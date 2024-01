USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,24 +10,9 4,13 -17,9

5 Jahre 3,95 +11,8 3,83 -5,2

7 Jahre 4,00 +11,2 3,89 3,4

10 Jahre 4,06 +11,4 3,94 17,6

30 Jahre 4,30 +12,8 4,18 33,5

Am Montag hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann gesagt, dass die hartnäckige Inflation die EZB möglicherweise davon abhalten werde, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Daraufhin hatten die Renditen der Bundesanleihen zugelegt. Die US-Renditen zogen am Dienstag nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere kletterte wieder über die Marke von 4,00 Prozent. Der überraschend schwache Empire State Manufacturing Index belastete die Renditen nur kurz.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Uhr Mo, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0865 -0,1% 1,0919 1,0951 -1,6%

EUR/JPY 160,19 +0,1% 159,51 159,66 +2,9%

EUR/CHF 0,9370 +0,0% 0,9384 0,9362 +1,0%

EUR/GBP 0,8614 +0,1% 0,8616 0,8599 -0,7%

USD/JPY 147,44 +0,2% 146,07 145,78 +4,7%

GBP/USD 1,2614 -0,2% 1,2674 1,2736 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2167 -0,0% 7,1947 7,1829 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.814,13 -0,9% 42.674,31 42.416,74 -1,7%

Der Dollar verzeichnete im Windschatten der Anleiherenditen ein deutliches Plus. Der Dollar-Index gewann 1,0 Prozent. Die Commerzbank sah auch einen Zusammenhang mit dem Sieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei den Vorwahlen im US-Bundesstaat Iowa. Mit Trump verbinden die Analysten eine wirtschaftsfreundlichere Politik.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,80 72,40 -0,8% -0,60 -0,3%

Brent/ICE 77,72 78,29 -0,7% -0,57 +0,8%

Am Ölmarkt gaben die Notierungen für Brent und WTI zwischenzeitliche Gewinne wieder ab und verloren bis zu 1,1 Prozent. Die Ölpreise bewegten sich aktuell mehr oder weniger seitwärts, hieß es. Die Krise im Roten Meer stütze auf der einen Seite, während Konjunktur- und Nachfragesorgen die Preise bremsten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.020,78 2.028,35 -0,4% -7,57 -2,0%

Silber (Spot) 22,80 23,03 -1,0% -0,22 -4,1%

Platin (Spot) 895,03 899,50 -0,5% -4,48 -9,8%

Kupfer-Future 3,75 3,77 -0,4% -0,02 -3,6%

Der festere Dollar und die steigenden Zinsen lasteten auf dem Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

*CHINA BIP 4Q +5,2% (PROG: +5,6%) gg Vorjahr

*CHINA EINZELHANDELSUMSATZ Dez +7,4% gg Vorjahr

*CHINA INDUSTRIEPRODUKTION Dez +6,8% (PROG: +6,8%) gg Vorjahr

UKRAINE-KRIEG

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ein bilaterales Abkommen mit der Ukraine und neue Waffenlieferungen angekündigt. Er wolle im Februar nach Kiew reisen, um das Abkommen vorzustellen, sagte Macron. Frankreich werde etwa 40 Scalp-Raketen und hunderte Bomben in die Ukraine senden.

ÖL-/GASFÖRDERUNG NORWEGEN

Norwegen hat 62 neue Lizenzen für die Öl- und Gasförderung vergeben und damit Proteste von Umweltorganisationen ausgelöst. 29 Lizenzen wurden in der Nordsee, 25 in der Norwegischen See und acht in der Barentssee vergeben, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

ENBW

hat eine grüne Nachranganleihe im Volumen von 500 Millionen Euro und einer Laufzeit von 60 Jahren begeben. EnBW darf die Anleihe mit einem anfänglichen Kupon von 5,250 Prozent erstmalig am 23. Oktober 2029 zurückzahlen. Der Energieversorger verwies auf eine hohe Investorennachfrage, die sich in einem Orderbuch von rund 4,5 Milliarden Euro in der Spitze widergespiegelt habe.

GSK

will einen Anteil an Haleon im Wert von rund 1,0 Milliarden Pfund verkaufen und damit seinen Anteil an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen auf rund 3,2 Prozent reduzieren. GSK kündigte an, sich von rund 300 Millionen Haleon-Aktien zu trennen. Der Angebotspreis soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuild-Verfahrens festgelegt werden, das umgehend beginnt. Die Haleon-Aktien schlossen am Dienstag bei 333,6 Pence.

APPLE / EPIC GAMES

Das Oberste Gericht der USA hat den Versuch von Apple abgeschmettert, gegen eine Entscheidung in einem Kartellverfahren über seinen App Store in Berufung zu gehen. Apple und der "Fortnite"-Entwickler Epic Games hatten im vergangenen Jahr unabhängig voneinander den US Supreme Court angerufen, sich in ihren Rechtsstreit einzuschalten. Nun lehnte das Gericht am Dienstag die Anträge beider Konzerne ab.

