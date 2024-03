+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:07 Uhr Mo, 18:19 % YTD

EUR/USD 1,0856 -0,0% 1,0849 1,0860 -1,7%

EUR/JPY 162,69 -0,1% 163,25 163,45 +4,6%

EUR/CHF 0,9600 +0,1% 0,9610 0,9605 +3,5%

EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8557 0,8554 -1,5%

USD/JPY 149,86 -0,1% 150,49 150,50 +6,4%

GBP/USD 1,2706 +0,0% 1,2678 1,2697 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2111 -0,0% 7,2110 7,2082 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 65.931,80 +4,0% 67.170,81 67.040,24 +51,4%

Der Dollar zeigte sich nach dem neuerlichen Rücksetzer vom Vortag wenig verändert. Zwischenzeitlich moderate Gewinne konnten, zumal nach den schwächeren Konjunkturdaten, nicht behauptet werden. Die nächsten Impulse dürften die Powell-Anhörung am Mittwoch und der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenausklang liefern, hieß es.

Bitcoin überwand derweil erstmals seit 2021 wieder die Marke von 69.000 Dollar und markierte ein Rekordhoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten und die Kryptowährung wieder deutlich zurückfiel.

Sollte der Stimulus im Rahmen des britischen Haushalts am Mittwoch höher als gedacht ausfallen, könnte dies den Fahrplan für britische Zinssenkungen nach hinten verschieben und das Pfund so stützen, wie Stratege Shreyas Gopal von der Deutschen Bank urteilt.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,41 78,15 +0,3% +0,26 +8,3%

Brent/ICE 82,32 82,04 +0,3% +0,28 +7,2%

Die Ölpreise setzten die negative Entwicklung des Vortages fort. WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 78,15 Dollar. Der wichtigste Ölimporteur China hat sich für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent zum Ziel gesetzt - ein Ziel, das nach Ansicht von Ökonomen nicht leicht zu erreichen sein wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.126,44 2.127,98 -0,1% -1,54 +3,1%

Silber (Spot) 23,72 23,73 -0,0% -0,01 -0,2%

Platin (Spot) 888,31 883,50 +0,5% +4,81 -10,5%

Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,01 -1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis kletterte auf Jahreshoch. Die Feinunze verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2.130 Dollar. "Die Sorge um die globalen Wirtschaftsaussichten, geopolitische Spannungen und die veränderten Erwartungen hinsichtlich früherer Zinssenkungen haben die Nachfrage angeheizt", so Analyst Ricardo Evangelista von ActivTrades. "Die US-Zinsen sind der wichtigste Risikofaktor, der den Goldpreis beeinflusst."

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinen Siegeszug bei den Vorwahlen der Republikaner am sogenannten "Super Tuesday" fortgesetzt und seine Rivalin Nikki Haley immer mehr abgehängt. Der 77-Jährige gewann in mindestens zwölf der 15 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde. Haley erzielte aber mit einem überraschenden Sieg im Bundesstaat Vermont einen Achtungserfolg und verhinderte so einen Durchmarsch des Rechtspopulisten.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

BIP 4Q +0,2% (PROG: +0,2%) gg Vorquartal

BIP 4Q +1,5% (PROG: +1,4%) gg Vorjahr

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Feb +3,1% (PROG: +3,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Feb +0,5% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

BAYER

hat einen Prozess um angebliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichtungsmittels Roundup in Philadelphia gewonnen. "Wir haben zwar großes Mitgefühl mit allen, die einen Schaden erlitten haben, aber die Wissenschaft beweist, dass Roundup nicht krebserregend ist", erklärte Bayer.

COMMERZBANK

hat ihr am 10. Januar begonnenes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Wie die Bank mitteilte, hat sie in dem Zeitraum 55,5 Millionen eigene Aktien wie geplant im Volumen von 600 Millionen Euro zurückgekauft. Das entspricht einem Anteil von 4,48 Prozent am Grundkapital der Bank.

LUFTHANSA

rechnet wegen der Warnstreiks in dieser Woche mit erheblichen Auswirkungen auf ihren Flugplan. Rund 80 bis 90 Prozent der täglich geplanten 1.000 Flüge würden ausfallen, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag. Zudem könne es zu Verspätungen kommen. Betroffen sind nach Konzernangaben mehr als 200.000 Passagiere.

RENK GROUP

Alexander Sagel wird drittes Vorstandsmitglied der Renk Group. Er übernimmt dort die operative Steuerung der Segmente Vehicle Mobility Solutions (VMS), Marine & Industry (M&I) sowie Slide Bearings (SB), wie das Unternehmen mitteilte. Sagel hatte den weiteren Angaben nach in den vergangenen Jahren verschiedene Führungsfunktionen im Rheinmetall-Konzern inne.

SYMRISE

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Umsatz 4.730 +2% 4.729 +2% 4.619

Organisches Wachstum 7,9 -- 7,2 -- 11,4

EBITDA 903 -2% 873 -5% 922

EBITDA-Marge 19,1 -- 18,5 -- 20,0

EBIT 611 -3% 586 -7% 630

Ergebnis nach Steuern 341 -16% 360 -11% 406

Ergebnis je Aktie 2,44 -16% 2,58 -11% 2,91

Dividende je Aktie 1,10 +5% 1,10 +5% 1,05

Ausblick 2024 - das Unternehmen erwartet:

- organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7%

- bereinigte EBITDA-Marge rund 20%

Ausblick 2025 - das Unternehmen erwartet:

- eine Umsatz von 5,5 bis 6,0 Mrd Euro

Ausblick 2028 - das Unternehmen erwartet:

- einen Umsatz von 7,5 bis 8,0 Mrd Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent;

March 06, 2024 01:37 ET (06:37 GMT)