Der Dollar legte vor den Inflationsdaten leicht zu. Der Dollar-Index tendierte 0,1 Prozent höher. Der Yen hat auf breiter Front zugelegt und behauptete seine Aufschläge am Montag weitgehend. Revidierte Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt hatten gezeigt, dass die Wirtschaft des Landes im vierten Quartal nicht in die Rezession abgerutscht ist. Am Markt wächst die Überzeugung, dass die Bank of Japan (BoJ) auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche den Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik beschließen könnte.

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,18 77,93 +0,3% +0,25 +8,0%

Brent/ICE 82,42 82,21 +0,3% +0,21 +7,4%

Leicht im Plus lagen die Ölpreise. Die Notierungen von Brent und WTI gewannen bis zu 0,4 Prozent. Sie bewegten sich im Spannungsfeld der schwachen Konjunktur in China, Unsicherheit mit Blick auf die US-Zinspolitik und dem tendenziell stützenden Nahost-Konflikt. Im weiteren Wochenverlauf werden die monatlichen Berichte von Opec und Internationaler Energieagentur Aufschluss über die Nachfrage nach Erdöl geben.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.175,44 2.181,35 -0,3% -5,91 +5,5%

Silber (Spot) 24,40 24,48 -0,3% -0,08 +2,6%

Platin (Spot) 935,50 938,49 -0,3% -2,99 -5,7%

Kupfer-Future 3,92 3,92 -0,2% -0,01 +0,5%

GDL-STRREIK / DEUTSCHE BAHN

Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main hat am Montagabend grünes Licht für einen Streik der Lokführer der Deutschen Bahn gegeben. Das Gericht lehnte einen Eilantrag des Konzerns auf einstweilige Verfügung gegen den neuerlichen Arbeitskampf ab und stufte den Streik als zulässig ein. Die Deutsche Bahn kündigte daraufhin an, in Berufung zu gehen.

RATING BAYER

S&P Global hat das Rating mit einem stabilen statt wie bislang mit einem positiven Ausblick versehen. Cashflow und Kreditkennzahlen hätten sich abgeschwächt, teilten die Bonitätswächter mit. Bayer werde gleichwohl 2024 ein bereinigtes Verhältnis von Verschuldung zu EBITDA von 3,5 bis 3,7 und im Jahr 2025 von etwa 3,0 erreichen und einen freien operativen Cash-Flow, der das BBB-Rating stützen werde, das S&P bestätigte.

FUCHS SE

hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in Asien und Amerika den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf 1,11 von 1,07 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs optimistisch. Die Zahlen zum vierten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 843 -3% 864 -1% 870

EBIT 100 +18% 98 +15% 85

Ergebnis nach Steuern 64 +5% 68 +11% 61

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,47 +4% 0,51 +13% 0,45

TAG IMMOBILIEN

hat im abgelaufenen Jahr operativ mehr verdient als im Vorjahr. Während das bereinigte EBITDA aus der Vermietung im Vergleich zum Vorjahr trotz der Immobilienverkäufe in Deutschland stieg, führten höhere Finanzierungskosten im Vergleich zu 2022 zu einem Rückgang der in der Immobilienbrache wichtigen Kennziffer Funds from Operations (FFO I). Unter dem Strich ergab sich nach Neubewertung des Portfolios ein Verlust von 410,9 Millionen Euro. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Wohnimmobilienkonzern. Die Zahlen im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22

Netto-Ist-Miete 351 +3% 366 +8% 340

EBITDA bereinigt 236 +1% 246 +5% 234

Ergebnis nach Steuern -411 -- -280 -- 117

Ergebnis nach Steuern/Dritten -397 -- -277 -- 113

Ergebnis je Aktie unverwässert -2,26 -- -1,58 -- 0,71

FFO I 171,7 -9,3% 172,5 -8,9% 189,4

FFO I je Aktie 0,98 -18% 0,98 -18% 1,19

SILTRONIC

erweitert seinen Vorstand um einen Chief Operating Officer (COO). Die neue Position übernimmt zum 1. August Klaus Buchwald, der von Infineon zu Siltronic wechselt.

WACKER CHEMIE

will nach signifikanten Umsatz- und Gewinnrückgängen für 2023 eine deutlich niedrigere Dividende von 3 (Vorjahr: 12) Euro zahlen. Für das laufende Jahr setzt sich der Chemiekonzern verhaltene Ziele, er rechnet mit rückläufigem Umsatz und Gewinn.

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q22

Umsatz 1.383 -24% 1.827

EBITDA 135 -62% 355

EBIT 25 -90% 250

Ergebnis nach Steuern 28 -88% 229

Ergebnis je Aktie 0,47 -90% 4,52

INTESA SANPAOLO

hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) grünes Licht für den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 1,7 Milliarden Euro erhalten. Die italienische Bank teilte mit, dass der Rückkauf im Juni beginnen wird.

ORACLE

hat im dritten Geschäftsquartal aufgrund der hohen Nachfrage im Cloud-Bereich eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Damit wurden die Erwartungen der Analysten allerdings lediglich getroffen. Dagegen lag der bereinigte Gewinn je Aktie über den Schätzungen des Marktes.

TESLA

Knapp eine Woche nach dem Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide ist die Fabrik wieder ans Netz angeschlossen worden.

