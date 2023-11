Die Ölpreise fielen nach einer zwischenzeitlichen Erholung erneut. Die Notierungen für WTI und Brent gaben um bis zu 1,3 Prozent nach. Hier standen weiter die Entwicklungen im Nahen Osten im Fokus. "Die Weltbank warnte am Montag, dass eine Eskalation des Israel-Hamas-Krieges auf den gesamten Nahen Osten zu einem Ölpreisanstieg von bis zu 157 Dollar pro Barrel führen könnte", sagte Robert Yawger von Mizuho.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.980,84 1.984,16 -0,2% -3,32 +8,6%

Silber (Spot) 22,67 22,85 -0,8% -0,18 -5,4%

Platin (Spot) 932,15 936,90 -0,5% -4,75 -12,7%

Kupfer-Future 3,65 3,65 +0,0% +0,00 -4,2%

Der Goldpreis gab mit dem steigenden Dollar nach. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 1.985 Dollar, womit er sich von der Marke von 2.000 Dollar wieder etwas entfernte. Im abgelaufenen Monat Oktober legte der Goldpreis um 7,4 Prozent zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NAHOST-KRIEG

- Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Hamas hat die baldige Freilassung mehrerer ausländischer Geiseln angekündigt.

- Die US-Bundespolizei FBI hat wegen des Nahost-Kriegs vor einer erhöhten Bedrohungslage in den USA gewarnt.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Oktober verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (September: 50,6) Punkte. Die Auftragseingänge stiegen den dritten Monat in Folge, das Wachstumstempo verlangsamte sich aber nun den zweiten Monate in Folge.

KOHLEAUSSTIEG DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner stellt den für 2030 angestrebten Kohleausstieg öffentlich in Frage. "Solange nicht klar ist, dass Energie verfügbar und bezahlbar ist, sollten wir die Träume von einem Ausstieg aus dem Kohlestrom 2030 beenden", sagte Linder dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe).

GRUNDERWERBSTEUER DEUTSCHLAND

Angesichts der anhaltenden Wohnungsnot wirbt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für eine Senkung der Grunderwerbsteuer. "Es könnte für die Länderfinanzminister ein gutes Geschäft sein, bei der Grunderwerbsteuer zu reduzieren, um insgesamt die Baukonjunktur anzuschieben und dadurch unterm Strich wieder höhere Steuereinnahmen zu generieren", sagte Lindner dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwochsausgabe).

WINDENERGIE USA

Die US-Regierung hat das bislang größte Offshore-Windparkprojekt des Landes genehmigt. Vor der Küste des Bundesstaates Virginia sollen im Atlantik im Zuge des Projekts Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) 176 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 2,6 Gigawatt errichtet werden, wie das US-Innenministerium mitteilte.

BAUER

Die IT-Infrastruktur ist angegriffen worden. Am 30. Oktober hätten deshalb verschiedene Systeme des Unternehmens vorsorglich heruntergefahren werden müssen, hieß es. Davon betroffen sind unter anderem auch die Webseiten der Unternehmensgruppe. Es könne noch keine finale Aussage getroffen werden, wann die einzelnen Systeme wieder hochgefahren werden können.

ADVANCED MICRO DEVICES

hat die Gewinnerwartungen für das dritte Quartal zwar erfüllt, aber mit dem Umsatzausblick für das laufende Quartal enttäuscht.

