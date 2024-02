Etwas fester - Fresenius schlossen nach anfänglich deutlichen Gewinnen nur noch 0,6 Prozent fester. Operativ sei das Gesundheitsunternehmen wieder auf Kurs, hieß es zu den Geschäftszahlen. Bei Siemens Healthineers (-2,9%) belastete laut Händlern der Ausblick des US-Branchenunternehmens Teladoc Health. Symrise (-1,4%) litten unter den schwachen Quartalszahlen des Wettbewerbers International Flavors & Fragrances). SMA Solar (-6,9%) wurden von schwachen Zahlen und einem pessimistischen Ausblick des US-Wettbewerbers Solardedge mit nach unten gezogen. Knaus Tabbert schossen um 9,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Wohnmobilen steigerte den Umsatz so deutlich wie noch nie zuvor.

XETRA-NACHBÖRSE

MTU wurden bei Lang & Schwarz mit der Mitteilung einer Dividendenkappung 4,0 Prozent tiefer gestellt. Dagegen legten Mercedes-Benz um 2,0 Prozent zu mit Aussagen zur Dividendenpolitik. SAP wurden unverändert getaxt. Das Softwareunternehmen hatte für 2023 eine Dividendenerhöhung angekündigt. Heidelberg Materials (+0,7%) profitierten leicht von der Nachricht, dass das Unternehmen weitere Aktien zurückkaufen will. CTS Eventim stiegen um 2,5 Prozent. Ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Tochter Eventim USA und von AXS Group wird Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele 2028. Die Lufthansa-Aktie stieg um 0,5 Prozent, nachdem im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Ferienfluggesellschaft Discover die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit nun eine Schlichtung vorgeschlagen hat. Indus Holding reduzierten sich um 0,9 Prozent. Das Unternehmen will Aktien zurückkaufen und legte Zahlen für 2023 und einen Ausblick für 2024 vor.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung rutschten die Indizes zwischenzeitlich deutlicher ins Minus, holten die Abgaben aber gegen Handelsende wieder vollständig auf. Das Protokoll bestätigte die Erwartung, dass sich die Fed mit einer ersten Zinssenkung noch Zeit lassen dürfte. Im Vorfeld der Zahlen gab der Nvidia-Kurs um weitere 2,8 Prozent nach. Amazon legten um 0,9 Prozent zu mit der Neuigkeit, dass die Aktie zum Handelsbeginn am Montag in den Dow-Jones-Index aufgenommen wird. Platz machen muss Walgreens Boots Alliance (-2,5%). Für herbe Enttäuschung sorgten die Zahlen und der Ausblick von Palo Alto Networks. Die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten stürzte um 28,4 Prozent ab.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 +6,5 4,61 25,9

5 Jahre 4,30 +4,5 4,25 29,9

7 Jahre 4,33 +4,7 4,28 36,1

10 Jahre 4,32 +4,2 4,28 44,1

30 Jahre 4,48 +3,2 4,45 51,4

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse. Eine negative Reaktion auf das Fed-Protokoll blieb weitgehend aus, zumal dessen Inhlat letztlich kein neues Störfeuer für die bereits nach hinten geschraubten Zinserwartungen gebracht hatte.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0838 +0,2% 1,0820 1,0812 -1,9%

EUR/JPY 162,80 +0,1% 162,65 162,44 +4,6%

EUR/CHF 0,9514 -0,0% 0,9516 0,9517 +2,5%

EUR/GBP 0,8569 +0,1% 0,8561 0,8566 -1,2%

USD/JPY 150,22 -0,1% 150,32 150,24 +6,6%

GBP/USD 1,2647 +0,1% 1,2637 1,2623 -0,6%

USD/CNH 7,1955 -0,1% 7,1998 7,1985 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 51.696,80 +0,3% 51.527,62 51.191,27 +18,7%

Der Dollar reagierte wie die Renditen am Anleihemarkt kaum auf die Bekanntgabe des Fed-Protokolls. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Dass die US-Notenbank sich mit einer Zinssenkung noch Zeit lassen werde, sei keine Überraschung, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,17 77,91 +0,3% +0,26 +8,0%

Brent/ICE 83,29 83,03 +0,3% +0,26 +8,3%

Um bis zu 1,3 Prozent nach oben ging es im US-Handel für die Ölpreise, ohne dass es fundamental neue Nachrichten gab.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.030,11 2.026,15 +0,2% +3,96 -1,6%

