METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.035,77 2.031,96 +0,2% +3,82 +11,6%

Silber (Spot) 24,25 24,23 +0,1% +0,03 +1,2%

Platin (Spot) 970,60 970,50 +0,0% +0,10 -9,1%

Kupfer-Future 3,91 3,91 -0,0% -0,00 +2,7%

Der Goldpreis gab seine Vortagesgewinne wieder ab. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 2.029 Dollar. Teilnehmer verwiesen zur Begründung auf den festeren Dollar. Damit liegt das Edelmetall aber weiterhin über der wichtigen Marke von 2.000 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November marginal um 0,1 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat noch leicht um 0,6 Prozent gefallen waren und damit den Aufwärtstrend der Vormonate beendet hatten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Einnahmezuwächse konnten dabei weiterhin vor allem bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge verzeichnet werden sowie, in moderaterem Ausmaß bei den Bundessteuern, den Steuern vom Umsatz und den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag", erklärte das Ministerium. Weiterhin rückläufig sei dagegen das Aufkommen der Ländersteuern sowie der Lohnsteuer, Körperschaftsteuer und veranlagten Einkommensteuer gewesen. Der Bund verbuchte im November 2,4 Prozent mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 23,6 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 25,8 Milliarden Euro hingegen 0,8 Prozent weniger an Steuern ein. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen im November auf knapp 56,0 Milliarden Euro.

EU-SCHULDENREGELN

Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich auf eine Reform der gemeinsamen Schuldenregeln geeinigt. Durch die Einigung würden "Stabilität und Wachstum" gesichert. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht eine Stärkung der Stabilitätspolitik der EU.

GELDPOLITIK EUROPA

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Aussage von Ratsmitglied Klaas Knot nicht vor Mitte nächsten Jahres senken können, weil sie dann erst einen Überblick über die Lohnentwicklung 2024 haben wird. "Wir müssen die Lohnentwicklung abwarten, bevor wir sagen können, dass die Inflation auch dauerhaft die Wende geschafft hat", sagte Knot der Börsen-Zeitung. Für 40 bis 50 Prozent aller europäischen Arbeitnehmer werde es Anfang 2024 neue Lohnabschlüsse geben. Das seien sehr wichtige Informationen für die EZB, die aber nicht vor etwa Mitte des Jahres in Gänze verfügbar sein dürften.

ZOLLSTREIT USA / CHINA

Die US-Regierung will die heimische Industrie bei grünen Technologien gegenüber der Billigkonkurrenz aus China anscheinend noch besser schützen. Wie aus informierten Kreisen verlautete, wird in der Biden-Administration darüber diskutiert, die Zölle auf einige chinesische Waren anzuheben, darunter auch Elektrofahrzeuge. Eine seit längeren laufende Überprüfung der Abgaben solle Anfang 2024 abgeschlossen werden.

AIRBUS

Die spanische Luftwaffe wird für die Seeaufklärung mit 16 Militärflugzeugen des Typs Airbus C295 ausgestattet. Es sei ein entsprechender Auftrag des Verteidigungsministeriums mit einem Volumen von knapp 1,7 Milliarden Euro unterzeichnet worden, teilte der Luftfahrtkonzern mit. Die Maschinen werden im Airbus-Werk in Sevilla gebaut.

MISTER SPEX

Mirko Caspar, Co-CEO des Online-Optikers, tritt zum Jahresende zurück. Caspar habe den Aufsichtsrat über seine Absicht informiert, den Vorstand der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. Dezember 2023 zu verlassen, teilte Mister Spex mit. Der Aufsichtsrat werde kurzfristig und in enger Abstimmung mit den verbleibenden Vorstandsmitgliedern Dirk Graber und Stephan Schulz-Gohritz (ab dem 1. Januar 2024) über die Verteilung von Caspars Aufgaben entscheiden.

SANTANDER

Die spanische Bank hat einen 20-prozentigen Anteil an einem Immobilienkreditportfolio im Wert von 9 Milliarden US-Dollar erworben, das einst der zusammengebrochenen Signature Bank gehörte. Santander legt dafür 1,1 Milliarden Dollar auf den Tisch.

MICRON TECHNOLOGY

hat im ersten Quartal seines neuen Geschäftsjahres weniger Verlust geschrieben als befürchtet. Das Halbleiterunternehmen wies einen bereinigten Verlust von 95 Cents pro Aktie aus. Ein von Factset zusammengestellter Analystenkonsens war von einem Fehlbetrag von 1,01 Dollar ausgegangen. Die Einnahmen beliefen sich auf 4,73 Milliarden Dollar und lagen damit leicht über der Markterwartung von 4,58 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal gab Micron eine Umsatzprognose ab, deren Mitte mit 5,3 Milliarden Dollar ebenfalls über dem Konsens von 4,97 Milliarden Dollar lag.

TOYOTA MOTOR

ruft 1 Million Fahrzeuge verschiedener Toyota- und Lexus-Modelle in den USA in die Werkstätten, die meisten davon Hybridfahrzeuge. Es müssten Sensoren im Zusammenhang mit dem Airbag-System überprüft werden, teilte der Automobilhersteller mit.

