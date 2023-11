+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:47 % YTD

EUR/USD 1,0697 -0,0% 1,0699 1,0703 -0,1%

EUR/JPY 162,29 -0,0% 162,29 162,15 +15,6%

EUR/CHF 0,9652 +0,0% 0,9650 0,9645 -2,5%

EUR/GBP 0,8716 -0,0% 0,8716 0,8723 -1,5%

USD/JPY 151,70 +0,0% 151,69 151,51 +15,7%

GBP/USD 1,2273 -0,0% 1,2276 1,2271 +1,5%

USD/CNH 7,3025 +0,1% 7,2923 7,2924 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 36.648,26 +0,4% 36.489,73 36.938,64 +120,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nach den leichten Abgaben vom Freitag knapp behauptet. Im Wochenverlauf könnte es der Dollar schwer haben, sagte ING-Währungsanalyst Chris Turner. Die anstehenden Inflationsdaten dürften im Monatsvergleich eine flache Entwicklung zeigen, was für den Dollar zunächst noch neutral sein dürfte. Am Mittwoch könnten aber schwache US-Einzelhandelsumsätze den Dollar nach unten ziehen. Schaden könnte dem Greenback außerdem die Ungewissheit darüber, ob die US-Regierung bis Ende dieser Woche einen sogenannten Shutdown vermeiden kann angesichts der neuerlichen Uneinigkeit im Repräsentantenhaus über die Ausgaben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,46 78,26 +0,3% +0,20 +1,5%

Brent/ICE 82,73 82,52 +0,3% +0,21 +1,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach anfänglichen Verlusten legten am Ölmarkt die Preise für Brent und WTI um bis zu 1,8 Prozent zu. Die Opec hatte ihre Erwartungen an die weltweite Ölnachfrage 2023 erhöht und erklärt, dass die schwache Stimmung übertrieben sei und die Konjunktur widerstandsfähiger sei als ursprünglich angenommen. Das Ölkartell gab in seinem monatlichen Ölmarktbericht bekannt, dass es mit einer Steigerung der Ölnachfrage um 2,5 Millionen Barrel pro Tag in diesem Jahr rechnet, was einer Steigerung um 100.000 Barrel pro Tag gegenüber dem Bericht des Vormonats entspricht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,80 1.946,20 -0,0% -0,41 +6,7%

Silber (Spot) 22,33 22,38 -0,2% -0,05 -6,8%

Platin (Spot) 871,65 868,50 +0,4% +3,15 -18,4%

Kupfer-Future 3,66 3,67 -0,3% -0,01 -4,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nach der jüngsten Schwächephase zeigte sich der Goldpreis um 0,4 Prozent erholt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

ENCAVIS

Nachfolgend die Neunmoantszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

9 Monate 9M23 ggVj 9M23 ggVj 9M22

Umsatz 356 +0,3% 354 -0,2% 355

Operatives EBITDA 246 -9% 243 -10% 271

Operatives EBIT 159 -5% 149 -11% 167

Operatives Ergebnis nach Steuern 89 +2% -- -- 87

Operatives Ergebnis je Aktie 0,53 +4% 0,50 -2% 0,51

Operativer Cashflow 184 -32% 202 -26% 272

Encavis geht für das Geschäftsjahr 2023 weiterhin von einer leicht rückläufigen Entwicklung der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro aus, 440 Millionen Euro nach Abzug der Strompreisbremsen. Der Konzern rechnet mit einem operativen EBIT von mehr als 185 (2022: 198,3) Millionen Euro.

HENSOLDT

hat bestätigt, eine mögliche Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent vorzubereiten. Dies könnte der teilweisen Refinanzierung einer Brückenfinanzierung für den potenziellen Erwerb von ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH dienen, über den derzeit exklusiv verhandelt werde. Die Bundesrepublik Deutschland, die an der Hensoldt aus sicherheitspolitischen Interessen 25,1 Prozent der Aktien hält, hat deswegen Vorbereitungen begonnen, sich an der möglichen Kapitalerhöhung in quotenwahrender Höhe zu beteiligen.

