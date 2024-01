Fester - Ein Rückgang der Marktzinsen sorgte am Aktienmarkt für Schwung. Dow und S&P-500 markierten neue Rekordhochs. Mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank, die Arbeitsmarktdaten am Freitag sowie eine Reihe bvon Unternehmen aus dem Techhnologiesetor setzte sich Zuversicht durch. Die Entwicklung im Nahen Osten, wo am Wochenende drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff durch proiranische Milizen in Jordanien getötet wurden, verlor im Handelsverlauf etwas an Schrecken. Das Weiße Haus beteuerte ungeachtet der von US-Präsident Joe Biden angekündigten Vergeltung, dass die USA keinen Krieg mit dem Iran wollten. Amazon verzichtet nach Gegenwind der Kartellbehörden auf die Übernahme des Staubsaugerroboterherstellers iRobot. Beide Unternehmen einigten sich darauf, ihre Übernahmevereinbarung zu beenden. iRobot knickten um 8,8 Prozent ein, Amazon stiegen um 1,4 Prozent. Tesla stiegen um 4,2 Prozent. Das Unternehmen erwartet für das laufende Jahr Investitionen von über 10 Milliarden Dollar. In den Folgejahren sollen die Aufwendungen aber nachlassen. Der Pennystock Palisade Bio haussierte um 85 Prozent. Auslöser war die Mitteilung, die beantragte Ausgabe neuer Aktien zurückzuziehen und sich nun von seinen Aktionären die Zustimmung für eine Aktienzusammenlegung zu holen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 -1,6 4,33 -10,4

5 Jahre 3,99 -4,2 4,03 -1,0

7 Jahre 4,04 -5,8 4,10 7,1

10 Jahre 4,08 -6,0 4,14 20,2

30 Jahre 4,33 -4,1 4,37 36,0

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mehrheitlich an und drückten die Renditen somit ins Minus. Dazu trug bei, dass das US-Finanzministerium seine Schätzung für den Mittelbedarf im laufenden Quartal um 55 auf 760 Milliarden Dollar gesenkt hatte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0822 -0,1% 1,0834 1,0805 -2,0%

EUR/JPY 159,43 -0,2% 159,81 159,60 +2,5%

EUR/CHF 0,9322 -0,1% 0,9334 0,9334 +0,5%

EUR/GBP 0,8518 -0,1% 0,8524 0,8522 -1,8%

USD/JPY 147,34 -0,1% 147,51 147,71 +4,6%

GBP/USD 1,2706 -0,0% 1,2710 1,2678 -0,1%

USD/CNH 7,1856 -0,0% 7,1878 7,1890 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 43.346,81 +0,5% 43.139,79 42.982,82 -0,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar legte zu, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Die Bewegung dürfte eher vom Euro ausgegangen sein, nachdem EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau in einem Interview eine frühe Senkung der Leitzinsen durch die EZB ins Spiel gebracht hatte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,27 76,78 +0,6% +0,49 +7,0%

Brent/ICE 82,80 82,4 +0,5% +0,40 +7,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Minus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 76,78 Dollar je Barrel. Am Freitag waren die Preise mit neuen Angriffen der vom Iran kontrollierten Huthi-Milizen auf Handelsschiffe im Roten Meer noch gestiegen. Die bislang ausgebliebene US-Reaktion auf den tödlichen Angriff anderer proiranischer Gruppen auf US-Truppen in Jordanien linderte etwas die Sorge vor einer direkten Konfrontation zwischen den USA und dem Iran bzw. einer Ausweitung des Nahostkrieges und drückte auf die Preise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.035,63 2.033,20 +0,1% +2,44 -1,3%

Silber (Spot) 23,21 23,20 +0,0% +0,01 -2,4%

Platin (Spot) 930,55 931,50 -0,1% -0,95 -6,2%

Kupfer-Future 3,87 3,88 -0,3% -0,01 -0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Sinkende Anleiherenditen machten das zinslos gehaltene Gold attraktiver, dessen Preis um 0,4 Prozent auf 2.026 Dollar stieg.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

USA - Finanzierungsbedarf

Das US-Finanzministerium wird im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich 760 Milliarden Dollar Schulden aufnehmen. Das sind 55 Milliarden Dollar weniger als zuvor geschätzt.

USA/IRAN

Ungeachtet der von Präsident Joe Biden angekündigten Vergeltung nach dem Tod von drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien will das Weiße Haus nach eigenen Angaben keinen Krieg mit dem Iran. Nach dem Angriff auf die Soldaten, für den Washington pro-iranische Gruppen verantwortlich macht, werde es aber eine "Antwort" geben, sagte am Montag der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby.

DELIVERY HERO

will die restliche Beteiligung von bis zu gut 68 Millionen A-Aktien an der britischen Deliveroo verkaufen. Geplant ist ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren. Die Platzierung entspricht 4,5 Prozent der Deliveroo Class A Aktien. Gemessen am aktuellen Aktienkurs könnte die Transaktion auf bis zu 95 Millionen Euro kommen.

FORMYCON

erhöht das Kapital um 82,84 Millionen Euro vor. Die 1.603.877 neuen Aktien werden sämtlich von Gedeon Richter gezeichnet. Das ungarische Spezialpharmaunternehmen wird dadurch zum strategischen Investor und hält dann 9,08 Prozent des Grundkapitals. Die neuen Aktien werden zu je 51,65 Euro platziert.

KPSA

ist von der Insolvenz der Luxuskaufhaus-Gruppe KaDeWe betroffen und verschiebt die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022/23. KaDeWe schuldet KPS noch einen mittleren einstelligen Millionenbetrag aus einem Projektvertrag mit einer Tochtergesellschaft. Ohne Berücksichtigung der Insolvenz von KaDeWe und eines potentiellen Forderungsausfalls hätte KPS die Jahresprognose erfüllt: Auf untestierter Basis liege der Umsatz bei 177,8 Millionen Euro und das Konzern-EBITDA bei 11,3 Millionen Euro.

WESTWING

ist im vierten Quartal leicht gewachsen und hat seine Prognose für das vergangene Jahr erreicht. Das Brutto-Warenvolumen wuchs um 4 Prozent auf 147 Millionen Euro, im Gesamtjahr stagnierte die Kennziffer bei 481 Millionen Euro. Westwing erwartet, dass das bereinigte EBITDA in der oberen Hälfte der aktualisierten Prognose für 2023 von 13 bis 19 Millionen Euro liegt. Der Umsatz wird 2023 in der oberen Hälfte der prognostizierten Spanne von 390 bis 440 Millionen Euro erwartet.

RENAULT

sagt den Börsengang seiner Elektroauto -Sparte Ampere unter anderem aufgrund der Bedingungen am Aktienmarkt ab. Der französische Automobilhersteller hatte ihn für das Frühjahr 2024 angekündigt.

TOYOTA

hat seine Position als absatzstärkster Autohersteller der Welt gefestigt und steigerte seine weltweiten Fahrzeugverkäufe 2023 um 7,2 Prozent auf 11,2 Millionen Einheiten. Das Wachstum erzielte Toyota vor allem in Japan, Nordamerika und Europa. In China sank der Absatz.

