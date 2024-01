Quartal bei der Citigroup zu einem Milliardenverlust geführt. Bis Ende 2026 sollen rund 20.000 Stellen abgebaut werden - der Kurs gewann 1 Prozent. Wells Fargo (-3,3%) hat ihren Gewinn im vierten Quartal um 9 Prozent gesteigert und hat die Erwartungen getroffen. Die Einnahmen fielen einen Tick besser als vorausgesagt aus. Allerdings stiegen die Rückstellungen für Kreditverluste um 34 Prozent. Blackrock (+0,9%) hat im vierten Quartal sein verwaltetes Vermögen auf 10 Billionen US-Dollar gesteigert. Unitedhealth hat im Schlussquartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Erwartungen übertroffen. Allerdings lagen auch die medizinischen Kosten relativ zum Umsatz oberhalb der Erwartungen. Die Aktie notierte 3,4 Prozent schwächer. Ein gesenkter Ausblick ließ die Aktie von Delta Air Lines um 9 Prozent abstürzen.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 12.01.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,17 -8,0 4,25 -24,6

5 Jahre 3,83 -4,7 3,88 -16,6

7 Jahre 3,89 -4,5 3,93 -8,1

10 Jahre 3,94 -2,7 3,97 6,3

30 Jahre 4,18 +0,3 4,17 20,6

Die durch die Preisdaten wieder befeuerten Zinssenkungsfantasien trieben die Renten überwiegend nach oben, die Renditen gaben in der Folge vor allem am kurzen Ende des Marktes nach.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.56 Uhr Fr, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0916 -0,3% 1,0964 1,0968 -1,2%

EUR/JPY 159,49 -0,1% 159,26 158,75 +2,5%

EUR/CHF 0,9368 +0,0% 0,9352 0,9341 +1,0%

EUR/GBP 0,8608 +0,1% 0,8595 0,8597 -0,8%

USD/JPY 146,12 +0,2% 145,26 144,74 +3,7%

GBP/USD 1,2681 -0,4% 1,2756 1,2757 -0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1954 +0,1% 7,1834 7,1851 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 42.798,29 +0,6% 42.641,98 44.097,67 -1,7%

Der Dollar zeigte sich zu Wochenbeginn mit leichtem Plus. Der Dollar-Index erhöht sich um 0,2 Prozent. Der Greenback dürfte in dieser Woche wahrscheinlich in einer engen Spanne bleiben, erwartete ING-Währungsanalyst Francesco Pesole. Die in jüngster Zeit besser als erwartet ausgefallenen US-Daten hätten nicht zu einer Erholung des Dollar geführt, und die allgemeine Ansicht, dass die Währung im Laufe des Jahres fallen werde, scheine Anleger zu veranlassen, den Dollar bei Aufwärtsbewegungen zu verkaufen. Anleger brauchten wahrscheinlich klarere Signale von der US-Notenbank, dass die Daten so viele Zinssenkungen, wie der Markt einpreise, nicht rechtfertigten. Dennoch könnte der Dollar als sicherer Hafen aufgrund der Spannungen im Nahen Osten und der Sorgen über die Beziehungen zwischen China und Taiwan nach den Wahlen in Taiwan profitieren, meint der Analyst. Wegen des Feiertages in den USA verlief der Devisenhandel insgesamt recht ruhig, merkte ein Beobachter an.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,49 72,68 -0,3% -0,19 +0,7%

Brent/ICE 78,21 78,15 +0,1% +0,06 +1,5%

Die Ölpreise gaben am Montag etwas nach, dies allerdings bei dünnem Handel aufgrund des Feiertags in den USA. Die Unterstützung durch die Krise im Roten Meer ließ zunächst nach. Das Angebot an Öl habe sich trotz der Vorfälle in der Region noch nicht verringert, merkten die Analysten der ING dazu an. Wenn der Konflikt allerdings weiter eskaliere, dürfte das Risiko von Lieferunterbrechungen stärker eingepreist werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.049,08 2.055,04 -0,3% -5,96 -0,6%

Silber (Spot) 23,12 23,21 -0,4% -0,10 -2,8%

Platin (Spot) 912,98 917,70 -0,5% -4,73 -8,0%

Kupfer-Future 3,76 3,78 +0,5% +0,02 -3,4%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-PRÄSIDENTSCHAFTSVORWAHLEN

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Prognosen zufolge die erste Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner gewonnen. Die US-Sender CNN und CBS prognostizierten weniger als eine Stunde nach Beginn der Stimmabgabe im Bundesstaat Iowa am Montagabend (Ortszeit) den Sieg Trumps über die frühere US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, und den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis.