K+S

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q23 ggVj 3Q23 ggVj 3Q22

Umsatz 881 -40% 867 -41% 1.470

EBITDA 72 -89% 53 -92% 633

Ergebnis nach Steuern ber -24 -- -44 -- 379

Ergebnis je Aktie ber -0,13 -- -0,23 -- 1,98

Free Cashflow bereinigt 55 -91% 38 -94% 580

Den Aktionären will K+S künftig jeweils 30 bis 50 Prozent des im Jahr erzielten freien Cashflows zukommen lassen. Neben einer Dividende zieht K+S auch Aktienrückkäufe in Betracht. Die im August gesenkte Prognose eines EBITDA zwischen 600 und 800 Millionen Euro bestätigte K+S, ebenso das Ziel eines bereinigten freien Cashflows zwischen 300 und 450 Millionen Euro.

NORDEX

Nachfolgend die Neunmoantszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG

9 Monate 9M23 9M23 9M22

Umsatz 4.477 4.428 3.873

EBITDA -67 -80 -200

EBITDA-Marge -1,5 -2,1 -5,2

Konzernergebnis -334 -- -372

Ergebnis je Aktie -1,47 -- -2,12

Im laufenden Jahr rechnet Nordex weiterhin mit einem Umsatz von 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro und einer EBITDA-Marge von minus 2 bis plus 3 Prozent.

TAG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Neunmonatszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro):

VORAB

BEKANNTGABE

9MON 9M23 ggVj 9M22

Netto-Ist-Miete 262 +3% 254

EBITDA bereinigt 182 +15% 158

Ergebnis nach Steuern -275 -- 335

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 323

Ergebnis je Aktie unverwässert k.A. -- 2,18

FFO I 133 -9% 145

FFO I je Aktie 0,76 -20% 0,95

Die Aktionäre müssen das zweite Jahr in Folge auf eine Dividende verzichten. Die Liquidität soll zur weiteren Stärkung der Kapitalbasis sowie zur Finanzierung neuer renditestarker Projekte in Polen verwendet werden. Im laufenden Jahr sieht TAG den operativen Gewinn (FFO I) weiterhin in der Spanne von 170 bis 174 Millionen Euro bzw bei 0,98 EUR je Aktie, ein Rückgang zum Vorjahr. Den FFO II, der auch das polnische Verkaufsgeschäft enthält, sieht TAG Immobilien bei 240 bis 246 Millionen Euro bzw 1,38 Euro je Aktie. Verglichen zum Vorjahr ist dies auch ein leichter Rückgang.

VITESCO

hat im dritten Quartal bei rückläufigem Umsatz den Gewinn gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Der Umsatz sank um gut 100 Millionen auf knapp 2,20 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT von stieg den weiteren Angaben zufolge auf 76,4 (Vorjahr: 44,7) Millionen Euro, die Marge betrug 3,5 (2,0) Prozent. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 30,3 (Vorjahr: minus 13,8) Millionen Euro. Verbucht wurden Aufträge in einer Gesamthöhe von 2,5 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnet Vitesco weiter mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf 2,9 bis 3,4 (2,5) Prozent verbessern.

PATRIZIA

erwartet in diesem Jahr wegen der schwachen Bewertungen und der Marktunsicherheit, nur das untere Ende der Ergebnis-Prognosespanne zu erreichen. Mithilfe von Sparmaßnahmen, die das vierte Quartal belasten werden, soll die Kostenbasis gesenkt werden. Die Dividende soll sich künftig an der Profitabilität orientieren.

MUTARES

hat den Vertrag mit Finanzvorstand Mark Friedrich bis Ende 2027 verlängert.

STELLANTIS

bereitet sich darauf vor, etwa der Hälfte aller Angestellten in den USA Abfindungsangebote zu unterbreiten. Ziel ist es angesichts der teuren Umstellung auf Elektrofahrzeuge und der gestiegenen Kosten für Bandarbeiter Kosten einzusparen. Es wäre die dritte Abfindungsrunde nach einer im April dieses Jahres und einer im Oktober 2022.

===

