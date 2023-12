Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat erneut Anstrengungen zum Abschluss des Mercosur-Abkommens zwischen der EU und südamerikanischen Ländern angemahnt. Bei einem Mercosur-Gipfel sagte Lula, nichts sei "unmöglich". Seit 23 Jahren werde über das Handelsabkommen mit der EU verhandelt - "aber wir müssen es weiter versuchen".

JAPAN - Konjunktur

Die japanische Wirtschaft ist im Zeitraum von Juli bis September nach revidierten Daten annualisiert stärker geschrumpft um 2,9 statt um 2,1 Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP).

METALLINDUSTRIE

In den separat geführten Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche und die ostdeutsche Stahlindustrie ist nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall auch die dritte Gesprächsrunde gescheitert. Die Parteien einigten sich auf eine Fortsetzung der Gespräche in der kommenden Woche.

DHL (DEUTSCHE POST)

hat es während der Hochsaison für Paketdienstleister mit einem Streik an einem wichtigen Luftfracht-Drehkreuz zu tun. Mehr als 1.100 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter am Cincinnati/Northern Kentucky International Airport haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt. Sie protestieren gegen die Arbeitsbedingungen bei DHL Express. Das Unternehmen sagte, man habe den Streik erwartet und sich entsprechend vorbereitet.

