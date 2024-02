+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,0833 -0,0% 1,0838 1,0835 -1,9%

EUR/JPY 162,23 -0,7% 163,29 163,37 +4,3%

EUR/CHF 0,9517 -0,1% 0,9525 0,9534 +2,6%

EUR/GBP 0,8553 -0,1% 0,8561 0,8563 -1,4%

USD/JPY 149,76 -0,6% 150,65 150,79 +6,3%

GBP/USD 1,2665 +0,1% 1,2659 1,2653 -0,5%

USD/CNH 7,2080 -0,1% 7,2140 7,2158 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 63.487,70 +3,5% 61.334,47 61.210,35 +45,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro war im Vormittagsgeschäft zum Dollar unter Druck geraten, unter anderem belastet von einem schwachen DIW-Konjunkturbarometer für Deutschland. Im Handelsverlauf berappelte er sich aber wieder.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,53 78,54 -0,0% -0,01 +8,5%

Brent/ICE 83,68 83,68 0% 0 +8,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zeigten sich volatil und gingen bis zu 0,6 Prozent niedriger aus dem Tag. Teilnehmer verwiesen auf stärker als erwartet gestiegenen US-Rohöllagerbeständen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.036,91 2.034,41 +0,1% +2,50 -1,2%

Silber (Spot) 22,55 22,50 +0,2% +0,05 -5,2%

Platin (Spot) 885,40 881,00 +0,5% +4,40 -10,8%

Kupfer-Future 3,85 3,83 +0,5% +0,02 -1,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung der Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, dürfte die US-Notenbank später im Jahr zu Zinssenkungen in der Lage sein. Zugleich signalisierte sie aber, es damit nicht eilig zu haben. Collins sagte, sie sei skeptisch, dass die Inflation weiter zurückgehen wird, wenn sich die Wirtschaftstätigkeit nicht ebenfalls abkühle.

USA

Ex-Präsident Donald Trump droht wegen seiner Rolle bei der Erstürmung des US-Kapitols der Ausschluss von den US-Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner in Illinois. Eine Richterin entschied, dass Trump vor der Abstimmung am 19. März von den Stimmzetteln in dem Bundesstaat gestrichen werden müsse. Andernfalls würden "die für ihn abgegebenen Stimmen gestrichen", erklärte Richterin Tracie Porter. Um eine Berufung zu ermöglichen, setzte sie ihre Entscheidung bis Freitag aus.

COVESTRO

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 3.346 -16% 3.355 -15% 3.964

EBITDA 132 -- 128 -- -38

Ergebnis nach Steuern/Dritten -187 -- -116 -- -899

Die Aktionäre müssen wie im Vorjahr auf eine Dividende verzichten, weil unter dem Strich erneut ein Verlust steht. Für 2024 rechnet der Kunststoffhersteller mit anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und will den Gewinn mit einer noch effizienteren Aufstellung in der Mitte der Spanne steigern. Covestro rechnet mit einem EBITDA zwischen 1,0 und 1,6 Milliarden Euro, im ersten Quartal mit 180 bis 280 (Voirjahr: 286) Millionen Euro.

RWE

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonität mit BBB+ bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

AIXTRON

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Auftagseingang 205 +28% 199 +24% 160

Umsatz 214 +17% 208 +13% 183

EBIT 63 +11% 68 +18% 57

EBIT-Marge 30 -- 32 -- 31

Ergebnis nach Steuern/Dritten 62 +23% 60 +18% 50

Ergebnis je Aktie 0,55 +25% 0,51 +16% 0,44

NORDEX

will nach dem "Übergangsjahr" 2023 dieses Jahr eine positive operative Marge und einen höheren Umsatz erwirtschaften. Der Umsatz soll im laufenden Jahr auf 7,0 bis 7,7 Milliarden Euro zulegen. Die EBITDA-Marge soll 2,0 bis 4,0 Prozent erreichen. Nordex will 175 Millionen Euro investieren. Mittelfristig will der Konzern auf eine EBITDA-Marge von 8 Prozent kommen. Im abgelaufenen Jahr erzielte Nordex - wie seit Mitte Februar bekannt - einen EBITDA von 2,0 Millionen Euro und erreichte somit den Breakeven auf Gesamtjahresbasis. Die EBITDA-Marge lag bei null, nach minus 4,3 Prozent - sie lag damit fast in der Mitte des erwarteten Korridors von minus 2 bis plus 3 Prozent. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf knapp 6,5 Milliarden Euro.

