Der Dollar zeigte sich am Montag wenig verändert. Der Greenback könnte bis zum Jahresende weiter fallen, nachdem die US-Notenbank signalisiert hat, dass sie Zinssenkungen im nächsten Jahr in Erwägung zieht, so MUFG-Währungsanalyst Lee Hardman. Da die EZB und die Bank of England weiterhin zögerten, über Zinssenkungen zu sprechen, gebe es ein "Zeitfenster für Dollarverkäufe bis zum Jahresende". Jedoch seien die "schwachen globalen Wachstumsaussichten" weiterhin unterstützend für den Dollar, der sich im ersten Quartal wieder erholen dürfte.

Der Yen schwächt sich am frühen Dienstag ab, nachdem die Bank of Japan ihre ultralockere Geldpolitik bekräftigt hat. In den vergangenen Wochen hatte er kräftig gegenüber dem Dollar aufgewertet. Vor der Zentralbankentscheidung hatte der Yen in Tokio bei 142,60 gegenüber dem Dollar notiert. Er schwächte sich nach der Entscheidung auf 143,60 ab. Ende November hatte der Kurs noch bei 150 Yen gelegen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,37 72,47 -0,1% -0,10 -5,8%

Brent/ICE 78,07 77,95 +0,2% +0,12 -3,9%

Die politischen Spannungen im Nahen Osten und speziell die jüngsten Angriffe auf Schiffe im Roten Meer trieben die Ölpreise nach oben. Zudem hat Russland einem Bericht von Reuters zufolge angekündigt, seine Ölexporte im Dezember weiter zu verringern. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 2,0 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.023,63 2.027,27 -0,2% -3,64 +11,0%

Silber (Spot) 23,83 23,80 +0,1% +0,03 -0,6%

Platin (Spot) 945,48 951,00 -0,6% -5,53 -11,5%

Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,2% +0,01 +1,1%

Der Goldpreis verzeichnete ein leichtes Plus. Für die Feinunze ging es um 0,3 Prozent auf 2.027 Dollar nach oben. Damit konnte sich das Edelmetall noch etwas von der Marke von 2.000 Dollar absetzen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat ihre Geldpolitik unverändert belassen. Die Bank of Japan (BoJ) bestätigte den negativen Kurzfristzins bei minus 0,1 Prozent und den Referenzwert für die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen bei 1 Prozent. Die Ankündigung der Notenbank enthielt keinen Hinweis auf eine Zinserhöhung . Analysten erwarten jedoch, dass die BoJ ihre Politik negativer Zinsen im ersten Halbjahr 2024 beendet.

GELDPOLITIK USA

Nach Ansicht der Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly, ist es für die US-Notenbank angemessen, mit der Senkung der Zinssätze im Jahr 2024 zu beginnen, da sich die Inflation in diesem Jahr reduziert habe. Die meisten Fed-Mitglieder rechneten mit mindestens drei Zinssenkungen im nächsten Jahr, da die Inflation schneller zurückgehe als erwartet.

EU-ABGASNORM

Die neue Euro-7-Norm kommt ohne eine deutliche Verschärfung für die Automobilindustrie. Das Europaparlament und die EU-Länder einigten sich am Montag auf einen Kompromiss, der geringere Richtwerte für den Schadstoffausstoß von Verbrennerfahrzeugen vorsieht als von der EU-Kommission vorgeschlagen. Die von der FDP geforderten Synthetik-Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, sind in den neuen Vorschriften nicht vorgesehen.

VULKANAUSBRUCH ISLAND

In Island ist nach starker seismischer Aktivität ein Vulkan ausgebrochen. Die vulkanische Eruption begann am Montagabend rund 4 Kilometer nordöstlich der nahe der Hauptstadt Reykjavik gelegenen Gemeinde Grindavik, wie der isländische Wetterdienst mitteilte. Der Riss hat demnach eine geschätzte Länge von 2,8 Kilometern.

BAYER

Die US-Tochter Monsanto ist wegen der Verwendung der giftigen Chemikalie PCB an einer US-Schule zu einer Schadenersatzzahlung von 857 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Eine Geschworenenjury im Westküstenstaat Washington verurteilte Monsanto am Montag zu 73 Millionen Dollar Schadenersatz und zusätzlichen 784 Millionen Dollar Strafschadenersatz an sieben Kläger.

SAP

nimmt Anpassungen an seiner Rechnungslegung vor. Wie der Softwarekonzern mitteilte, bezieht er die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung künftig in das Non-IFRS-Betriebsergebnis ein. Diese und andere Änderungen werden erstmals in den Ergebnissen des ersten Quartals 2024 wirksam. Die Ergebnisse 2023 sind nicht betroffen, die Anpassungen werden sich aber im Ausblick 2024 sowie "möglichen Aktualisierungen" der Ziele 2025 zeigen.

SIEMENS

hat seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert. Wie der Konzern mitteilte, hat er einen Anteil von 8 Prozent an dem Energietechnikkonzern in den Siemens Pension-Trust e. V. übertragen und damit seine Beteiligung auf 17,1 Prozent gesenkt.

LUFTHANSA

dürfte auch im kommenden Jahr von den Problemen der Luftfahrtindustrie belastet werden. Die Nachfrage nach Flugreisen sei zwar hoch, stoße aber auf ein reduziertes Angebot, sagte CEO Carsten Spohr der Süddeutschen Zeitung. Darunter werde auch Lufthansa leiden. "Wir werden den Flugplan für 2024 etwas anpassen und das ursprünglich geplante Wachstum leicht reduzieren."

DEUTSCHE EUROSHOP

will ihre Ausschüttungen erhöhen. Wie der Shoppingcenter-Investor mitteilte, soll die geplante Sonderdividende um 60 Cent auf 1,95 Euro je Aktie erhöht werden. Zudem will das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm über maximal 15 Millionen Euro auflegen.

SMA SOLAR

hat einen Bericht des Researchhauses Ningi zurückgewiesen. Der Shortseller hat dem Vorstand vorgeworfen, in den vergangenen fünf Jahren seine Bilanzen frisiert und zu Unrecht bestimmte Kosten aktiviert zu haben, was zu einer höheren Marge geführt hätte. SMA Solar sei nicht so profitabel, wie das Unternehmen behaupte. Die SMA-Aktie war mit einem Minus von 5,4 Prozent am Montag schwächster Wert im TecDAX und der zweitschwächste im MDAX.

