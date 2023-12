Abwärts ging es mit dem Austral-Dollar, nachdem die australische Notenbank die Leitzinsen bestätigt und nicht etwa erhöht hatte. Dazu geht sie nun davon aus, dass die Löhne nur noch begrenzt steigen dürften und wies darauf hin, dass sich die Inflation weiter abgeschwächt habe. Der Markt nehme das als eher taubenhaft wahr, so die Experten der Commerzbank. Am frühen Donnerstag ist der "Aussie" auf Erholungskurs.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,27 72,32 -0,1% -0,05 -5,9%

Brent/ICE 77,29 77,2 +0,1% +0,09 -4,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben den vierten Handelstag in Folge nach - um rund 1 Prozent. Der Markt spiele die wahrscheinliche Abschwächung der Ölnachfrage im Zuge der Verlangsamung der Weltwirtschaft, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.026,09 2.019,35 +0,3% +6,74 +11,1%

Silber (Spot) 24,26 24,18 +0,3% +0,08 +1,2%

Platin (Spot) 904,38 903,50 +0,1% +0,88 -15,3%

Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,6% +0,02 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab vom jüngst erreichten Rekordhoch erneut nach, der Preis für die Feinunze fiel um 0,5 Prozent auf 2.019 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INDEXÄNDERUNGEN

Aroundtown, Siltronic und Krones werden in den MDAX aufgenommen. Ihre Plätze räumen müssen dafür Prosieben, Dürr und Befesa, die künftig im SDAX notiert sein werden. Hier finden sich nun auch Schott Pharma, Mutares und KSB. Den SDAX verlassen dafür neben den drei MDAX-Aufsteigern Aroundtown, Siltronic und Krones auch Zeal Network, New Work und Secunet. Alle Änderungen werden zum Handelsbeginn am 18. Dezember 2023 wirksam. Die Indexänderungen in der Übersicht:

+ MDAX

AUFNAHME

- Aroundtown

- Krones

- Siltronic

ENTNAHME

- Befesa

- Dürr

- Prosieben

+ SDAX

AUFNAHME

- Befesa

- Dürr

- KSB

- Prosieben

- Mutares

- Schott Pharma

ENTNAHME

- Aroundtown

- Krones

- New Work

- Secunet

- Siltronic

- Zeal Network

AIRBUS

hat im November 64 Flugzeuge an 40 Kunden ausgeliefert. In den ersten zehn Monaten des Jahres wurden damit insgesamt 623 Maschinen ausgeliefert. Zudem buchte Airbus im Oktober brutto 113 Aufträge.

BMW

setzt sein Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro Anfang nächsten Jahres fort.Im Rahmen der ersten Tranche wurden Aktien für insgesamt knapp 500 Millionen Euro zurückgekauft. Das Aktienrückkaufprogramm dient hauptsächlich dem Zweck der Einziehung von Aktien mit entsprechender Herabsetzung des Grundkapitals.

HENSOLDT

kauft die ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH zu einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen Euro. Finanzieren will Hensoldt die Übernahme durch eine mögliche Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals sowie durch neue Schulden in Höhe von insgesamt 450 Millionen Euro. Der Bund, der über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von Hensoldt hält, will sich an einer möglichen Kapitalerhöhung beteiligen.

RIO TINTO

will massiv in den Eisenerzabbau in Westafrika investieren, konkret rund 6,2 Milliarden Dollar für die Entwicklung der Mine Simandou in Guinea. Dazu zählt auch die Hafen- und Eisenbahn-Infrastruktur für den Export des Rohstoffs. Rio Tinto besitzt die Rechte zur Entwicklung der südlichen Hälfte des Vorkommens in Zusammenarbeit mit der Regierung Guineas und einem von der Aluminium Corp of China angeführten chinesischen Konsortium.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2023 01:33 ET (06:33 GMT)