USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,15 +4,5 5,10 72,9

5 Jahre 4,80 +10,0 4,70 80,2

7 Jahre 4,83 +10,5 4,73 86,2

10 Jahre 4,80 +12,5 4,67 91,7

30 Jahre 4,93 +13,5 4,79 95,5

Die unerwartet hoch ausgefallene Zahl der offenen Stellen in den USA im August schürte die Spekulationen über eine möglicherweise noch straffer werdende Geldpolitilk. Dazu sprachen sich diverse US-Notenbanker für zumindest länger erhöht bleibende Zinsen aus, um so die Inflation einzudämmen. Als Reaktion darauf setzten die Anleiherenditen ihren jüngsten starken Anstieg beschleunigt fort.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0472 +0,1% 1,0466 1,0471 -2,2%

EUR/JPY 156,24 +0,2% 155,99 156,08 +11,3%

EUR/CHF 0,9650 +0,1% 0,9640 0,9646 -2,5%

EUR/GBP 0,8668 +0,0% 0,8666 0,8663 -2,1%

USD/JPY 149,21 +0,1% 149,06 149,06 +13,8%

GBP/USD 1,2081 +0,0% 1,2076 1,2085 -0,1%

USD/CNH 7,3240 +0,0% 7,3234 7,3174 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 27.392,27 -0,0% 27.403,92 27.393,48 +65,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar verteidigte - unterstützt von den stark steigenden US-Zinsen - sein Zehnmonatshoch, der Euro wurde zuletzt mit 1,0472 Dollar gehandelt. Eine Sonderbewegung gab es beim Yen. Der machte am Nachmittag einen plötzlichen Satz nach oben, mutmaßlich gestützt durch eine Intervention seitens der japanischen Regierung. Nachdem der Kurs auf über 150 Yen je Dollar gesunken war und damit auf ein Jahrestief, legte er in einer schnellen Bewegung auf schließlich rund 148,80 zu, eher er einen Teil des Gewinns danach wieder abgab auf etwa 149,20. Erst am Dienstagmorgen hatte der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki frühere Aussagen bekräftigt, dass die Regierung am Devisenmarkt zugunsten des Yen intervenieren werde, sollte dieser zu sehr abwerten. Währungsexperten hatten zuletzt darauf hingewiesen, dass die Marke von 150 Yen je Dollar die Linie sein könnte, an der es zu Interventionen komme.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,15 89,23 -0,1% -0,08 +14,6%

Brent/ICE 90,78 90,92 -0,2% -0,14 +11,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach dem Dreiwochentief am Vortag ging es mit dem Ölpreisen trotz des festeren Dollar etwas aufwärts.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,55 1.823,45 -0,0% -0,91 -0,1%

Silber (Spot) 21,10 21,18 -0,4% -0,08 -12,0%

Platin (Spot) 867,30 876,00 -1,0% -8,70 -18,8%

Kupfer-Future 3,59 3,62 -0,8% -0,03 -5,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Gold gab mit dem festen Dollar und den steigenden Marktzinsen um weitere 0,2 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet unverändert bei 5,5 Prozent belassen. Der Zinssatz könnte wegen der Bekämpfung der Inflation für längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben, teilte die Notenbank mit.

UKRAINE/EU

EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine bis zum Jahr 2030 ausgesprochen - unter der Voraussetzung, dass Kiew bestimmte Kriterien erfüllt. Er forderte von der EU unter anderem die Beschleunigung der "Entscheidungsprozesse". Mit der zügigen Aufnahme der Ukraine würde die EU auch "beweisen, dass sie geopolitisch handlungsfähig ist", fuhr Michel fort.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl keine Veränderung und bei Benzin ein Plus von 0,3 Millionen Barrel.

AUTOABSATZ USA

Nachfolgend die bereits vorliegenden Autoabsatzzahlen für das dritte Quartal in den USA:

Juli bis September 2023 2022 Veränderung

GENERAL MOTORS 674.336 555.580 +21%

TOYOTA 590.296 526.017 +12,2%

HONDA 339.143 k.A +52,7%

NISSAN 216.878 154.086 +40,8%

HYUNDAI 200.534 184.431 +9%

AIRBUS/BOEING

United Airlines hat bei Airbus und Boeing 110 zusätzliche Flugzeuge zur Auslieferung bestellt, weil der internationale Flugverkehr stark zunimmt. Die Fluggesellschaft orderte 50 Boeing 787-9 sowie 60 Airbus A321neo. Das Unternehmen unterzeichnete außerdem Optionen für bis zu 50 weitere Boeing 787 und Kaufrechte für weitere 40 Airbus A321neo bis zum Ende des Jahrzehnts.

FORD

hat im Tarifstreit mit der US-Autogewerkschaft UAW ein neues Angebot vorgelegt. Es sei "kostspielig", bewahre aber Fords Kapazitäten für Investitionen und Wachstum. Details nannte der Konzern nicht.

INTEL

will seine Programmable Solutions Group (PSG) in ein eigenständiges Unternehmen ausgliedern und in den nächsten zwei bis drei Jahren an die Börse bringen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)