Silber (Spot) 22,97 22,85 +0,5% +0,12 -3,4%

Platin (Spot) 891,30 885,50 +0,7% +5,80 -10,2%

Kupfer-Future 3,89 3,88 +0,1% +0,00 -0,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Januar deutlich um 5,6 Prozent gestiegen, nachdem sie im Dezember 2023 noch um lediglich um 0,1 Prozent zugenommen hatten. "Der Einnahmeanstieg war überwiegend auf die beträchtlichen Aufkommenssteigerungen aus der Besteuerung der Kapitalerträge - insbesondere der Zinserträge - zurückzuführen", erklärte das Ministerium.

DEUTSCHLAND - Wirtschaftspolitik

Die Zukunft des Wachstumschancengesetzes bleibt in der Schwebe. Zwar nahm der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Mittwochabend mit den Stimmen der Ampel-Parteien einen Kompromiss an. Weil die Union aber nicht zustimmte, hängt eine Einigung nun von einer Abstimmung im Plenum des Bundesrats am 22. März ab. Und dort würde das Gesetz ohne Zustimmung der Union scheitern.

GELDPOLITIK USA

Bei der Sitzung der US-Notenbank am 30. und 31. Januar haben mehrere Währungshüter ihre Sorge über zu schnelle Zinssenkungen zum Ausdruck gebracht, wie es im Protokoll der Sitzung heißt. Nur zwei Vertreter wiesen auf die Risiken hin, die mit einer zu langen Beibehaltung einer übermäßig restriktiven Politik einhergingen.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 3,50 Prozent gelassen.

ÖLINDUSTRIE USA

Die Öl- und Gasproduzenten Chord Energy und Enerplus wollen sich in einem 11-Milliarden-Dollar-Deal zusammenschließen. Die Transaktion soll zu 90 Prozent in Aktien und zu 10 Prozent in bar abgewickelt werden. Die Chord-Aktionäre würden etwa zwei Drittel des fusionierten Unternehmens kontrollieren.

HEIDELBERG MATERIALS

Nachfolgend die Gesamtjahreszahlen 2023 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Umsatz 21.178 +0,4% 21.349 +1% 21.095

Ergebnis laufendes Geschäft* 4.258 +14% 4.253 +14% 3.739

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 20,1 -- 19,9 -- 17,7

Ergebnis laufendes Geschäft 3.022 +22% 3.009 +22% 2.476

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.929 +21% 1.928 +21% 1.597

Ergebnis je Aktie bereinigt 10,42 +10% 10,42 +10% 9,47

*vor Abschreibungen

Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet Heidelberg Materials mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum und einem Ergebnis aus laufendem Geschäft zwischen 3,0 und 3,3 Milliarden Euro. "Wir gehen mit Optimismus ins neue Geschäftsjahr 2024", sagte Vorstandschef Dominik von Achten - auch wenn die Rahmenbedingungen im Bausektor herausfordernd blieben.

HEIDELBERG MATERIALS

will weitere Aktien zurückkaufen und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro und einer Laufzeit bis spätestens Ende 2026 beschlossen.

MERCEDES-BENZ

will künftig den freien Cashflow des Industriegeschäfts nach möglichen kleineren Übernahmen, der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40 Prozent des Konzerngewinns hinausgeht, zur Finanzierung von Rückkäufen verwenden. Zudem beschloss Mercedes-Benz ein weiteres Rückkaufprogramm. Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro sollen demnach erworben und anschließend eingezogen werden.

SAP

plant für 2023 eine Erhöhung der Dividende um 0,15 auf 2,20 Euro je Aktie.

DELIVERY HERO

hat den Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in bestimmten Märkten in Südostasien abgebrochen, weil mit den Parteien keine endgültige Einigung über die Übernahmebedingungen erzielt werden konnte.

LUFTHANSA

Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Ferienfluggesellschaft-Tochter Discover hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eine Schlichtung vorgeschlagen.

CTS EVENTIM

Ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Tochter und der AXS Group wird Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028. CTS erwartet daraus einen Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 545 +3% 529

EBITDA bereinigt 119 +7% 112

EBITDA-Marge bereinigt 21,9 -- 21,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 53 +8% 49

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,51 +1% 1,49

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 33

Ergebnis je Aktie 1,20 +14% 1,05

KNORR-BREMSE

