+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0914 +0,3% 1,0886 1,0864 +2,0%

EUR/JPY 162,58 -0,1% 162,76 162,68 +15,8%

EUR/CHF 0,9633 +0,1% 0,9624 0,9625 -2,7%

EUR/GBP 0,8721 +0,1% 0,8712 0,8721 -1,5%

USD/JPY 148,96 -0,4% 149,52 149,75 +13,6%

GBP/USD 1,2514 +0,2% 1,2495 1,2458 +3,5%

USD/CNH 7,1418 -0,3% 7,1655 7,1716 +3,1%

Bitcoin

BTC/USD 37.337,29 -0,3% 37.466,06 36.450,46 +124,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Der Greenback war Anfang des Monats unter Verkaufsdruck geraten und befand sich nun in der Nähe des überverkauften Bereichs, was eine Erholung ermöglichen könnte, wie es hieß. Die gestiegenen Marktzinsen stützten den Greenback am Mittwoch.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,22 77,1 -1,1% -0,88 -0,7%

Brent/ICE 80,99 81,96 -1,2% -0,97 -0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Ölpreise standen temporär stark unter Druck, reduzierten aber die Abschläge im Verlauf deutlich (auf 1,0 bzw. 1,3%). Unstimmigkeiten über die Förderpolitik hatten das Ölkartell Opec+ veranlasst, das für das Wochenende anberaumte Treffen zu verschieben. Zudem waren die Rohöllagerbestände in den USA sehr viel deutlicher gestiegen als veranschlagt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.995,89 1.989,88 +0,3% +6,02 +9,4%

Silber (Spot) 23,71 23,88 -0,7% -0,16 -1,1%

Platin (Spot) 930,50 926,50 +0,4% +4,00 -12,9%

Kupfer-Future 3,77 3,76 +0,2% +0,01 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BUNDESANLEIHEN

Der Bund hat entschieden, sich aus dem Markt für inflationsindexierte Anleihen zurückzuziehen. Ab 2024 werden keine weiteren inflationsindexierten Bundeswertpapiere neu emittiert oder bereits ausstehende Papiere aufgestockt, wie die Bundesfinanzagentur am Mittwochabend mitteilte. Die aktuell ausstehenden inflationsindexierten Bundeswertpapiere werden weiterhin am Markt handelbar sein.

GASPIPELINE DEUTSCHLAND - ITALIEN

Deutschland und Italien wollen ihre Kooperation im Bereich Energie vertiefen und eine neue Gaspipeline über die Alpen bauen.

ÖLFÖRDERANLAGEN

Die Zahl der in den USA aktiven Ölbohreinrichtungen ist auf Wochensicht unverändert bei 500 geblieben. Auf Jahressicht waren aber 127 Ölbohrlöscher weniger in Betrieb, wie der Öldienstleister Baker Hughes berichtet.

LUFTHANSA

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni haben die Europäische Kommission zu einer schnellen Entscheidung über den von der Lufthansa geplanten Einstieg bei der italienischen Airline ITA Airways aufgefordert.

BOEHRINGER INGELHEIM

verstärkt sich im Bereich Immunonkologie mit der Akquisition des Schweizer Biotechunternehmens T3 Pharmaceuticals für bis zu 450 Millionen Schweizer Franken. T3 Pharmaceuticals ist auf bakterielle Krebstherapien spezialisiert, wie beide Unternehmen gemeinsam bekanntgaben.

KONTRON

hat einen weiteren Auftrag für autonome Fahr- und Betriebscomputerplattformen an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der IoT-Auftrag einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro mit Auslieferungsbeginn 2025.

STADA

stärkt den Vertrieb seines Markenportfolios von Husten- und Erkältungsmitteln in China durch eine Partnerschaft mit CR Sanjiu.

WESTWING

will weitere Aktien zurückkaufen. Wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte, will es bis Ende April 2024 maximal 600.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 3 Millionen Euro erwerben. Dies entspricht rund 2,87 Prozent des Grundkapitals.

ESSILORLUXOTTICA / MONCLER

Der Brillenkonzern Essilorluxottica und das italienische Modelabel Moncler haben eine exklusive Lizenzvereinbarung geschlossen, die das Design, die Produktion und den globalen Vertrieb von Moncler-Brillen umfasst.

STELLANTIS / DONGFENG MOTOR

kauft 50 Millionen eigene Aktien für 934 Millionen Euro von Dongfeng zurück und zieht sie danach ein. Dongfeng werde nach der Transaktion noch 49,2 Millionen Stellantis-Aktien halten, was 1,58 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Die Transaktion geht auf eine Grundsatzvereinbarung der beiden Konzerne vom Juli 2022 zurück.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2023 01:32 ET (06:32 GMT)