SMA SOLAR

Nachfolgend die 2023er Zahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Umsatz 1.904 +79% 1.848 +73% 1.066

EBITDA 311 +344% 305 +336% 70

EBITDA-Marge 16,3 -- 16,5 -- 6,6

EBIT 270 -- 259 -- 32

Ergebnis nach Steuern 226 +304% 225* +304% 56

Ergebnis je Aktie 6,50 +304% 6,51* +304% 1,61

2024 plant SMA Solar mit einem erneuten Umsatzplus, das operative Ergebnis dürfte aber sinken. Der Umsatz soll auf 1,950 bis 2,220 Milliarden Euro steigen. Das EBITDA sieht SMA bei 220 bis 290 Millionen nach 311 Millionen Euro im Vorjahr. Grund für den erwarteten Rückgang sind unter anderem verstärkte Investitionen.

BEFESA

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 276 -6% 299 +1% 295

EBITDA bereinigt 45 -11% 47 -7% 51

Ergebnis nach Steuern/Dritten 30 +60% 20 +6% 19

Ergebnis je Aktie 0,76 +62% 0,48 +2% 0,47

Im laufenden Jahr rechnet Befesa mit einem starken Wachstum, weil viele der Belastungen, mit denen das Unternehmen im vergangenen Jahr konfrontiert war, nachlassen sollen. So geht Befesa in diesem Jahr von einer günstigeren Kombination aus Schmelzlöhnen und Preisen, einer Normalisierung des Kokskohlepreises sowie verbesserter Zinkabsicherungspreise aus. Zudem erwartet Befesa ein Wachstum der US-Aktivitäten und einen positiven Beitrag aus China. Die Prognose für 2024 soll zusammen mit den Erstquartalszahlen am 25. April veröffentlicht werden.

FREENET

hat im vergangenen Jahr die eigenen Ziele erreicht. Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 1,77 Euro nach 1,68 Euro je Aktie im Vorjahr erhalten.

Nachfolgend die 2023er Zahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Umsatz 2.627 +3% 2.613 +2% 2.557

EBITDA 500 +4% 501 +5% 479

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 178 +124% 79

Ergebnis je Aktie unverwässert k.A. -- 1,46 +118% 0,67

Free Cashflow 262,6 +5% 268,2 +8% 249,2

Dividende je Aktie 1,77 +5% 1,79 +7% 1,68

KION

Nachfolgend die 2023er Zahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Auftragseingang 10.876 -7% 10.714 -8% 11.708

Umsatz 11.434 +3% 11.312 +2% 11.136

EBIT bereinigt 791 +171% 793 +172% 292

EBIT-Marge bereinigt 6,9 -- 7,0 -- 2,6

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 306 +212% -- -- 98

Ergebnis je Aktie 2,33 +211% -- -- 0,75

Dividende je Aktie 0,70 +268% 0,75 +295% 0,19

Free Cashflow* 715 -200% -- -- -716

* von Kion bereits am 15. Februar vorab bekanntgegeben

Für das neue Jahr peilt Kion weitere Gewinnzuwächse an. Der Umsatz soll zwischen 11,2 und 12,0 Milliarden liegen, nach dem Rekordwert von 11,43 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte EBIT Kion zwischen 790 und 940 Millionen nach 790,5 Millionen im Jahr 2023.

PATRIZIA

hat 2023 unter Investitionszurückhaltung gelitten. Das EBITDA rutschte zudem wegen eines höheren Reorganisationsaufwands deutlich ab, es lag aber noch innerhalb der vom Unternehmen ausgegebenen Zielspanne. Für 2024 geht Patrizia von einer Belebung der Investitionstätigkeit. Patrizia will die Dividende je Aktie im Rahmen der bereits angekündigten neuen Dividendenpolitik um 3 Prozent auf 0,34 Euro erhöhen.

THYSSENKRUPP

arbeitet an der Wiederherstellung des normalen Betriebs nach einem Cyberangriff auf die Automotive-Aktivitäten in der vergangenen Woche. "Die Bedrohungslage ist unter Kontrolle, und wir arbeiten an einer schrittweisen Rückkehr zum normalen Betrieb", sagte eine Unternehmenssprecherin.

BIKE24

