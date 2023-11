Für die weiter fallenden Renditen kam der Impuls diesmal von deutlich stärker als erwartet gesunkenen Inflationsraten in Deutschland. Das fachte die Spekulation über 2024 wieder fallende Zinsen weiter an, die an den Vortagen bereits für eine positive Grundstimmung gesorgt hatte - und für fallende Marktzinsen. Einige Akteure warnten denn auch, der Rentenmarkt sei überkauft und damit anfällig für eine Korrektur. An eine nochmalige Erhöhung der Zinsen glaubt der Markt nicht mehr. Ganz im Gegenteil preist er eine erste Reduzierung der Leitzinsen im März mit einer Wahrscheinlichkeit von 48 Prozent ein, für Mai liegt der Wert schon bei 78 Prozent. Unter anderem hatte am Dienstag US-Notenbanker Christopher Waller mit Aussagen aufgewartet, die der Markt als taubenhaft interpretierte. Wichtig für die Bewertung der Inflationsentwicklung dürfte nun der PCE-Deflator am Donnerstag werden, ein wichtiges Preismaß für die US-Notenbank.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:02 Uhr Di, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0972 +0,0% 1,1001 1,0991 +2,5%

EUR/JPY 161,30 -0,0% 161,91 162,18 +14,9%

EUR/CHF 0,9576 -0,1% 0,9643 0,9641 -3,3%

EUR/GBP 0,8638 -0,1% 0,8653 0,8660 -2,4%

USD/JPY 147,01 -0,0% 147,06 147,56 +12,1%

GBP/USD 1,2703 +0,1% 1,2717 1,2692 +5,0%

USD/CNH (Offshore) 7,1330 -0,1% 7,1227 7,1435 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 37.971,97 +0,4% 38.055,17 37.599,28 +128,8%

Der Dollar konnte sich nach seinem jüngsten Rücksetzer stabilisieren. Der Euro ging zuletzt mit 1,0975 Dollar um, nach einem frühen Tageshoch von 1,1017.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,09 77,86 +0,3% +0,23 +1,7%

Brent/ICE 82,95 83,10 -0,2% -0,15 +1,6%

Mit den Ölpreisen ging es erneut nach oben, um bis zu 1,8 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen als Treiber zum einen auf einen Sturm in der Schwarzmeerregion, der Schäden an russischen und kasachischen Ölanlagen verursacht hatte; vor allem aber auf das Treffen der Opec+ am Donnerstag. Dort könnte man sich auf weitere Förderkürzungen um bis zu 1 Million Barrel am Tag einigen, sagten Delegierte im Vorfeld. Sicher sei dies aber nicht, zumal es innerhalb der Opec beträchtlichen Widerstand gebe. Eine Weiterführung der bisherigen Fördersenkungen sei somit das wahrscheinlichste Szenario.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.043,86 2.044,33 -0,0% -0,47 +12,1%

Silber (Spot) 24,99 25,08 -0,3% -0,09 +4,3%

Platin (Spot) 935,65 935,68 -0,0% -0,03 -12,4%

Kupfer-Future 3,81 3,79 +0,6% +0,02 -0,0%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CHINA - KONJUNKTUR

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im November nach offiziellen Angaben gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,4 (Oktober: 49,5), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,8 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 50,7 (Vormonat: 50,9), jener für den Auftragseingang ermäßigte sich auf 49,4 (49,5). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 46,3 (46,8). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im November eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 50,2 (Vormonat: 50,6) Punkte.

DEUTSCHLAND - Haushaltspolitik

Die Beratungen der Koalitionsspitzen im Berliner Kanzleramt sind am Mittwochabend nach drei Stunden zu Ende gegangen. Die Teilnehmer hätten sich darauf verständigt, keine Angaben zum Inhalt der Gespräche zu machen, hieß es aus Koalitionskreisen gegenüber AFP. Offen blieb, inwieweit die Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP sich schon mit konkreten Kürzungen oder Umschichtungen für das kommende Jahr infolge des Haushalts-Urteils des Bundesverfassungsgerichts befassten.

