen würden. Es seien auch vier Privatwohnungen durchsucht worden. Es sei aber unklar, ob diese Durchsuchungen Teil der gleichen Ermittlungen seien.

VOLKSWAGEN

*VW: IT-Infrastrukturprobleme im Netzwerk behoben

*VW: Netzwerk arbeitet wieder stabil

*VW: Weltweite Produktionsverbund läuft an, Produktion soll "planmäßig" erfolgen

*VW: Weiter keine Anzeichen, dass Störung durch externe Einflüsse verursacht

DEUTSCHE BAHN

Der Aufsichtsrat hat die Verschmelzung der beiden Infrastruktursparten des Konzerns beschlossen. Damit sei "ein weiterer zentraler Meilenstein auf dem Weg zur gemeinwohlorientierten Infrastruktur erreicht", teilte die Bahn weiter mit. Mit einer Eintragung ins Handelsregister könne nun die für die Bahnhöfe und Verkehrsstationen zuständige DB Station&Service AG auf die bisher für den Betrieb des Schienennetzes verantwortliche DB Netz AG verschmolzen werden. Die neue Gesellschaft solle als DB InfraGO AG firmieren und als Teil des Bahn-Konzerns am 1. Januar 2024 starten. Das "GO" im Unternehmensnamen stehe für gemeinwohlorientiert.

MTU

Die Ratingagentur Moody's hat das langfristige Emittentenrating des Triebwerkherstellers mit Baa3 bestätigt. Der Rating-Ausblick bleibt stabil.

AMS-OSRAM

hat eine langfristige Wachstumsfinanzierung auf den Weg gebracht. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren Finanzierungsinstrumenten über insgesamt 2,25 Milliarden Euro. Damit soll der gesamte erwartete Finanzierungsbedarf bis 2025/26 gedeckt werden.

CHINA EVERGRANDE

Die Aktien des Immobilienkonzerns wurden vom Handel an der Börse in Hongkong ausgesetzt. Die Aktien der angeschlagenen China Evergrande waren erst vor einem Monat nach einem 17-monatigen Handelsstopp wieder in den Handel aufgenommen worden. Die Gesellschaften China Evergrande New Energy Vehicle Group und Evergrande Property Services sollen am Donnerstag ebenfalls eine Handelsaussetzung beantragt haben. Die Unternehmen nannten keinen Grund. In einem Bericht der Agentur Bloomberg hieß es am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen, dass der Chairman von Evergrande, Hui Ka Yan, unter Polizeikontrolle gestellt worden sei. Bei Evergrande war zunächst in der Sache keine Stellungnahme erhältlich.

CITIGROUP / HSBC

Die Citigroup verhandelt offenbar über den Verkauf ihres Privatkundengeschäfts in China an den britischen Wettbewerber HSBC. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, könnte die Transaktion kommenden Monat bekanntgegeben werden. Die US-Großbank hatte bereits 2021 erklärt, ihr Privatkundengeschäft im Ausland zurückfahren zu wollen, der Rückzug aus China wurde im vergangenen Jahr angekündigt.

MICRON TECHNOLOGY

Der Chiphersteller hat im vierten Geschäftsquartal die Markerwartungen übertroffen. Der Ausblick überzeugte jedoch nicht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)