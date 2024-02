METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.031,35 2.030,33 +0,1% +1,02 -1,5%

Silber (Spot) 22,46 22,48 -0,1% -0,02 -5,5%

Platin (Spot) 888,53 893,00 -0,5% -4,47 -10,4%

Kupfer-Future 3,83 3,84 -0,2% -0,01 -1,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die neuseeländische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 5,50 Prozent gelassen.

LUFTHANSA

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten einzelner Unternehmen des Konzerns zum mehrtägigen Warnstreik von Mittwoch bis Freitag auf. Zum dreitägigen bundesweiten Streik aufgerufen sind Beschäftigte der Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Technical Training.

SCOUT24

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 133 +15% 133 +16% 115

EBITDA* 79 +19% 79 +19% 67

EBITDA-Marge* 59,9 -- 59,1 -- 57,7

Ergebnis nach Steuern 52 +19% -- -- 44

Ergebnis je Aktie 0,71 +20% -- -- 0,59

* aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

2024 will das Unternehmen weiter wachsen und operative Skaleneffekte erzielen, nannte jedoch zunächst keine konkrete Prognose.

FLATEXDEGIRO

hat den Umsatz 2023 um 6 Prozent auf 390,7 (Vorjahr: 368,5) Millionen Euro gesteigert. Das bereinigte EBITDA legte um 7 Prozent auf 154,4 Millionen Euro zu, das bereinigte Konzernergebnis um 4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr strebt Flatexdegiro eine Umsatzsteigerung um 5 bis 15 Prozent und eine Steigerung des Konzernergebnisses um 25 bis 50 Prozent an. Das Unternehmen will der kommenden Hauptversammlung erstmalig die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals sowie zusätzlich eine Dividende von 4 Cent je Aktie vorschlagen.

APPLE

gibt laut einem Bloomberg-Bericht die Pläne zum Bau eines Elektroautos auf.

EBAY

hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal und dem Ausblick auf das laufende erste Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen.

LINDE

erhöht die Quartalsdividende um 9 Prozent auf 1,39 Dollar.

