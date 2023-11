Die Ölpreise gaben um knapp 2 Prozent nach. Sie zeigten den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge, nachdem die Ängste vor einer Ausweitung des Israel-Hamas-Kriegs nachgelassen und die Anleger ihren Fokus wieder auf die Nachfrageaussichten gerichtet hätten, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.985,01 1.992,58 -0,4% -7,57 +8,8%

Silber (Spot) 23,16 23,21 -0,2% -0,05 -3,4%

Platin (Spot) 932,55 936,90 -0,5% -4,35 -12,7%

Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,2% +0,01 -3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von den sinkenden Marktzinsen und dem schwachen Dollar. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 1.993 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan (BoJ) die Negativzinsen in nächster Zeit abschafft, ist nach Aussage von Gouverneur Kazuo Ueda angesichts der unsicheren Aussichten für die Verbraucherpreise und Löhne gering. "Theoretisch kann die Abschaffung der Negativzinspolitik bei jeder Sitzung erfolgen", sagte Ueda. Ueda sagte, die Notenbank werde die Negativzinsen und die Steuerung der Zinskurve so lange fortsetzen, bis ein nachhaltiges und stabiles Erreichen des Inflationsziels der Bank von 2 Prozent in Sicht sei.

GELDPOLITIK USA

Laut dem Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, könnte die Inflation in den kommenden acht bis zehn Monaten auf das 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank sinken. Derweil geht die Fed derzeit davon aus, dass die Inflation bis 2026 über der Zielmarke von 2 Prozent bleiben wird.

RUSSLAND

will nach eigenen Angaben trotz seines Ausstiegs aus einem Verbotsvertrag weiterhin auf Atomwaffentests verzichten. Moskau beabsichtige, "das Moratorium, das vor mehr als 30 Jahren eingeführt wurde, beizubehalten", erklärte das Außenministerium. Sollten die USA jedoch "groß angelegte Tests" ausführen, sähe Russland sich "gezwungen, dasselbe zu tun", warnte das Ministerium.

MEDIGENE

sieht Fortschritte bei seinen T-Zell-Rezeptor-Therapien gegen Krebs. In präklinischen Studien hätten 3 TCRs die Krtierien für Spezifität, Sensitivität und Sicherheit erfüllt oder sogar übertroffen.

LVMH

stärkt sein Geschäft mit Brillen ujnd kauft Barton Perreira in Los Angeles. Das Geschäft wird nach Informationen des Wall Street Journal mit etwa 80 Millionen Dollar bewertet.

TELECOM ITALIA / VIVENDI

Der Verkauf des Festnetzes ist beschlossene Sache. Der Verwaltungsrat des Ex-Monopolisten genehmigte die Veräußerung an den Finanzinvestor KKR für über 20 Milliarden Dollar gegen den Widerstand des Großaktionärs Vivendi. Die Maßnahme ist Teil des Plans, den hohen Schuldenberg des Konzerns zu reduzieren. Vivendi werde "alle verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten" nutzen, um gegen die Entscheidung vorzugehen, kündigten die Franzosen an. Ein weiteres Angebot von KKR für die Tochter Sparkle, das Geschäft mit Unterwasserkabeln, nannte der Telecom-Italia-Verwaltungsrat unzureichend.

