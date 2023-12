METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.066,31 2.068,29 -0,1% -1,99 +13,3%

Silber (Spot) 24,18 24,23 -0,2% -0,05 +0,9%

Platin (Spot) 982,20 981,50 +0,1% +0,70 -8,0%

Kupfer-Future 3,92 3,90 +0,6% +0,02 +3,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Dienstag, 26.12.) Das Gold (+0,7%) profitierte laut Teilnehmern von der Schwäche des Dollar.

Freitag (22.12.)

Der Goldpreis legte leicht zu um 0,4 Prozent, gestützt von der intakten Zinssenkungsspekulation.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Energiepreise

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat die Verbraucher auf anhaltend hohe Strompreise eingestimmt. "Die Großhandelspreise für Strom sind deutlich gefallen gegenüber 2022. Dennoch ist das Preisniveau höher als vor dem russischen Angriffskrieg. Daran wird sich so schnell nichts ändern", sagte er der Rheinischen Post.

USA - Konjunktur

Der Chicago Fed National Activity Index ist im November auf plus 0,03 gestiegen. Für Oktober wurde der Indexstand auf minus 0,66 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,49 genannt worden war.

USA - Innenpolitik

Im Streit um die mögliche Immunität des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen die Anklage wegen Wahlmanipulation hat es das Oberste Gericht der USA abgelehnt, sich in Kürze mit dem Fall zu befassen. Der Beschluss stellt einen Etappensieg für Trump dar.

USA/HUTHI-MILIZ

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben mehrere von der Huthi-Miliz im Jemen abgefeuerte Drohnen und Raketen über dem Roten Meer abgeschossen. Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte zuvor erklärt, sie habe ein Handelsschiff im Roten Meer attackiert und eine Reihe von Drohnen "gegen militärische Ziele" in Südisrael eingesetzt.

TÜRKEI/SCHWEDEN

Nach monatelangen Verzögerungen hat der außenpolitische Ausschuss des türkischen Parlaments dem Beitritt Schwedens zur Nato zugestimmt. Der Ausschuss machte damit den Weg frei für eine entscheidende Parlamentsabstimmung.

MISTER SPEX/PLATFORM GROUP

Platform Group hat im Zuge eines Aktientauschs rund 2,7 Millionen Aktien an Mister Spex erworben, enstprechend einem Anteil von rund 7,6 Prozent.

ASTRAZENECA

baut das Geschäft mi Zelltherapien aus und übernimmt Gracell Biotechnologies für einen Gesamtwert von 1,2 Milliarden Dollar, davon 1,0 Milliarden in bar. Der Aufschlag auf den letzten Schlusskurs der Gracell-Aktie beträgt 62 Prozent.

RENAULT / FERROVIAL

Ferrovial verkauft seinen gesamten Anteil von 50 Prozent am Elektro-Carsharing-Anbieter Zity by Mobilize an Renault. Finanzielle Details der Transaktion gab Ferrovial nicht bekannt. Renault und Ferrovial hatten Zity 2017 als Gemeinschaftsunternehmen gegründet.

T-MOBILE US/SOFTBANK

T-Mobile US wird 48,8 Millionen Aktien an den japanischen Technologieinvestor Softbank ausgeben. Die Transaktion geht zurück auf das Jahr 2020, als Softbank einen Teil seiner T-Mobile-US-Aktien abgetreten hatte, so dass die US-Tochter der Deutschen Telekom die Übernahme des Wettbewerbers Sprint über die Bühne bringen konnte. Gemäß der damals getroffenen Vereinbarung kann Softbank diese Aktien ohne Gegenleistung zurückerhalten, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs von T-Mobile-US eine damals festgelegte Schwelle überschreitet.

VERBUND

S&P hat das langfristige Emittentenrating auf A+ von A angehoben. Der Ausblick für die Bonitätsnote ist stabil.