DEUTSCHLAND - Haushaltspolitik

In den Verhandlungen über den Haushaltsentwurf für 2024 muss nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner nach dem Karlsruher Verfassungsurteil noch ein Finanzierungsloch von 17 Milliarden Euro gestopft werden. Der FDP-Vorsitzende zeigte sich skeptisch gegenüber Forderungen aus den Reihen seiner Koalitionspartner, zur Finanzierung erneut eine Notlage zu erklären, um die Schuldenbremse auszusetzen.

DEUTSCHLAND - Klimapoiltik

Die Bundesregierung will sich bei der am Donnerstag beginnenden Weltklimakonferenz in Dubai gemeinsam mit den europäischen Partnern für "ehrgeizige Ziele" einsetzen. Ein Ziel ist demnach, dass die versammelten Staaten die globale Verdreifachung der Kapazitäten von erneuerbaren Energien bis 2030 und die Verdoppelung der jährlichen Steigerung der Energieeffizienz beschließen.

OPEC+

Die Opec+ - das Erdölkartell Opec und seine von Russland angeführten Verbündeten - erwägt weitere Förderkürzungen. Diese könnten sich auf bis zu 1 Million Barrel am Tag belaufen, sagten Delegierte vor dem Treffen am Donnerstag. Ein Deal für weitere Kürzungen sei nicht sicher und könnte innerhalb der Opec auf beträchtlichen Widerstand stoßen. Eine Weiterführung der bisherigen Fördersenkungen sei das wahrscheinlichste Szenario, so die Delegierten.

BMW / MERCEDES-BENZ

wollen beim Aufbau eines Schnellladenetzes auf dem weltweit größten Automarkt kooperieren. Bis Ende 2026 soll in China ein Ladenetz von mindestens 1.000 Stationen mit rund 7.000 Schnellladepunkten entstehen, kündigten die DAX-Konzerne an.

MUTARES

hat eine Vereinbarung zum Kauf von 83,08 Prozent an TeamTex Management und ihrer Tochtergesellschaften von Nania Developpement und Credit Mutuel Equity unterzeichnet. TeamTex hat seinen Sitz in Frankreich und stellt Kinderrückhaltesysteme (Autositze und Zubehör) her und setzte 2022 ca. 80 Millionen Euro um.

ABB

hat seine langfristigen Ziele sowohl für den Umsatz als auch die Profitabilität erhöht. Das vergleichbare Umsatzwachstum sieht der Schweizer Konzern den weiteren Angaben zufolge nun bei 5 bis 7 Prozent über den Konjunkturzyklus. Bisher wurden 3 bis 5 Prozent angepeilt. Das Ziel für das akquisitionsbedingte Wachstum liege unverändert bei 1 bis 2 Prozent. Die Zielvorgabe für die jährliche operative EBITA-Marge wurde auf 16 bis 19 Prozent erhöht von mindestens 15 Prozent.

BP

Fitch hat die Bonität auf "A+" von "A" erhöht. Der Ausblick ist stabil.

OMV

hat einen langfristigen LNG-Liefervertrag mit dem US-Unternehmen Cheniere Energy unterzeichnet. OMV soll ab Ende 2029 bis 850.000 Tonnen Flüssigerdgas pro Jahr erhalten.

SALESFORCE

hat im letzten Quartal des Geschäftsjahres höheren Gewinn und Umsatz erzielt und die Erwartungen erfüllt. "Wir hatten erneut ein starkes Quartal, in dem wir unseren profitablen Wachstumsplan, den wir im vergangenen Jahr gestartet haben, umsetzen konnten", sagte Marc Benioff, CEO des Softwareunternehmens. Salesforce erzielte einen Nettogewinn von 1,2 (Vorjahr: 0,21) Milliarden Dollar oder 1,25 (0,21) Dollar pro Aktie. Auf bereinigter Basis belief sich der Gewinn auf 2,11 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen Umsatz von 8,7 Milliarden Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 2,11 Dollar erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2023 01:36 ET (06:36 GMT)