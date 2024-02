+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

KONFLIKT ROTES MEER

Südlich der jemenitischen Küste ist britischen Behördenangaben zufolge erneut ein Schiff angegriffen worden.

POLITIK USA / NATO

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat damit gedroht, säumige Nato-Mitglieder nicht vor einem russischen Angriff zu schützen. "Nein, ich werde Sie nicht beschützen", zitierte Trump am Samstag bei einer Kundgebung in South Carolina aus einem nicht näher beschriebenen Treffen mit dem Chef eines Nato-Staates. Er werde Russland sogar ermutigen, zu tun, "was immer sie wollen".

EU-SCHULDENREGELN

Die Reform der europäischen Schuldenregeln hat eine wichtige Hürde genommen: Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in der Nacht auf Samstag grundsätzlich auf die neuen Regeln, wie die belgische EU-Ratspräsidentschaft im Kurzbotschaftendienst X, früher Twitter, mitteilte.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Einbußen für die Ampel-Parteien, entsprechende Zugewinne für CDU und AfD, lautet das Ergebnis der teilweise : wiederholten Bundestagswahl von 2021 in Berlin. Weitere Folge der Wiederholungswahl: Der Bundestag ist nun einen Sitz kleiner.

RATING ISRAEL

Die US-Ratingagentur Moody's hat Israels Kreditwürdigkeit wegen des Gazakriegs herabgestuft. Israels Note wurde um eine Stufe von "A1" auf "A2" abgesenkt, wie Moody's am Freitag mitteilte.

FINNLAND

Der konservative Ex-Regierungschef Alexander Stubb hat die Präsidentschaftswahl in Finnland gewonnen.

ÖLFÖRDERANLAGEN USA

In den USA wurde in dieser Woche aus insgesamt 499 Bohrlöchern Öl gefördert, wie das Branchenunternehmen Baker Hughes am Freitag mitteilte. Damit blieb die Zahl der in Betrieb befindlichen Ölförderanlagen unverändert zur Vorwoche. Gas wurde in dieser Woche an 121 Anlagen gefördert; das waren vier mehr als in der Vorwoche, aber 29 weniger als vor einem Jahr.

CISCO

will sein Geschäft einem Agenturbericht zufolge restrukturieren. Der Technologiekonzern plane die Entlassung tausender Mitarbeiter, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen. Über die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter sei noch nicht entschieden worden.

AMAZON

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Aktien seines eigenen Unternehmens für 2,04 Milliarden Dollar verkauft. Laut Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hat Bezos 12 Millionen Amazon-Aktien zu einem Durchschnittspreis von 170,21 Dollar je Anteilsschein verkauft. Der Online-Händler hatte im vergangenen November mitgeteilt, dass Bezos bis zu 50 Millionen Aktien verkaufen wolle.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2024 01:33 ET (06:33 GMT)